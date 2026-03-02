Capturan de “El Congo”, operador regional de una célula del CJNG e implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Foto: https://x.com/OHarfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la captura de Gerardo Rodríguez Guizar, alias “El Congo”, operador regional de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan e implicado en el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

En su cuenta X, Harfuch escribió que durante la madrugada en Michoacán, autoridades encabezadas por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal, detuvieron a “El Congo”.

El funcionario escribió que el detenido es señalado como miembro de la célula criminal que perpetró un atentado contra el presidente municipal de Uruapan el 1 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, se le relaciona con extorsiones a productores de aguacate y limón, así como con ataques a grupos rivales y homicidios en la región de Uruapan. Su actividad delictiva se realizaba bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde.

