México

Estos son los alimentos que ayudan a reducir la ansiedad de manera natural

Una selección de ingredientes accesibles puede sumarse a tu dieta diaria y favorecer una sensación de calma natural

Guardar
Incorporar opciones saludables y variadas
Incorporar opciones saludables y variadas puede influir en el equilibrio emocional y mejorar tu bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde la rutina acelera y las preocupaciones parecen no tener pausa, la alimentación puede convertirse en una herramienta silenciosa pero poderosa para combatir el estrés.

Más allá de modas pasajeras, existe una variedad de alimentos presentes en la mesa que ayudan a relajar el cuerpo y la mente de manera natural.

Incorporar estos ingredientes en las comidas diarias no solo aporta sabor y variedad, sino también nutrientes que favorecen el equilibrio emocional, tal como señala el libro “Guía completa de los alimentos saludables”, de editorial El Ateneo.

Descubrir cómo lo que comemos influye en nuestro bienestar es el primer paso para enfrentar el estrés desde un enfoque más simple y saludable.

Apostar por una alimentación variada
Apostar por una alimentación variada puede transformar la manera en que enfrentás el ritmo acelerado de cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que ayudan a reducir la ansiedad de manera natural

Diversos alimentos pueden ayudar a manejar la ansiedad gracias a sus propiedades nutricionales. De acuerdo con la publicación antes citada, los siguientes son alimentos recomendados para sumar a tu dieta que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad de manera natural:

  1. Frutas frescas: Bananas, naranjas, frutillas, manzanas y arándanos. Ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, ayudan a regular el ánimo y aportan energía sostenida.
  2. Frutos secos: Nueces, almendras, castañas, avellanas y maní. Contienen magnesio y grasas saludables que influyen positivamente en la función cerebral.
  3. Cereales integrales: Avena, arroz integral, cebada y quinoa. Son fuente de triptófano y vitaminas del grupo B, que favorecen la producción de serotonina, la “hormona del bienestar”.
  4. Legumbres: Lentejas, garbanzos, porotos y arvejas. Aportan proteínas, hierro y magnesio, nutrientes que contribuyen a la estabilidad emocional.
  5. Pescados azules: Sardinas, atún, caballa y salmón. Ricos en omega 3, un tipo de grasa esencial para el funcionamiento cerebral y la reducción de la inflamación.
  6. Lácteos fermentados: Yogur y kéfir descremados. Favorecen la salud intestinal, vinculada al estado de ánimo.
  7. Semillas: Chía, lino y girasol. Aportan ácidos grasos esenciales y ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
  8. Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga, rúcula y lechuga. Ricas en magnesio y antioxidantes, ayudan a relajar el sistema nervioso.
  9. Infusiones de hierbas: Tilo, manzanilla, cedrón y menta. Conocidas por su efecto calmante y relajante.
  10. Chocolate amargo (mínimo 70%): Consumido con moderación, estimula la liberación de endorfinas y mejora el ánimo.
Frutos secos, ricos en magnesio
Frutos secos, ricos en magnesio y grasas saludables, favorecen la función cerebral y el control del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar estos alimentos en las comidas diarias y priorizar preparaciones caseras puede ser clave para atravesar momentos de ansiedad con mayor serenidad.

Acompañar una buena alimentación con meditación, ejercicio y actividades relajantes contribuye a disminuir la ansiedad de manera natural.

Temas Relacionados

ansiedadalimentación saludablechíafrutos secosnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza:

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 4 de marzo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Bahía

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 4 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR logra sentencia de más

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

BTS: a qué hora sale

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, supuesto ex de Belinda, sorprenden al aparecer juntos

Amanda Miguel elogia a Cazzu y a Belinda, pero se muestra indiferente hacia Ángela Aguilar: “No me llama la atención”

Influencer Dross asegura el CJNG lo buscó para pedirle “un favor” que quería El Mencho

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

DEPORTES

Murió Rafael del Castillo, ex

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas