Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

Los sujetos arrestados (SSPC)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó sobre el arresto de dos hombres por su presunta responsabilidad en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Se trata de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, este último apodado Viejito, quienes fueron arrestadas en acciones realizadas el 8 y 9 de enero. El primero de ellos se desempeñaba como Director de Relaciones Públicas y Protocolo, además de que cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas y robo a negocios.

Mientras que el sujeto apodado Viejito se dedicaba a ser taxista. Las detenciones fueron informadas por el funcionario en una conferencia de prensa del 11 de enero.

Tras los aseguramientos, fueron realizados tres cateos ligados con los ahora detenidos, lo que resultó en la incautación de droga y equipo de comunicación.

Indicios asegurados (SSPC)

Uno de los detenidos reveló información sobre las actividades del alcalde

“Se tuvo conocimiento que el día de los hechos, Samuel “N” le informó a Josué Elogio “N” los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades del Festival de las Velas", comentó García Harfuch.

Los retrasos del alcalde, horarios en los que dejaría la Casa de Cultura, fue parte de la información filtrada, además de que Samuel “N” envió una fotografía con la que informó que estaría en la explanada

Tras enlistar las detenciones por el asesinato de Carlos Manzo que han sido realizadas hasta el momento, García Harfuch aseguró que se trata de acciones que debilitan la estructura criminal generadora de violencia, a la vez que frenan el reclutamiento de jóvenes.

Sabían del asesinato 15 días antes: fiscal de Michoacán

“El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen cometido por la delincuencia organizada y que ha sido tan doloroso para Michoacán y nuestro país”, agregó Harfuch.

El fiscal de Michoacán aseguró que ambos conocían el plan desde 15 días antes del asesinato. Crédito: SSPC

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que los dos detenidos reconocen que sabían del plan del homicidio al menos 15 día antes de que este fuera efectuado.

De igual manera, el fiscal de Michoacán comentó sobre el caso de la detención y liberación de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz y quien únicamente acudió a declarar.

Va en la misma dinámica que se ha hecho con otros diez funcionarios, que son entrevistas que se vienen realizando, diferentes funcionarios de la administración municipal y en esa misma lógica fue requerida para ser entrevistada para poder desahogar algunas otras indagaciones

Por el homicidio de Carlos Manzo han sido detenidas diversas personas que estarían relacionadas con el ataque armado en contra del presidente municipal de Uruapan.

Entre los asegurados está Alejandro Baruc “N”, alias K OS, quien es identificado por las autoridades como líder de una célula criminal generadora de violencia que opera en Parácuaro y la cual está ligada con homicidios, extorsión y venta de drogas.