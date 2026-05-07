La mexicana Gabriela Rodríguez finaliza en el top 5 de la Copa del Mundo de Escopeta en Kazajistán

La tiradora mexicana Gabriela Rodríguez se ubicó entre las mejores competidoras de la Copa del Mundo de Escopeta celebrada en Almaty, Kazajistán, tras concluir en la quinta posición de la final de skeet femenil.

La olímpica coahuilense sumó 21 puntos en la disputa por las medallas y quedó cerca de subir al podio en una competencia dominada por la local Assem Orynbay, quien conquistó el primer lugar con 33 objetivos e igualó el récord mundial de la prueba.

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La mexicana fue la única finalista del continente americano

(CANADA)

En la final de skeet femenil, Rodríguez fue la única representante del continente americano, resultado con el que reforzó su posición dentro del tiro deportivo internacional.

La china Yiting Jiang terminó en la segunda posición con 30 puntos, mientras que la italiana Martina Bartolomei completó el podio con 27 unidades.

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Rodríguez llegó a la ronda definitiva después de clasificarse en el octavo puesto y logró mejorar posiciones durante la final.

La mexicana continuará ahora con su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen al que llegará como campeona defensora tras obtener la medalla de oro en San Salvador 2023.

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