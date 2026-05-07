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Así le fue al Toluca la última vez que jugó una Final de Concachampions

Los Diablos Rojos regresan a la pelea por el título internacional después de más de 10 años de no disputar el trofeo

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Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Toluca v Los Angeles FC - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 6, 2026 Toluca players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Toluca v Los Angeles FC - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 6, 2026 Toluca players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Toluca volvió a instalarse en una Final de la Concacaf Champions Cup después de firmar una contundente actuación frente al LAFC de la MLS. Los Diablos Rojos aplastaron 4-0 al conjunto estadounidense en la semifinal de vuelta y aseguraron una definición completamente mexicana ante Tigres UANL por el título regional.

El equipo escarlata disputará así la sexta Final de Concachampions de su historia. Hasta el momento, el club mexiquense presume dos campeonatos internacionales en la zona, aunque también carga con tres derrotas en la serie definitiva. Precisamente, la última vez que llegó a esta instancia dejó uno de los episodios más dolorosos para su afición.

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Cruz Azul le arrebató el título a los Diablos Rojos en una de las finales más recordadas del torneo.
Cruz Azul le arrebató el título a los Diablos Rojos en una de las finales más recordadas del torneo.

Para encontrar ese antecedente hay que remontarse hasta 2014, cuando Toluca se enfrentó a Cruz Azul en la Final de la entonces llamada Liga de Campeones de la Concacaf. La serie arrancó con un empate sin goles en el partido de ida, dejando todo abierto para el encuentro decisivo.

En la vuelta, celebrada en el Estadio Azul, el conjunto cementero consiguió un empate 1-1 gracias a un tanto del delantero argentino Mariano Pavone. Aunque el marcador global terminó igualado, la Máquina levantó el trofeo debido a la regla del gol de visitante, criterio que en aquel momento seguía vigente en el torneo.

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El conjunto mexiquense intentará cambiar la historia tras el duro golpe sufrido en 2014.
El conjunto mexiquense intentará cambiar la historia tras el duro golpe sufrido en 2014.

Aquella derrota significó un duro golpe para Toluca, que vio escapar la oportunidad de sumar otro campeonato internacional. Mientras tanto, Cruz Azul rompió una larga sequía en la competencia y obtuvo el boleto para representar a la Concacaf en el Mundial de Clubes celebrado ese mismo año en Marruecos.

La edición de aquellos años estuvo marcada por el dominio absoluto de los equipos mexicanos en la región. Atlante abrió la racha al conquistar la edición 2008-2009, posteriormente Pachuca hizo lo propio en la campaña 2009-2010, mientras Monterrey construyó una época dorada al coronarse tricampeón entre 2010 y 2013.

Los Diablos vuelven a pelear por la Concacaf después de más de una década lejos de la serie definitiva.
Los Diablos vuelven a pelear por la Concacaf después de más de una década lejos de la serie definitiva.

Después de coronarse ante Toluca, Cruz Azul viajó al Mundial de Clubes 2014, donde logró avanzar a semifinales tras derrotar 3-1 al Western Sydney Wanderers de Australia. Sin embargo, el sueño terminó abruptamente luego de caer 4-0 frente al Real Madrid, equipo que terminaría consagrándose campeón del torneo internacional.

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AFP 162

Ahora, más de una década después de aquella amarga experiencia, Toluca tendrá una nueva oportunidad de conquistar la Concacaf. Con Antonio Mohamed en el banquillo liderando al plantel, los Diablos buscarán cambiar la historia y volver a levantar un título internacional frente a Tigres.

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