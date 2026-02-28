CDMX emite aviso especial y recomendaciones a fans de Shakira para concierto en el Zócalo por clima caluroso con vientos

Protección Civil de la Ciudad de México dio recomendaciones a los asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo por el clima caluroso con vientos. Foto: X/GobCDMX.

Los preparativos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México ya están en marcha y, a un día de que se lleve a cabo el evento musical masivo y gratuito, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país dio a conocer algunas recomendaciones acerca del clima esperado durante el evento musical.

A través de su cuenta oficial de redes sociales, la dependencia capitalina brindó algunas recomendaciones en un comunicado oficial, donde indicó que el ambiente será caluroso con cielo despejado y vientos durante el concierto de la cantante colombiana.

En dicho comunicado oficial, reveló cuáles serían las condiciones meteorológicas para este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Detalló que por la tarde se prevé ambiente caluroso y despejado con temperaturas máximas entre 25 y 27 grados Celsius.

La CDMX tendrá clima caluroso y despejado sin lluvias y con vientos este domingo 1 de marzo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Indicó que por la noche el ambiente será fresco y templado, lo que generará temperaturas de 16 y 20 grados Celsius, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos.

Asimismo, detalló que se prevén vientos con rachas que podrían alcanzar un máximo de 40 km/h.

La dependencia local recalcó que no se esperan condiciones de lluvia para la tarde y noche durante el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Protección Civil hizo un llamado a los asistentes al concierto de Shakira a tomar precauciones. Foto: Infobae México / Especial.

Por último, dio algunas recomendaciones a la población en general y que asistirá al concierto masivo este domingo 1 de marzo de la intérprete de ‘Antología’, ‘Suerte’, ‘Loba’ y ‘Las de la intuición’.

Dichas recomendaciones están relacionadas con el ambiente caluroso y despejado, así como considerando los vientos previstos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Recomendaciones por el clima caluroso y despejado con vientos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Estas son las recomendaciones a seguir por el clima caluroso y despejado con vientos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Usa bloqueador solar.

Bebe abundantes líquidos.

Evita comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Viste ropa ligera de colores claros; utiliza gafas de sol, sombrero y/o gorra.

Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.

Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.

Hizo un llamado a los asistentes a tomar precauciones durante el concierto gratuito y masivo de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Recomendaciones a seguir por el clima esperado durante el concierto de Shakira en la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzará el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el concierto de Shakira arrancará a las 20:00 horas de este domingo 1 de marzo.

El concierto de Shakira iniciará a las 20:00 horas, reveló el Gobierno de la Ciudad de México. Foto: X/@GobCDMX.