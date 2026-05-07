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Alito Moreno exige castigo por negligencia en incendio de Feria de Tabasco: “la gente está cansada de tragedias”

Exigió justicia para las víctimas y responsabilizó a las autoridades por incompetencia

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Decenas de personas huyeron del sitio al observar la intensidad de las llamas. Video: Redes sociales

El presidente del PRI, Alito Moreno, lamentó el trágico incendio en la Feria de Tabasco 2026, ocurrido la madrugada del jueves que dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Aseguró que fue negligencia y exigió que las autoridades responsables rindan cuentas y sean castigadas.

A través de sus redes sociales, el priísta manifestó su indignación y aseguró que “si algo falló, es porque alguien dejó de hacer su trabajo”.

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“Aquí no caben pretextos ni excusas técnicas. Cuando se organiza un evento masivo hay responsabilidades claras y protocolos que se tienen que cumplir al pie de la letra”, se lee en su mensaje.

El político exigió que haya justicia para las víctimas de este accidente. “La gente está cansada de tragedias que después se quieren minimizar”, y arremetió contra las autoridades del estado tabasqueño, acusando incompetencia.

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“La incompetencia no puede seguir costando vidas en México. Quien falló debe responder, porque gobernar implica cuidar a la gente, no ponerla en riesgo”, aseveró.

El funcionario subrayó la gravedad de lo sucedido y fue enfático al rechazar cualquier intento de justificar el incidente mediante pretextos o argumentos de carácter técnico.

A través de sus redes sociales, el priísta manifestó su indignación y aseguró que “si algo falló, es porque alguien dejó de hacer su trabajo”.
A través de sus redes sociales, el priísta manifestó su indignación y aseguró que “si algo falló, es porque alguien dejó de hacer su trabajo”. (X: @alitomorenoc)

Insistió en que los protocolos de seguridad establecidos para la realización de eventos masivos no son opcionales, sino obligaciones que deben cumplirse en todo momento y sin excepciones.

Señaló que la correcta implementación de estas medidas es fundamental para garantizar la integridad y la vida de quienes asisten a este tipo de actividades.

Puntualizó que cualquier falla en la aplicación de los protocolos de seguridad solo puede interpretarse como resultado de la omisión o negligencia de quienes estaban encargados de salvaguardar a los asistentes.

Asimismo, advirtió que no basta con ofrecer explicaciones técnicas después de los hechos, sino que es necesario identificar a los responsables y fincar las consecuencias correspondientes. Subrayó que la protección de la ciudadanía debe ser una prioridad absoluta y que ningún esfuerzo debe escatimarse para evitar pérdidas humanas en eventos públicos.

Trágico incendio en Feria de Tabasco 2026

La madrugada del jueves 7 de mayo de 2026, ocurrió un incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco, donde se desarrollaba la Feria Tabasco 2026. El siniestro generó momentos de terror entre decenas de personas, quienes tuvieron que evacuar rápidamente el sitio para salvar sus vidas.

A pesar de que el evento principal, la presentación del Grupo Frontera ante más de 137 mil personas, ya había concluido y las puertas se habían cerrado al público, aún había personas en las inmediaciones cuando se desató el fuego.

El gobernador del estado, Javier May Rodríguez, confirmó posteriormente la muerte de cinco personas a causa del incendio. Expresó sus condolencias y aseguró que se brindará apoyo a los familiares de las víctimas.

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