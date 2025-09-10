México

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

La droga fue hallada en un predio de mil 189 metros cuadrados y las plantas medían aproximadamente metro y medio

Por Luis Contreras

Guardar
Elementos de seguridad en el
Elementos de seguridad en el sitio (X/@fgjesonora)

Autoridades de Sonora ubicaron y destruyeron un plantío de marihuana ubicado en inmediaciones del Puerto de Cananea. Los agentes de seguridad hallaron más de ocho mil plantas de la sustancia psicoactiva.

Los uniformados encontraron un predio de alrededor de mil 189 metros cuadrados en el que había diversas plantas con las características de la marihuana distribuidas en seis o siete por cada metro cuadrado y las cuales tenían una altura de aproximada de metro y medio. Las estimaciones de las autoridades indican que en el lugar había alrededor de 8 mil 300 plantas.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con militares localizaron el plantío ilegal como resultado de reconocimientos terrestres a través de vehículos y a pie.

Parte de las acciones en
Parte de las acciones en el sitio (X/@fgjesonora)

Tras el hallazgo, las miles de plantas fueron destruidas en el lugar. Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, institución que compartió imágenes del operativo.

“AMIC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), logró la localización y destrucción de un plantío ilegal de marihuana en las inmediaciones del Puerto de Cananea”, es parte de lo informado, el 9 de septiembre, por la Fiscalía de Sonora a través de sus canales oficiales.

Por estos hechos no fueron reportadas personas detenidas.

Aseguran 24 toneladas de marihuana en Sonora

Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por las autoridades (X/@SonoraSeguridad)

Cabe recordar que el 12 de marzo pasado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora anunciaron el hallazgo y destrucción de cinco plantíos de marihuana, lo que representó la eliminación de más 24 toneladas de la planta.

Fue en el municipio de Álamos, en la frontera con Chihuahua que los efectivos hallaron 24 mil 688 kilogramos de la hierba. Los plantíos fueron hallados mediante la intervención de elementos de la policía estatal.

En dicha ocasión, para realizar el hallazgo de las plantas usaron tecnología de drones, así como un vehículo de reconocimiento aéreo y terrestre.

Más de una tonelada de marihuana en Michoacán

Por su parte y en hechos más recientes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó el hallazgo de un plantío de marihuana que derivó en la destrucción de más de una tonelada de la planta.

"En Tuzantla, junto al #EjércitoMexicano localizamos un plantío de marihuana, donde se destruyó mediante incineración más de una tonelada del enervante“, compartió la dependencia a través de su cuenta de X el pasado 8 de septiembre.

Temas Relacionados

SonoraCananeaMarihuanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué es la tormenta negra y cómo afecta a CDMX

La población de la capital del país y Edomex deberá mantenerse alerta a las indicaciones de protección civil

Qué es la tormenta negra

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

La fiebre por el regreso de Oasis ha llevado a sus seguidores a realizar ofrendas y rituales frente al monolito de Tláloc, buscando asegurar dos días sin lluvia durante los esperados conciertos de septiembre

Fans de Oasis realizan ritual

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H, Natanael Cano y

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Caen dos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, tras ataque contra la Guardia Nacional

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Revelan la fecha en la

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford