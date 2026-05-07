Cuándo debo preocuparme por el color de mi orina: estas son las señales que parecen normales y no lo son

La observación del color de la orina permite identificar señales tempranas de problemas en los riñones, el hígado o el sistema urinario.

Según especialistas en urología mexicana, cambios persistentes en el color pueden advertir sobre infecciones, daño renal, enfermedades hepáticas o deshidratación. La Cleveland Clinic sostiene que la orina ideal es de tono amarillo claro o pálido; cualquier modificación que se mantenga sin razón aparente justifica una revisión profesional.

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El dato más relevante para pacientes en México es que la aparición de sangre, color marrón oscuro o aspecto lechoso nunca debe considerarse normal, incluso si no hay dolor. La presencia de estos colores puede indicar desde infecciones urinarias hasta cáncer de riñón o vejiga, advierte la Sociedad Mexicana de Urología.

El rojo, el marrón y el blanco lechoso: signos que requieren atención inmediata

Especialistas detallan que la orina roja o rosada es una de las señales más preocupantes. Si no se ha consumido remolacha, moras o medicamentos que expliquen el tinte, este puede indicar hematuria, es decir, sangre en la orina. Las causas más comunes en consulta urológica son infecciones, cálculos renales, problemas prostáticos y tumores.

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La orina marrón oscuro suele asociarse a deshidratación grave, daño hepático o problemas musculares severos, como la rabdomiólisis. La Sociedad Mexicana de Urología recomienda buscar atención si el color persiste tras aumentar el consumo de agua.

El rojo, el marrón y el blanco lechoso: signos que requieren atención inmediata (Crédito: Freepik)

El aspecto lechoso o turbio señala la presencia de infecciones urinarias o cálculos. Las infecciones generan orina con olor intenso, ganas frecuentes de orinar y, en algunos casos, fiebre. Según MedlinePlus, la orina lechosa también puede deberse a cristales, grasas o glóbulos blancos.

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Tonos naranjas, amarillos intensos y claros: cuándo parecen inofensivos pero no lo son

Un color naranja intenso puede deberse a deshidratación, pero también a problemas hepáticos o de los conductos biliares, sobre todo si se acompaña de heces pálidas o piel y ojos amarillos (ictericia). La Cleveland Clinic enfatiza que este cambio debe vigilarse si no se relaciona con medicamentos o alimentos.

La orina amarilla ámbar o muy oscura al despertar es normal, pero si se mantiene durante el día indica deshidratación. Esto obliga a corregir el consumo de agua y, si no mejora, consultar a un médico.

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La orina transparente se asocia a buena hidratación, pero si es constante sin un aumento en el consumo de líquidos, puede reflejar diabetes o enfermedad renal, advierte la Sociedad Mexicana de Urología.

Señales acompañantes: dolor, fiebre y fatiga

No solo el color importa. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán recomienda observar si los cambios en la orina se acompañan de dolor al orinar, fiebre, fatiga inexplicada o hinchazón en manos, pies o rostro. Estos síntomas pueden orientar el diagnóstico hacia infección, daño renal o enfermedad hepática.

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Si la orina oscura o roja no desaparece tras una hidratación adecuada, o si se acompaña de dolor abdominal, fiebre o malestar general, la recomendación es acudir de inmediato a un especialista.

Durante los meses fríos, el cuerpo responde al descenso de temperatura incrementando la producción de orina. Foto:, (iStock)

Factores que alteran el color sin indicar enfermedad

Alimentos como remolacha, moras, zanahorias y colorantes artificiales pueden ocasionar cambios temporales. Algunos medicamentos, como la rifampicina o la fenazopiridina, también provocan tonos atípicos. Ejercicio intenso puede producir orina marrón transitoria por daño muscular.

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La Sociedad Mexicana de Urología insiste en que, ante cambios persistentes que no se expliquen por dieta, fármacos o ejercicio, la consulta médica es prioritaria, pues el diagnóstico definitivo requiere análisis de orina y estudios funcionales.