Diputada critica “tianguis” dentro del Congreso de la CDMX autorizado por legisladora de Morena

En el video, la diputada del PAN critica la autorización de puestos ambulantes dentro del Congreso de la CDMX.

La diputada Dany Álvarez, del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su descontento ante la instalación de puestos de venta ambulante dentro de las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales, Álvarez cuestionó la acción y el hecho de que haya sido promovida por la bancada de Morena. Se dirigió a la diputada morenista Xóchitl Bravo, quien autorizó la vendimia. Criticó al partido Morena por permitir este tipo de actividades en un espacio legislativo.

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“¿Esto entienden por trabajo digno?”, preguntó la legisladora, mientras muestra en el video a varias mujeres acercándose a mesas repletas de productos.

Entre los artículos ofrecidos se encontraban Boings congelados, congeladas de diferentes sabores, ramos de flores confeccionados con listón y prendas de ropa, productos que, a consideración de la diputada, no deberían comercializarse dentro de un órgano parlamentario.

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“Son una vergüenza. ¡Todo lo que tocan, lo echan a perder!”, sentenció Álvarez, quien reiteró su rechazo a la autorización de la venta ambulante en el recinto legislativo y llamó a mantenerlo como un espacio dedicado exclusivamente a las tareas parlamentarias. (Imagen ilustrativa)

Cuestiona que se presten espacios dentro del recinto y no se creen oportunidades laborales dignas

Álvarez responsabilizó directamente a la diputada Xóchitl Bravo por haber dado su autorización para la colocación de estos puestos y acusó a la bancada de Morena de desvirtuar la función del Congreso al convertirlo, según sus palabras, en un tianguis.

La diputada panista hizo énfasis en que la presencia de la vendimia dentro del recinto representa una falta de respeto para la institución y sus integrantes.

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Además, criticó que “en lugar de crear condiciones laborales dignas, ahora ‘prestan’ espacios del Congreso para hacer un tianguis”.

“Son una vergüenza. ¡Todo lo que tocan, lo echan a perder!”, sentenció Álvarez, quien reiteró su rechazo a la autorización de la venta ambulante en el recinto legislativo y llamó a mantenerlo como un espacio dedicado exclusivamente a las tareas parlamentarias.

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La crítica de Álvarez generó reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre los límites del trabajo digno y la pertinencia de permitir la venta de productos informales en instalaciones gubernamentales. La legisladora concluyó su mensaje exigiendo que se respeten los espacios institucionales y se fortalezcan los mecanismos de regulación dentro del Congreso.