México

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

Un grupo de hombres trató de liberar a tres presuntos extorsionadores, lo que derivó en el arresto de nueve personas

La detención de tres personas derivó en el arresto de otras seis (SSEM)

Un total de nueve personas fueron detenidas en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los registros de las autoridades mexiquenses indican que los individuos capturados pertenecerían a un grupo con orígenes en Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) destacó que las personas fueron detenidas luego de que policías vieron un par de vehículos estacionados en inmediaciones de la carretera San José del Rincón–Angangueo.

En el sitio estaban dos hombres y una mujer, sujetos identificados como Flavio “N” de 23, Irma “N” de 32 y Donovan “N” de 21 años y quienes trataron de subir a las unidades al notar la presencia de los agentes de seguridad para huir del sitio.

Dichos sujetos “podrían pertenecer a un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán”, según el informe de la SSEM compartido el 9 de marzo.

Llevaban miles de pesos

Lo anterior derivó en una persecución breve y en la revisión de los sospechosos quienes llevaban presunta droga, sobres amarillos y una bolsa con dinero en efectivo en la cual había 179 mil 270 pesos, además de cuatro celulares, una laptop, así como una libreta en la que había anotaciones relativas a pagos de cuotas.

Parte de lo asegurado (SSEM)

Como los tres sujetos no pudieron comprobar el origen lícito del dinero fueron capturados por los policías. Según las primeras averiguaciones de las autoridades los billetes incautados corresponderían al cobro de extorsiones a comerciantes.

Otros sujetos trataron de liberar a los capturados

Tanto las personas capturadas como los indicios asegurados eran transportados por los agentes, pero los integrantes de una camioneta cortaron el paso de los efectivos que se movían sobre carretera San José del Rincón-San Felipe del Progreso, en la localidad Rioyos Buenavista.

Del vehículo salieron seis hombres que trataron de liberar a las tres personas detenidas momentos antes, sin embargo, ellos también fueron capturados, aunque el chófer de la unidad logró escapar.

Fueron asegurados miles de pesos, al parecer producto de extorsiones (SSEM)

Los seis detenidos fueron identificados como objetivos prioritarios y generadores de violencia en los municipios de San José del Rincón, San Felipe del Progreso, El Oro e Ixtlahuaca. Se trató de: Juventino “N” de 36 años, Mauricio “N” de 49, Christopher “N” de 21, Miguel “N” de 45 años, Gustavo “N” de 57 y Juan “N” de 30.

Al final, las nueve personas y los indicios asegurados fueron presentados ante el Ministerio Público con sede en Lerma para iniciar una carpeta de investigación.

El grupo delictivo liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga cuenta con presencia en territorio mexiquense. El pasado 5 de marzo fue informado el asesinato de un presunto jefe de plaza y la liberación de personas que estaban privadas de su libertad en Amanalco.

