Daniela Parra revela el costo de proteger a Héctor Parra en prisión

Héctor Parra llamó a su hija previo a que se presentara en "Las estrellas bailan en Hoy", reality del que casi es eliminada(Instagram/@hectorparrag)

El nuevo formato 24/7 del reality show MasterChef ha dividido opiniones entre su audiencia más fiel. No obstante, la nueva dirección tomada por la producción ha permitido profundizar sobre la historia de vida de sus actuales participantes, entre ellos Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, quien actualmente cumple una condena de 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual.

Previo a su paso por el reality, la joven empresaria hizo una revelación sobre los gastos que enfrenta para garantizar el bienestar del intérprete dentro del centro penitenciario donde cumple una condena.

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Sus expresiones han resurgido y generado empatía por Daniela Parra, quien aspira a obtener el premio de 2 millones de pesos que otorga el reality show.

Protección de Héctor Parra en el reclusorio cuesta 15 mil pesos al mes

Durante una entrevista con Pati Chapoy, retomada recientemente por el creador de contenido Mich Ruvalcaba, Daniela aseguró que el costo económico ha sido la consecuencia más pesada que ha enfrentado desde que comenzó la batalla legal para defender a su padre.

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“Ha sido muy chistoso porque el único precio que he pagado es económico”, afirmó la joven, quien durante los últimos años se ha convertido en la principal vocera de Héctor Parra.

La participante del programa de cocina explicó que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, asegura haber encontrado respaldo entre amigos, seguidores y personas que creen en la inocencia de su padre.

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“Socialmente hablando, gracias a Dios, toda la gente está con nosotros, nos cree, le creen a mi papá”, expresó.

Daniela Parra escuchó con los ojos cerrados la voz de su padre Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente, y se derrumbó en llanto frente a chefs, compañeros y público. (Captura de pantalla YouTube)

El costo mensual para mantener a Héctor Parra en prisión

Al hablar sobre los gastos que debe cubrir mes con mes, Daniela detalló que la cifra oscila entre los 12 mil y 15 mil pesos mensuales.

“Yo creo que son como unos 12,000 pesos, 15,000 pesos al mes”, comentó.

Aunque no precisó el destino exacto de esos recursos, sus declaraciones surgieron al abordar los gastos relacionados con las condiciones de vida y protección del actor dentro del penal.

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La joven también señaló que la responsabilidad económica se ha incrementado debido al crecimiento de su negocio de alimentos, Tamalitos Chidos, proyecto que le ha permitido sostener a su padre y generar empleo para otras personas.

“En este momento, trabajando, porque ahora no me puedo dar el lujo de sentirme mal”, explicó. “Tengo que irme a trabajar porque hay gente que depende de mí, no solo mi papá”.

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Daniela sostuvo que la situación fortaleció su círculo cercano y que muchas de las personas que la acompañaron en marchas y manifestaciones terminaron convirtiéndose en una extensión de su familia.

Héctor Parra le envió un mensaje desde prisión en MasterChef 24/7

Uno de los momentos más emotivos de la actual temporada de MasterChef Celebrity 24/7 ocurrió cuando Daniela Parra recibió un mensaje de voz enviado por Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente.

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La conductora Claudia Lizaldi sorprendió a la participante al pedirle que cerrara los ojos antes de reproducir la grabación.

“Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida. Vas para adelante, nena. No te me pongas triste, mamacita, sabes que estoy contigo”, expresó el actor.

En el mensaje también agregó: “Estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos para adelante, mamacita. Besos. Te amo, mi ‘MasterChef’ preciosa”.

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Alexa Hoffman acusó a su media hermana de revictimizarla durante el proceso legal que emprendió en 2020 contra su padre, Héctor Parra, por abuso sexual. (Fotos: @alexaa.hoffman, @dannaparra_, Instagram)

Las palabras provocaron que Daniela rompiera en llanto frente a las cámaras, en una escena que conmovió tanto a sus compañeros como al público.

Héctor Parra permanece recluido desde junio de 2021. En 2024 recibió una sentencia de 13 años y 10 meses de prisión tras la resolución judicial relacionada con los delitos por los que fue procesado.

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Mientras continúa el proceso legal impulsado por su defensa, Daniela Parra mantiene una intensa actividad pública y laboral para apoyar a su padre dentro y fuera de los tribunales.