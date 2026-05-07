Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

El hecho ocurrió el pasado miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de una niña que presuntamente habría caído a un canal de aguas negras, miembros de la Colectiva Feminista Ehécatl encontraron el cadáver de una mujer que, al parecer, estaba embarazada.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el municipio de Nextlalpan, en el tramo del canal ubicado a la altura de la unidad habitacional Prados de San Francisco, donde el cuerpo de la mujer fue encontrado entre la basura.

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La zona es señalada por habitantes del lugar como un punto en el que constantemente se reportan hechos delictivos y búsqueda de personas desaparecidas.

Carmen Zamora Villedad, integrante de la colectiva, dijo que el grupo se trasladó al lugar luego de que se reportara que presuntamente una menor de edad había caído en el canal de aguas negras y al recorrer distintos puntos del mismo, las activistas notaron entre los desechos el cuerpo de una persona, aparentemente, una mujer adulta.

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Tras el hallazgo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal, acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex).

El cuerpo de la mujer fue encontrado en un canal de aguas negras. EFE/ Luis Torres

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y el inicio de la investigación.

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Cabe destacar que la colectiva publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que dan a conocer detalles del hallazgo.

En dicho video, que fue una transmisión en vivo del pasado miércoles, se escucha a una mujer, quien graba en lugar, y que dice que se encontraban buscando a una menor identificada como Mariana, y que en la búsqueda, en el canal de aguas negras, se encontró otro cuerpo de una mujer que, al parecer, estaba embarazada.

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“Va a estar en la Fiscalía de Zumpango para que tengamos pendiente todo esto y checar allá”, dice la mujer.

También explica que la mujer encontrada sin vida no tenía tatuajes y que tenía dos arracadas en cada lóbulo del oído.

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“Se fue a la Fiscalía de Zumpango, allá se va a hacer la necropsia, y la carpeta de investigación en un momento yo iré para allá para presionar a la Fiscalía y nos dé el número de carpeta y ver si tenía boletín de búsqueda o alguien pueda identificar a esta muchacha, era una femenina”, señala la mujer.