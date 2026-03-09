México

La Marina asegura más de dos toneladas de cocaína abandonadas en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero

Los elementos navales localizaron y aseguraron 80 bultos con la sustancia ilícita, según un peso preliminar que será confirmado mediante los procedimientos ministeriales correspondientes

Guardar
Foto: Marina
Foto: Marina

La Armada de México incautó aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima efectuada a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

Los elementos navales localizaron y aseguraron 80 bultos con la sustancia ilícita, según un peso preliminar que será confirmado mediante los procedimientos ministeriales correspondientes.

La acción, que forma parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima y aérea, se considera un golpe relevante para los grupos delictivos, ya que afecta de forma directa sus estructuras financieras.

Los bultos asegurados serán entregados al agente del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación una vez que el buque arribe a puerto.

“Con información de inteligencia y mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas”, refiere el comunicado de la Marina.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las imágenes presentadas por la autoridad naval, se muestran estos 80 bultos flotando en altamar.

Este nuevo decomiso se suma al informado el pasado 7 de marzo, donde la Marina desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.

El despliegue permitió el aseguramiento de aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina, así como una considerable cantidad de insumos químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante las acciones, efectuadas por la Marina, FGR y la SSPC, en la zona rural del municipio de Petatlán, elementos de las fuerzas federales localizaron el inmueble donde se procesaban sustancias ilícitas.

En el lugar se decomisaron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias sólidas, materiales esenciales para la producción de metanfetamina. Además, los agentes confiscaron más de 2 mil dosis de droga listas para su distribución.

El aseguramiento de estos insumos y la droga terminada representa un golpe directo a la estructura operativa de los grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes en la región.

Fuentes consultadas por Infobae México refieren que el grupo delictivo relacionado del laboratorio son “Los Arreola” y se estima que podría producir 6.7 toneladas de metanfetaminas al mes con valor de 95 millones de dólares, aproximadamente.

Esta intervención forma parte de una estrategia federal orientada a debilitar la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas, así como a evitar que estos productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

MarinaSemarcocaínaAcapulcoGuerreroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Concacaf Champions Cup 2026: dónde ver la ida de los Octavos de Final de los equipos de la Liga MX

Las escuadras de América, Monterrey, Cruz Azul, Toluca y Tigres son las representantes mexicanas que buscarán avanzar a la siguiente fase

Concacaf Champions Cup 2026: dónde

Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

La icónica figura de Mattel también ha rendido homenaje a mujeres y personajes ligados a México con ediciones especiales que reflejan su impacto en el arte, el deporte y el entretenimiento

Día Internacional de Barbie: las

Sheinbaum arremete contra periodista que difundió información falsa sobre la salud de AMLO: “Es irresponsable”

La presidenta de México acusó al comunicador Jorge Fernández Menéndez de difundir sin pruebas el supuesto ingreso del ex presidente a un hospital militar

Sheinbaum arremete contra periodista que

Marcha del 8M: ellas son las funcionarias y políticas que participaron en la movilización

Colectivos cuestionan la presencia de funcionarias en la marcha, resaltando el origen obrero y social de la lucha feminista

Marcha del 8M: ellas son

Pensión del Bienestar 2026: quiénes reciben el depósito este lunes 9 de marzo

La dispersión del apoyo económico del bimestre continúa con el orden establecido por la inicial del primer apellido de cada derechohabiente

Pensión del Bienestar 2026: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fotos de dos mujeres

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

Procesan a dos hombres tras hallarles droga y arma utilizada en el homicidio de un padre e hijo en Iztacalco, CDMX

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

ENTRETENIMIENTO

Día Internacional de Barbie: las

Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

Aldo de Nigris reacciona a la lesión de Nicola Porcella previo a su pelea en Ring Royale

Anahí se defiende tras recibir una ola de ataques que aseguran ‘recayó en la anorexia’: “Son mensajes de mujeres”

Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

El drama de Miroslava Stern y el misterio de su muerte

DEPORTES

Concacaf Champions Cup 2026: dónde

Concacaf Champions Cup 2026: dónde ver la ida de los Octavos de Final de los equipos de la Liga MX

Chivas vs América: cuándo y dónde ver en vivo el Clásico de México en la Liga Mx Femenil

Alek Thomas conecta HR y su padre lo celebra desde la banca de Brasil

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 11 serán transmitidos por televisión abierta

México vs Estados Unidos: cuándo y dónde ver el tercer juego del tricolor dentro del Clásico Mundial de Beisbol