CDMX emite aviso especial y recomendaciones a fans de Shakira para concierto en el Zócalo por clima caluroso con vientos

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó un comunicado oficial a quienes asistan al concierto de la cantante colombiana e hizo un llamado a tomar precauciones

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México dio recomendaciones a los asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo por el clima caluroso con vientos. Foto: X/GobCDMX.

Los preparativos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México ya están en marcha y, a un día de que se lleve a cabo el evento musical masivo y gratuito, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país dio a conocer algunas recomendaciones acerca del clima esperado durante el evento musical.

A través de su cuenta oficial de redes sociales, la dependencia capitalina brindó algunas recomendaciones en un comunicado oficial, donde indicó que el ambiente será caluroso con cielo despejado y vientos durante el concierto de la cantante colombiana.

En dicho comunicado oficial, reveló cuáles serían las condiciones meteorológicas para este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Detalló que por la tarde se prevé ambiente caluroso y despejado con temperaturas máximas entre 25 y 27 grados Celsius.

La CDMX tendrá clima caluroso
La CDMX tendrá clima caluroso y despejado sin lluvias y con vientos este domingo 1 de marzo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Indicó que por la noche el ambiente será fresco y templado, lo que generará temperaturas de 16 y 20 grados Celsius, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos.

Asimismo, detalló que se prevén vientos con rachas que podrían alcanzar un máximo de 40 km/h.

La dependencia local recalcó que no se esperan condiciones de lluvia para la tarde y noche durante el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Protección Civil hizo un llamado
Protección Civil hizo un llamado a los asistentes al concierto de Shakira a tomar precauciones. Foto: Infobae México / Especial.

Por último, dio algunas recomendaciones a la población en general y que asistirá al concierto masivo este domingo 1 de marzo de la intérprete de ‘Antología’, ‘Suerte’, ‘Loba’ y ‘Las de la intuición’.

Dichas recomendaciones están relacionadas con el ambiente caluroso y despejado, así como considerando los vientos previstos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Recomendaciones por el clima caluroso y despejado con vientos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Estas son las recomendaciones a seguir por el clima caluroso y despejado con vientos para el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

  • Usa bloqueador solar.
  • Bebe abundantes líquidos.
  • Evita comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
  • Viste ropa ligera de colores claros; utiliza gafas de sol, sombrero y/o gorra.
  • Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.
  • Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.

Hizo un llamado a los asistentes a tomar precauciones durante el concierto gratuito y masivo de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Recomendaciones a seguir por el
Recomendaciones a seguir por el clima esperado durante el concierto de Shakira en la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzará el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el concierto de Shakira arrancará a las 20:00 horas de este domingo 1 de marzo.

El concierto de Shakira iniciará
El concierto de Shakira iniciará a las 20:00 horas, reveló el Gobierno de la Ciudad de México. Foto: X/@GobCDMX.

