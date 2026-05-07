México Deportes

La mexicana Gabriela Rodríguez finaliza en el top 5 de la Copa del Mundo de Escopeta en Kazajistán

La olímpica mexicana continuará su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Guardar
Google icon
Imagen H5ZJBCQLXJARDP7RXPV7E7USAY

La tiradora mexicana Gabriela Rodríguez se ubicó entre las mejores competidoras de la Copa del Mundo de Escopeta celebrada en Almaty, Kazajistán, tras concluir en la quinta posición de la final de skeet femenil.

La olímpica coahuilense sumó 21 puntos en la disputa por las medallas y quedó cerca de subir al podio en una competencia dominada por la local Assem Orynbay, quien conquistó el primer lugar con 33 objetivos e igualó el récord mundial de la prueba.

PUBLICIDAD

La mexicana fue la única finalista del continente americano

(CANADA)
(CANADA)

En la final de skeet femenil, Rodríguez fue la única representante del continente americano, resultado con el que reforzó su posición dentro del tiro deportivo internacional.

La china Yiting Jiang terminó en la segunda posición con 30 puntos, mientras que la italiana Martina Bartolomei completó el podio con 27 unidades.

PUBLICIDAD

Rodríguez llegó a la ronda definitiva después de clasificarse en el octavo puesto y logró mejorar posiciones durante la final.

La mexicana continuará ahora con su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen al que llegará como campeona defensora tras obtener la medalla de oro en San Salvador 2023.

Google icon

Temas Relacionados

Atletas mexicanosKazajistánmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

En el Estadio Nemesio Díez, dos de los planteles femeniles más sólidos de la temporada se enfrentan buscando el boleto a la siguiente fase

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Friburgo vs Braga: a qué hora y dónde ver en México la semifinal de vuelta de la Europa League

Ambos equipos llegan a este encuentro con la presión de regresar a la final de un torneo internacional

Friburgo vs Braga: a qué hora y dónde ver en México la semifinal de vuelta de la Europa League

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

El presidente de la FMF afirmó que no existe ruptura con Chivas y Toluca tras el caos vivido en la Selección Mexicana

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón del mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

La contundente victoria del Monstruo Mexicano y la presencia del tapatío en la Arena causaron nuevamente cuestionamientos sobre por qué ambos pugilistas no han peleado

Excampeón del mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”

La disputa por un pase a la final del torneo desató una pelea fuera y dentro del terreno de juego que no fue muy bien vista por los visitantes

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

“En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco, destaca reducción del 50% de homicidios

ENTRETENIMIENTO

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Jorge Ortiz de Pinedo se aferra al humor, la resiliencia y la fe en su espera de un trasplante de pulmón

BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a Pepe Aguilar por polémica de conciertos cancelados y bajas ventas en EEUU

DEPORTES

Mohamed exhibe el caos en la FMF y asegura que sí tenia permiso de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo

Mohamed exhibe el caos en la FMF y asegura que sí tenia permiso de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Friburgo vs Braga: a qué hora y dónde ver en México la semifinal de vuelta de la Europa League

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón del mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”