Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Elementos de seguridad en el sitio (X/@fgjesonora)

Autoridades de Sonora ubicaron y destruyeron un plantío de marihuana ubicado en inmediaciones del Puerto de Cananea. Los agentes de seguridad hallaron más de ocho mil plantas de la sustancia psicoactiva.

Los uniformados encontraron un predio de alrededor de mil 189 metros cuadrados en el que había diversas plantas con las características de la marihuana distribuidas en seis o siete por cada metro cuadrado y las cuales tenían una altura de aproximada de metro y medio. Las estimaciones de las autoridades indican que en el lugar había alrededor de 8 mil 300 plantas.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con militares localizaron el plantío ilegal como resultado de reconocimientos terrestres a través de vehículos y a pie.

Parte de las acciones en el sitio (X/@fgjesonora)

Tras el hallazgo, las miles de plantas fueron destruidas en el lugar. Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, institución que compartió imágenes del operativo.

“AMIC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), logró la localización y destrucción de un plantío ilegal de marihuana en las inmediaciones del Puerto de Cananea”, es parte de lo informado, el 9 de septiembre, por la Fiscalía de Sonora a través de sus canales oficiales.

Por estos hechos no fueron reportadas personas detenidas.

Aseguran 24 toneladas de marihuana en Sonora

Parte de lo hallado por las autoridades (X/@SonoraSeguridad)

Cabe recordar que el 12 de marzo pasado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora anunciaron el hallazgo y destrucción de cinco plantíos de marihuana, lo que representó la eliminación de más 24 toneladas de la planta.

Fue en el municipio de Álamos, en la frontera con Chihuahua que los efectivos hallaron 24 mil 688 kilogramos de la hierba. Los plantíos fueron hallados mediante la intervención de elementos de la policía estatal.

En dicha ocasión, para realizar el hallazgo de las plantas usaron tecnología de drones, así como un vehículo de reconocimiento aéreo y terrestre.

Más de una tonelada de marihuana en Michoacán

Por su parte y en hechos más recientes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó el hallazgo de un plantío de marihuana que derivó en la destrucción de más de una tonelada de la planta.

"En Tuzantla, junto al #EjércitoMexicano localizamos un plantío de marihuana, donde se destruyó mediante incineración más de una tonelada del enervante“, compartió la dependencia a través de su cuenta de X el pasado 8 de septiembre.