Equipo de Luis Miguel responde a Yordi Rosado sobre entrevista: esto le dijeron

Yordi Rosado quiere entrevistar a Luis Miguel (Fotos: Instagram)

El conductor Yordi Rosado compartió detalles sobre su persistente intento de entrevistar a Luis Miguel y aclaró si el cantante lo ignora.

Durante un reciente encuentro de medios, Rosado explicó cuál fue la respuesta del entorno de Luis Miguel a su petición

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre Luis Miguel?

En su conversación, Rosado narró que la persona encargada del manejo de prensa de Luis Miguel le aseguró desde hace un tiempo:

“No estamos ni hemos dado entrevistas, pero sí te puedo asegurar que si damos entrevistas, te daríamos a ti”.

El exconductor de Otro rollo agregó entre risas que ese comentario fue emitido hace un año y medio y desde entonces no hubo respuesta.

Rosado precisó que el equipo de Luis Miguel no estaba concediendo entrevistas a ningún medio en ese momento.

Resaltó: “Llevo mucho tiempo persiguiendo la entrevista a Luis Miguel” y afirmó que, en cuanto el intérprete decidiera abrirse a los medios, él estaría entre los primeros en la lista.

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El también presentador mencionó que esa búsqueda era parte de una dinámica común en su trabajo, donde muchas figuras públicas rechazaban entrevistas o demoraban en responder.

“La gente me pregunta: ‘Oye, entrevista a Chayanne, ¿cómo se te olvida Chayanne?’”, comentó Rosado.

Yordi Rosado podría entrevistar a Luis Miguel. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

El conductor aprovechó para destacar que su programa de entrevistas en YouTube había sido reconocido recientemente como la entrevista en español más vista del mundo, lo que le permitía acceder a invitados de alto perfil, aunque admitió que con Luis Miguel la gestión era especialmente complicada.

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