México

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

En un video de redes sociales se dio a conocer que la mujer encontrada no tenía tatuajes y contaba con dos arracadas

Guardar
Google icon
Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
El hecho ocurrió el pasado miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de una niña que presuntamente habría caído a un canal de aguas negras, miembros de la Colectiva Feminista Ehécatl encontraron el cadáver de una mujer que, al parecer, estaba embarazada.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el municipio de Nextlalpan, en el tramo del canal ubicado a la altura de la unidad habitacional Prados de San Francisco, donde el cuerpo de la mujer fue encontrado entre la basura.

PUBLICIDAD

La zona es señalada por habitantes del lugar como un punto en el que constantemente se reportan hechos delictivos y búsqueda de personas desaparecidas.

Carmen Zamora Villedad, integrante de la colectiva, dijo que el grupo se trasladó al lugar luego de que se reportara que presuntamente una menor de edad había caído en el canal de aguas negras y al recorrer distintos puntos del mismo, las activistas notaron entre los desechos el cuerpo de una persona, aparentemente, una mujer adulta.

PUBLICIDAD

Tras el hallazgo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal, acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex).

El cuerpo de la mujer fue encontrado en un canal de aguas negras. EFE/ Luis Torres
El cuerpo de la mujer fue encontrado en un canal de aguas negras. EFE/ Luis Torres

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y el inicio de la investigación.

Cabe destacar que la colectiva publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que dan a conocer detalles del hallazgo.

En dicho video, que fue una transmisión en vivo del pasado miércoles, se escucha a una mujer, quien graba en lugar, y que dice que se encontraban buscando a una menor identificada como Mariana, y que en la búsqueda, en el canal de aguas negras, se encontró otro cuerpo de una mujer que, al parecer, estaba embarazada.

“Va a estar en la Fiscalía de Zumpango para que tengamos pendiente todo esto y checar allá”, dice la mujer.

También explica que la mujer encontrada sin vida no tenía tatuajes y que tenía dos arracadas en cada lóbulo del oído.

“Se fue a la Fiscalía de Zumpango, allá se va a hacer la necropsia, y la carpeta de investigación en un momento yo iré para allá para presionar a la Fiscalía y nos dé el número de carpeta y ver si tenía boletín de búsqueda o alguien pueda identificar a esta muchacha, era una femenina”, señala la mujer.

Google icon

Temas Relacionados

EdomexEstado de Méxicoembarazadamujercuerpocanal de aguas negrasnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cáncer colorrectal en menores de 50 años: síntomas silenciosos que pasan desapercibidos entre los jóvenes

Cifras oficiales destacan que las personas nacidas a partir de la década de los 90 tienen mayor riesgo de padecer cáncer rectal sin darse cuenta; las señales suelen confundirse con otros padecimientos gástricos, lo que retrasa la detección oportuna y el inicio del tratamiento adecuado

Cáncer colorrectal en menores de 50 años: síntomas silenciosos que pasan desapercibidos entre los jóvenes

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

El Chapo Guzmán de encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y recientemente envió una carta a las autoridades de ese país

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

Claudia Sheinbaum: “Cortés murió abandonado, el PAN y Ayuso lo reivindican por ignorancia”

La mandataria enfatizó que el homenaje a Hernán Cortés, que formaba parte de la agenda de Ayuso en México, fue cancelado por los propios organizadores

Claudia Sheinbaum: “Cortés murió abandonado, el PAN y Ayuso lo reivindican por ignorancia”

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

La SSC informó que el sospechoso amenazó con un arma a los habitantes de una vivienda mientras intentaba ocultarse tras una persecución

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Claudia Sheinbaum: “El precio de jitomate y el chile han subido mucho”

El costo de productos agrícolas ha sufrido cambios por motivos climáticos

Claudia Sheinbaum: “El precio de jitomate y el chile han subido mucho”
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

“En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco, destaca reducción del 50% de homicidios

Intento de secuestro de un taxista desata balacera y deja cuatro muertos en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Jorge Ortiz de Pinedo se aferra al humor, la resiliencia y la fe en su espera de un trasplante de pulmón

BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a Pepe Aguilar por polémica de conciertos cancelados y bajas ventas en EEUU

Rebel Cats en el Teatro Metropólitan: todo lo que debes saber sobre el concierto y el homenaje a Vincent Van Rock

DEPORTES

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Friburgo vs Braga: a qué hora y dónde ver en México la semifinal de vuelta de la Europa League

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón del mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”