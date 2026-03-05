México

El ayuno intermitente podría ser el detonante de tus disparos de ansiedad en las mañanas

A pesar de sus beneficios, para un sector de la población que convive con trastornos de ansiedad, esta práctica puede transformarse en un caballo de Troya metabólico

A pesar de sus beneficios,
A pesar de sus beneficios, para un sector de la población que convive con trastornos de ansiedad, esta práctica puede transformarse en un caballo de Troya metabólico.

Seguir dietas y patrones de alimentación en busca de bienestar puede, irónicamente, afectar la salud. Si has llegado aquí es porque, probablemente, lidias con ataques de ansiedad a pesar de evitar hábitos y alimentos que detonan este trastorno.

En años recientes, el ayuno intermitente (AI) se ha consolidado como una estrategia para la pérdida de peso y la longevidad. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, para un sector de la población que convive con trastornos de ansiedad, esta práctica puede transformarse en un caballo de Troya metabólico.

Si te despiertas con palpitaciones, rumiación excesiva o una sensación de vacío angustiante, la causa podría no estar en tu mente, sino en tu ventana de alimentación.

Antes que nada: ¿Qué es el ayuno intermitente?

  • No es una dieta en el sentido tradicional (no te dice qué comer), sino un patrón de alimentación que se centra en cuándo comer. Básicamente, divides tu día o tu semana en periodos de ingesta de alimentos y periodos de ayuno.
Para un sector de la
Para un sector de la población que convive con trastornos de ansiedad, el ayuno intermitente puede transformarse en un caballo de Troya metabólico.

El papel que juega el cortisol

Fisiológicamente, el cuerpo humano inicia el día con el Despertar del Cortisol (CAR). Entre las 6:00 y las 9:00 AM, nuestras glándulas suprarrenales liberan esta hormona para darnos energía. El problema surge cuando extendemos el ayuno en estas horas críticas.

Al no recibir glucosa, el organismo interpreta la carencia como una amenaza de supervivencia. Para obtener energía, el eje HPA (Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal) se sobreestimula, liberando dosis extra de cortisol y adrenalina.

En una persona con un sistema nervioso sensible, este pico químico se traduce directamente en síntomas de un ataque de pánico: taquicardia, sudoración y nerviosismo.

La evidencia científica sugiere que
La evidencia científica sugiere que el impacto del ayuno no es universal.

La trampa de la hipoglucemia reactiva

Expertos en psiquiatría nutricional, como la Dra. Uma Naidoo de Harvard, advierten que el cerebro es un órgano “gluco-dependiente”. Cuando los niveles de azúcar caen por debajo de cierto umbral debido al ayuno prolongado, se activa el sistema nervioso simpático.

Esta caída de glucosa mimetiza perfectamente los síntomas de la ansiedad clínica. El paciente siente mareos e irritabilidad, y el cerebro, buscando una explicación lógica a ese malestar físico, comienza a generar pensamientos catastróficos. Es un ciclo donde el hambre física se disfraza de angustia emocional.

¿Quiénes deben tener precaución con el ayuno?

La evidencia científica sugiere que el impacto del ayuno no es universal. Según estudios en Nutrients y Endocrine Reviews, el estrés metabólico del ayuno puede ser contraproducente en los siguientes perfiles:

  • Personas con Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG): Su sistema de alerta ya está hipersensible.
  • Individuos con fatiga adrenal: Donde el manejo del cortisol ya está desregulado.
  • Mujeres en edad fértil: Debido a la sensibilidad del eje hormonal ante la restricción calórica.
La evidencia científica sugiere que
La evidencia científica sugiere que el impacto del ayuno no es universal.

Estrategias para proteger tu salud mental

Si deseas mantener los beneficios del ayuno sin sacrificar tu paz mental, la clave está en la personalización. Aquí algunas recomendaciones de especialistas:

  • Prueba un ayuno “invertido” (desayunar temprano y dejar de comer al atardecer). Esto respeta el ritmo circadiano del cortisol.
  • Nunca inicies con azúcar o harinas blancas. Opta por una combinación de proteína, fibra y grasas saludables (ej. huevo con aguacate) para evitar picos de insulina.
  • La falta de magnesio y potasio durante el ayuno agrava la excitabilidad neuronal.
  • Tomar café negro con el estómago vacío durante el ayuno es un disparador directo de adrenalina que potencia la ansiedad.

Expertos y evidencia médica coinciden en que el ayuno intermitente es una herramienta poderosa, pero no es universal. Determinar si es para ti o no dependerá de las señales que envíe tu cuerpo.

