Estos son los alimentos que ayudan a reducir la ansiedad de manera natural

Incorporar opciones saludables y variadas puede influir en el equilibrio emocional y mejorar tu bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde la rutina acelera y las preocupaciones parecen no tener pausa, la alimentación puede convertirse en una herramienta silenciosa pero poderosa para combatir el estrés.

Más allá de modas pasajeras, existe una variedad de alimentos presentes en la mesa que ayudan a relajar el cuerpo y la mente de manera natural.

Incorporar estos ingredientes en las comidas diarias no solo aporta sabor y variedad, sino también nutrientes que favorecen el equilibrio emocional, tal como señala el libro “Guía completa de los alimentos saludables”, de editorial El Ateneo.

Descubrir cómo lo que comemos influye en nuestro bienestar es el primer paso para enfrentar el estrés desde un enfoque más simple y saludable.

Apostar por una alimentación variada puede transformar la manera en que enfrentás el ritmo acelerado de cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que ayudan a reducir la ansiedad de manera natural

Diversos alimentos pueden ayudar a manejar la ansiedad gracias a sus propiedades nutricionales. De acuerdo con la publicación antes citada, los siguientes son alimentos recomendados para sumar a tu dieta que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad de manera natural:

Frutas frescas: Bananas, naranjas, frutillas, manzanas y arándanos. Ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, ayudan a regular el ánimo y aportan energía sostenida. Frutos secos: Nueces, almendras, castañas, avellanas y maní. Contienen magnesio y grasas saludables que influyen positivamente en la función cerebral. Cereales integrales: Avena, arroz integral, cebada y quinoa. Son fuente de triptófano y vitaminas del grupo B, que favorecen la producción de serotonina, la “hormona del bienestar”. Legumbres: Lentejas, garbanzos, porotos y arvejas. Aportan proteínas, hierro y magnesio, nutrientes que contribuyen a la estabilidad emocional. Pescados azules: Sardinas, atún, caballa y salmón. Ricos en omega 3, un tipo de grasa esencial para el funcionamiento cerebral y la reducción de la inflamación. Lácteos fermentados: Yogur y kéfir descremados. Favorecen la salud intestinal, vinculada al estado de ánimo. Semillas: Chía, lino y girasol. Aportan ácidos grasos esenciales y ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga, rúcula y lechuga. Ricas en magnesio y antioxidantes, ayudan a relajar el sistema nervioso. Infusiones de hierbas: Tilo, manzanilla, cedrón y menta. Conocidas por su efecto calmante y relajante. Chocolate amargo (mínimo 70%): Consumido con moderación, estimula la liberación de endorfinas y mejora el ánimo.

Frutos secos, ricos en magnesio y grasas saludables, favorecen la función cerebral y el control del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar estos alimentos en las comidas diarias y priorizar preparaciones caseras puede ser clave para atravesar momentos de ansiedad con mayor serenidad.

Acompañar una buena alimentación con meditación, ejercicio y actividades relajantes contribuye a disminuir la ansiedad de manera natural.