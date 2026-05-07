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Cuándo debo preocuparme por el color de mi orina: estas son las señales que parecen normales y no lo son

La observación del color de la orina permite identificar señales tempranas de problemas en los riñones, el hígado o el sistema urinario

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Hombre agachado en el baño, mirando con preocupación una muestra de orina de color oscuro en un recipiente transparente cerca del inodoro.
Cuándo debo preocuparme por el color de mi orina: estas son las señales que parecen normales y no lo son

La observación del color de la orina permite identificar señales tempranas de problemas en los riñones, el hígado o el sistema urinario.

Según especialistas en urología mexicana, cambios persistentes en el color pueden advertir sobre infecciones, daño renal, enfermedades hepáticas o deshidratación. La Cleveland Clinic sostiene que la orina ideal es de tono amarillo claro o pálido; cualquier modificación que se mantenga sin razón aparente justifica una revisión profesional.

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El dato más relevante para pacientes en México es que la aparición de sangre, color marrón oscuro o aspecto lechoso nunca debe considerarse normal, incluso si no hay dolor. La presencia de estos colores puede indicar desde infecciones urinarias hasta cáncer de riñón o vejiga, advierte la Sociedad Mexicana de Urología.

El rojo, el marrón y el blanco lechoso: signos que requieren atención inmediata

Especialistas detallan que la orina roja o rosada es una de las señales más preocupantes. Si no se ha consumido remolacha, moras o medicamentos que expliquen el tinte, este puede indicar hematuria, es decir, sangre en la orina. Las causas más comunes en consulta urológica son infecciones, cálculos renales, problemas prostáticos y tumores.

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La orina marrón oscuro suele asociarse a deshidratación grave, daño hepático o problemas musculares severos, como la rabdomiólisis. La Sociedad Mexicana de Urología recomienda buscar atención si el color persiste tras aumentar el consumo de agua.

Un hombre de espaldas en un urinario público con camiseta marrón y jeans azules. Las paredes son de azulejo gris y se ve una manguera de bidé
El rojo, el marrón y el blanco lechoso: signos que requieren atención inmediata (Crédito: Freepik)

El aspecto lechoso o turbio señala la presencia de infecciones urinarias o cálculos. Las infecciones generan orina con olor intenso, ganas frecuentes de orinar y, en algunos casos, fiebre. Según MedlinePlus, la orina lechosa también puede deberse a cristales, grasas o glóbulos blancos.

Tonos naranjas, amarillos intensos y claros: cuándo parecen inofensivos pero no lo son

Un color naranja intenso puede deberse a deshidratación, pero también a problemas hepáticos o de los conductos biliares, sobre todo si se acompaña de heces pálidas o piel y ojos amarillos (ictericia). La Cleveland Clinic enfatiza que este cambio debe vigilarse si no se relaciona con medicamentos o alimentos.

La orina amarilla ámbar o muy oscura al despertar es normal, pero si se mantiene durante el día indica deshidratación. Esto obliga a corregir el consumo de agua y, si no mejora, consultar a un médico.

La orina transparente se asocia a buena hidratación, pero si es constante sin un aumento en el consumo de líquidos, puede reflejar diabetes o enfermedad renal, advierte la Sociedad Mexicana de Urología.

Señales acompañantes: dolor, fiebre y fatiga

No solo el color importa. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán recomienda observar si los cambios en la orina se acompañan de dolor al orinar, fiebre, fatiga inexplicada o hinchazón en manos, pies o rostro. Estos síntomas pueden orientar el diagnóstico hacia infección, daño renal o enfermedad hepática.

Si la orina oscura o roja no desaparece tras una hidratación adecuada, o si se acompaña de dolor abdominal, fiebre o malestar general, la recomendación es acudir de inmediato a un especialista.

Durante los meses fríos, el cuerpo responde al descenso de temperatura incrementando la producción de orina. Foto:, (iStock)
Durante los meses fríos, el cuerpo responde al descenso de temperatura incrementando la producción de orina. Foto:, (iStock)

Factores que alteran el color sin indicar enfermedad

Alimentos como remolacha, moras, zanahorias y colorantes artificiales pueden ocasionar cambios temporales. Algunos medicamentos, como la rifampicina o la fenazopiridina, también provocan tonos atípicos. Ejercicio intenso puede producir orina marrón transitoria por daño muscular.

La Sociedad Mexicana de Urología insiste en que, ante cambios persistentes que no se expliquen por dieta, fármacos o ejercicio, la consulta médica es prioritaria, pues el diagnóstico definitivo requiere análisis de orina y estudios funcionales.

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