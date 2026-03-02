México

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

El sujeto capturado trabajaba para “El Licenciado”

Grecia Quiroz estuvo compartió la información en una conferencia de prensa (Cuartoscuro)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habló por teléfono con Grecia Quiroz para informarle la captura de Gerardo “R”, alias El Congo, este último presuntamente ligado al asesinato del expresidente de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante una conferencia de prensa del 2 de marzo Grecia Quiroz habló sobre la detención de El Congo, la cual fue dada a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el mismo día.

“Recibí la llamada del secretario Omar García Harfuch para darme la información de esta detención. Me decía que él espera que haya muy buenos resultados de esta detención”, comentó la mandataria.

Foto: https://x.com/OHarfuch

Lo anterior debido a que durante el arresto de Gerardo “R” en Apatzingán los agentes de seguridad hallaron teléfonos celulares con chips.

El sujeto capturado fue identificado como integrante de un chat de WhatsApp y quien tenía comunicación directa con Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, este último identificado como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo.

“Este personaje en alguna ocasión ya me habían comentado que estaba identificado dentro del grupo del WhatsApp. Es quien tenía comunicación directa con el llamado Licenciado, que es Jorge Armando”, añadió Quiroz.

Incluso está la posibilidad que el propio García Harfuch visite Urapan para actualizar los datos sobre el caso de Carlos Manzo, según comentó la mandataria.

Carlos Manzo fue asesinado en noviembre pasado (Archivo)

La muerte de El Mencho

De igual manera, Quiroz mencionó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho como una posibilidad de que avancen en más averiguaciones.

“Él esperaba que gracias a esta captura u homicidio pues puede haber muy buenos resultados en el tema de la persona que fue uno de los autores o quienes están vinculados directamente con esta banda delincuencial", agregó Grecia Quiroz.

“El Congo” y el homicidio de Carlos Manzo

Por su parte el informe de la Fiscalía de Michoacán respecto a la detención de El Congo destaca que el sujeto recientemente capturado es un presunto operador de un grupo delictivo ligado al homicidio de Carlos Manzo, además de que estaría relacionado con actividades de extorsión a productores de aguacate y limón en la región.

En las acciones que derivaron en la detención de El Congo participaron elementos de la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP).

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, por estos hechos han sido capturados diversos sujetos que habrían participado en el homicidio, entre ellos Samuel “N” (Director de Relaciones Públicas y Protocolo) y Josué Elogio “N”, un taxista apodado Viejito.

