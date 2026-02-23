México

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Ambos fueron, en su respectivo momento, de los líderes del crimen organizado más famosos y poderosos de México

El arresto de Joaquín 'El
El arresto de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y la muerte de Nemesio'El Mencho' Oseguera coinciden el 22 de febrero en la historia del crimen organizado en México. (Foto: Archivo)

El 22 de febrero se ha transformado en un día de especial significado en la historia del crimen organizado en México.

En esa fecha, tanto Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, referente máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron aprehendidos mediante operativos federales de gran escala. 12 años de distancia entre ambos capos.

Arresto de Joaquín <i>“El Chapo” </i>Guzmán

El Chapo Guzmán fue capturado
El Chapo Guzmán fue capturado sin violencia en Mazatlán gracias a un operativo conjunto entre la Marina de México y la DEA. Crédito: AP

El caso de El Chapo ocurrió el 22 de febrero de 2014, tras 13 años de persecución. Elementos de la Marina de México y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) organizaron un dispositivo en el condominio Miramar, situado en la Avenida del Mar de Mazatlán, Sinaloa.

La operación se llevó a cabo al amanecer y fue resultado de una serie de detenciones e interrogatorios a personas cercanas a Guzmán Loera, lo que permitió ubicar su paradero.

Veinticuatro efectivos de la Marina y agentes de la DEA ingresaron al edificio y encontraron a “El Chapo” acompañado de su esposa, Emma Coronel Aispuro, sus hijas gemelas y una niñera. La acción fue rápida y no hubo resistencia armada ni lesionados.

Poco después, el entonces presidente Enrique Peña Nieto reconoció públicamente el trabajo de las instituciones de seguridad del país, mientras que el exagente Víctor Vázquez relató sobre el momento del arresto: “Dios mío, eres tú, El Chapo.

“El Chapo” Guzmán fue trasladado sin incidentes al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 en Almoloya de Juárez. El operativo destacó por la ausencia de violencia, la participación internacional y la precisión en la ejecución.

Captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias <i>“El Mencho”</i>

La muerte de "El Mencho"
La muerte de "El Mencho" ocurrió tras un fuerte enfrentamiento militar que dejó siete delincuentes abatidos. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

La realidad fue distinta este 22 de febrero, día en que “El Mencho” fue localizado en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación involucró inteligencia militar central y cooperación con autoridades de Estados Unidos. Se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, fuerzas especiales de la Guardia Nacional y otros cuerpos federales.

Durante el enfrentamiento en Tapalpa, integrantes del CJNG atacaron a las fuerzas mexicanas. El saldo fue de siete presuntos delincuentes abatidos y dos más detenidos, aunque las autoridades no revelaron de inmediato la identidad de los fallecidos, salvo la de Oseguera Cervantes. “El Mencho” resultó gravemente herido y murió en el trayecto aéreo hacia Ciudad de México.

En el operativo, los militares confiscaron armas de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. También resultaron heridos tres soldados, quienes fueron trasladados a centros médicos en la capital.

El operativo contra El Mencho
El operativo contra El Mencho provocó la muerte de Oseguera Cervantes tras resultar gravemente herido y dejó tres soldados lesionados. - crédito X

La comparación entre ambos operativos revela diferencias fundamentales. El arresto de “El Chapo” Guzmán se realizó sin violencia, en presencia de su familia, con un despliegue compartido entre la Marina y agentes estadounidenses.

En contraste, la acción militar contra “El Mencho” implicó intercambios armados, bajas del lado criminal (no hubo muertos de parte de las fuerzas del Estado), y una participación más amplia de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, con inteligencia de agencias de Estados Unidos.

