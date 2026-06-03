México

Receta de alambre de chorizo: el platillo mexicano que conquista por su sabor y sencillez

Una opción práctica para compartir en familia que combina ingredientes tradicionales con una preparación rápida y llena de aroma

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Una sartén con alambre de chorizo, bistec, pimientos, cebolla, tocino y queso derretido. Alrededor, guacamole, salsa, tortillas, jalapeños y limas.
Un platillo de alambre de chorizo y bistec con pimientos, cebolla y tocino, cubierto con queso derretido y acompañado de guacamole, salsa y tortillas, celebra la rica gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alambre de chorizo es una de esas preparaciones que destacan por su combinación de ingredientes y su facilidad para llevar a la mesa un platillo abundante. Su mezcla de carne, vegetales y queso lo convierte en una alternativa ideal para una comida completa.

Este clásico de la cocina mexicana ha ganado popularidad gracias a su versatilidad. Puede servirse acompañado de tortillas calientes, salsas caseras y diversas guarniciones que realzan cada bocado.

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Además de su sabor intenso, esta receta permite aprovechar ingredientes que suelen encontrarse en casa, logrando un resultado que equilibra textura, color y aroma en una sola preparación.

Un clásico que nunca pasa de moda

Platillo de alambre de chorizo humeante en sartén de hierro fundido, con chorizo, pimientos rojos y verdes, cebolla, queso fundido, cilantro y lima. Incluye tortillas.
Un alambre de chorizo humeante, con pimientos, cebolla, queso fundido y cilantro fresco, servido con tortillas en una sartén caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del alambre de chorizo radica en la armonía de sus ingredientes. El chorizo aporta un toque especiado que se complementa con la frescura de las verduras y la suavidad del queso derretido.

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Su elaboración no requiere técnicas complejas, por lo que es una excelente alternativa para quienes buscan una comida casera sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Gracias a su combinación de sabores, este platillo suele ser protagonista en reuniones familiares, comidas informales y celebraciones donde la buena comida ocupa un lugar especial.

Ingredientes y preparación para lograr un resultado lleno de sabor

Alambre de chorizo humeante en sartén con pimientos, cebolla, queso y cilantro. Acompañan limas, tortillas y salsa, todo sobre una mesa de madera.
Alambre de chorizo recién hecho, humeante en una sartén, se presenta con pimientos de colores, cebolla y una capa de queso cremoso, acompañado de tortillas calientes, limas y salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar esta receta necesitarás:

  • Chorizo
  • Pimiento morrón
  • Cebolla
  • Tocino
  • Queso para gratinar
  • Tortillas de maíz o harina

Preparación

  • Cocina el tocino hasta que esté ligeramente dorado.
  • Agrega el chorizo y cocina hasta que cambie de color.
  • Incorpora la cebolla y el pimiento morrón cortados en tiras.
  • Cocina durante algunos minutos hasta que las verduras estén suaves.
  • Añade el queso para gratinar y deja que se derrita.
  • Sirve acompañado de tortillas calientes.

La clave está en cocinar cada ingrediente en su punto para conservar sus sabores y obtener una mezcla equilibrada y apetitosa.

Consejos para disfrutarlo al máximo

Una sartén de hierro fundido con alambre de chorizo, pimientos, cebolla y queso derretido. Al lado, tortillas de maíz, salsa roja y una lima.
El alambre de chorizo, un platillo mexicano popular, se presenta en una sartén con pimientos, cebolla y queso derretido, acompañado de tortillas, salsa y lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las mejores formas de servir el alambre de chorizo es recién preparado, cuando el queso mantiene una textura cremosa y los ingredientes conservan todo su aroma.

También puede acompañarse con salsa verde, salsa roja o una porción de guacamole para añadir contrastes de sabor que enriquecen la experiencia gastronómica.

Con pocos pasos y una combinación de ingredientes tradicionales, esta receta demuestra por qué sigue siendo una de las favoritas dentro de la cocina mexicana contemporánea.

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