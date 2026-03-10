México

Fuerzas federales destruyeron dos plantíos de marihuana que pertenecerían a “Los Chapitos en Tamazula, Durango

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina a través de la armada de México en coordinación con diversas fuerzas federales

La droga fue arrancada de
La droga fue arrancada de los plantíos y posteriormente incinerada. Crédito: Marina

La operación conjunta de fuerzas federales en el municipio de Tamazula, Durango, derivó en la destrucción de dos plantíos de marihuana. Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, las cosechas ilícitas pertenecerían a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Según información oficial, los trabajos fueron realizador por la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las estrategias para debilitar la producción y distribución de drogas en la región.

De acuerdo con un reporte oficial, difundido por la Marina este 10 de marzo, el personal localizó los sembradíos en las inmediaciones del poblado de Chapotán, zona reconocida por su actividad ligada al narcotráfico, donde la autoridad presume el control del grupo dirigido por los dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que aún se encuentran libres.

La incineración de los plantíos fue supervisada por representantes de las dependencias federales, quienes integraron la carpeta de investigación correspondiente.

Localización y destrucción de los plantíos

Elementos federales de seguridad en
Elementos federales de seguridad en el plantío. Crédito: Marina

La operación permitió ubicar dos sembradíos de marihuana con dimensiones significativas.

El primero de ellos abarcaba 3 mil 920 metros cuadrados, donde se encontraron 23 mil 520 plantas con un peso totoal estimado en 7 mil 056 kilogramos.

El segundo tenía una extensión cercana a mil metros cuadrados y albergaba 10 mil plantas, cuyo peso en conjunto alcanzó los 3 mil kilogramos.

Según los reportes oficiales, autoridades procedieron a la erradicación e incineración inmediata de toda la droga, acción realizada bajo la observación de agentes del Ministerio Público Federal, pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

Elemento de la Marina desenterrando
Elemento de la Marina desenterrando las plantas de marihuana en uno de los sitios localizados. Crédito: Marina

Esta estrategia, según la dependencia, forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para atacar los eslabones productivos de las organizaciones criminales que operan en el denominado Triángulo Dorado, región fronteriza entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Fuentes oficiales destacaron que este tipo de operativos responde a la prioridad de mantener el Estado de derecho y reducir la capacidad productiva de los grupos criminales, siguiendo los lineamientos del plan nacional de seguridad.

Antecedentes y contexto regional

Triángulo Dorado (Foto: Especial)
Triángulo Dorado (Foto: Especial)

Tamazula, Durango se ubica dentro del área conocida como Triángulo Dorado, donde principalmente las diversas facciones del Cártel de Sinaloa mantienen presencia histórica en la producción y plantío de drogas.

Las autoridades federales han incrementado la presión sobre estos territorios, ejecutando operativos que incluyeron la localización y destrucción de plantíos ilegales, así como la detención de operadores logísticos.

Según el comunicado de la Secretaría de Marina, las acciones recientes reafirman el compromiso institucional para combatir el cultivo ilícito de enervantes y el tráfico de drogas, además de fortalecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad en las tres entidades.

