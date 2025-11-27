“El Licenciado” enfrenta audiencia en el Altiplano como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Este miércoles 26 de noviembre se realiza la audiencia de vinculación a proceso en contra de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, junto a los siete escoltas del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Jorge Armando “N” lo hizo desde se encuentra recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, mientras que los siete escoltas permanecen en el penal Mil Cumbres de Morelia, Michoacán, por lo que la diligencia se realiza de manera virtual.

Las autoridades reunieron tanto a “El Licenciado”, señalado por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, así como a sus siete escoltas, quienes son acusados del delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, para desahogar las pruebas en una audiencia con el juez Luis Fernando Díaz Parra.

“El Licenciado” niega nexos con el CJNG y acusa tortura

De acuerdo con reportes, “El Licenciado” negó tener nexos con el crimen organizado y aseguró que el 18 de noviembre -día de su detención- se dirigía a un partido de fútbol con su hijo.

Al ser capturado, afirmó que fue incomunicado, golpeado y torturado por personas encapuchadas que lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde le habrían negado llamar a sus familiares y también lo amenazaron con dañar a su esposa.

La red detrás del asesinato de Carlos Manzo: perfiles y papeles de todos los participantes en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

Además, relató al juez que vive de manera honesta desde hace más de 10 años y que tiene una licenciatura en comunicación y periodismo.

Durante su declaración también dijo que en los últimos 15 años ha trabajado como contratista para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó haberse desempeñado como asesor de diputados en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión.

Señaló también que el 2024 inició trabajos de obra pública y de su licenciatura para el Ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán.

*Información en desarrollo...