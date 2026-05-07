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¿Quién es Zion Suzuki? El portero de Japón con tres nacionalidades que apunta al Mundial 2026

Suzuki ya suma más de 20 partidos con la selección mayor de Japón desde su debut internacional en 2022

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(REUTERS/Isabel Infantes)
(REUTERS/Isabel Infantes)

Zion Suzuki se ha convertido en uno de los nombres a seguir rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

A sus 23 años, el guardameta destaca no solo por su crecimiento en el futbol europeo y su lugar en la Selección de Japón, sino también por la historia multicultural que rodea su carrera.

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Nacido en Estados Unidos, de padre ghanés y madre japonesa, Suzuki tenía la posibilidad de representar a tres países a nivel internacional. Sin embargo, el arquero decidió defender a Japón y actualmente apunta a convertirse en el portero titular del combinado asiático para el Mundial de 2026.

De las inferiores de Japón al futbol europeo

(REUTERS/Matteo Ciambelli)
(REUTERS/Matteo Ciambelli)

Zion nació el 21 de agosto de 2002 en Estados Unidos, pero desde temprana edad se mudó a Japón, país donde creció y comenzó su formación futbolística.

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Su infancia en territorio japonés fue uno de los factores que influyeron en su decisión de representar a la selección asiática, donde desarrolló su carrera como portero desde las categorías juveniles.

Su proceso profesional inició con Urawa Red Diamonds, institución en la que avanzó por distintas categorías hasta debutar en el primer equipo en 2020. Dos años más tarde formó parte del plantel que conquistó la Liga de Campeones de Asia.

En 2023 fue cedido al Sint-Truiden de Bélgica y posteriormente el club adquirió sus derechos de manera definitiva. Meses después, el arquero dio el salto al Parma de Italia, equipo con el que se convirtió en el primer portero japonés en disputar partidos de la Serie A.

Desde su debut con la selección mayor en 2022, Suzuki ha disputado más de 20 encuentros con Japón y se perfila para ocupar la titularidad en la próxima Copa del Mundo.

Los casos de racismo que ha enfrentado

(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

A lo largo de su carrera, el guardameta también ha enfrentado episodios de discriminación racial debido a sus raíces africanas.

Uno de los casos más notorios ocurrió tras la derrota de Japón ante Irak en la fase de grupos de la Copa Asia, cuando recibió insultos relacionados con el color de su piel en redes sociales.

El entonces entrenador japonés, Hajime Moriyasu, condenó públicamente los ataques y expresó su respaldo al guardameta.

“Me siento muy avergonzado y preocupado de que haya sido discriminado por su raza”, declaró el técnico japonés.

Moriyasu también señaló que el futbol debe servir como una herramienta de unión y respeto dentro de una sociedad diversa.

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