La Marina asegura más de dos toneladas de cocaína abandonadas en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero

Foto: Marina

La Armada de México incautó aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima efectuada a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

Los elementos navales localizaron y aseguraron 80 bultos con la sustancia ilícita, según un peso preliminar que será confirmado mediante los procedimientos ministeriales correspondientes.

La acción, que forma parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima y aérea, se considera un golpe relevante para los grupos delictivos, ya que afecta de forma directa sus estructuras financieras.

Los bultos asegurados serán entregados al agente del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación una vez que el buque arribe a puerto.

“Con información de inteligencia y mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas”, refiere el comunicado de la Marina.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las imágenes presentadas por la autoridad naval, se muestran estos 80 bultos flotando en altamar.

Este nuevo decomiso se suma al informado el pasado 7 de marzo, donde la Marina desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.

El despliegue permitió el aseguramiento de aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina, así como una considerable cantidad de insumos químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante las acciones, efectuadas por la Marina, FGR y la SSPC, en la zona rural del municipio de Petatlán, elementos de las fuerzas federales localizaron el inmueble donde se procesaban sustancias ilícitas.

En el lugar se decomisaron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias sólidas, materiales esenciales para la producción de metanfetamina. Además, los agentes confiscaron más de 2 mil dosis de droga listas para su distribución.

El aseguramiento de estos insumos y la droga terminada representa un golpe directo a la estructura operativa de los grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes en la región.

Fuentes consultadas por Infobae México refieren que el grupo delictivo relacionado del laboratorio son “Los Arreola” y se estima que podría producir 6.7 toneladas de metanfetaminas al mes con valor de 95 millones de dólares, aproximadamente.

Esta intervención forma parte de una estrategia federal orientada a debilitar la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas, así como a evitar que estos productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales.