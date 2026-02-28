Con Beéle y una canción que no interpretaba desde los 90: así fue el último aullido de Shakira en el Estadio GNP, antes de conquistar el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció su penúltimo concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “las mujeres ya no lloran”, en el estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Shakira dio el último concierto en el Estadio GNP Seguros de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, el tour más exitoso de la historia encabezado por un artista latino. En México, la colombiana tiene el récord de récords. El Foro Sol ya abrió sus puertas a la Loba en trece ocasiones con el mismo tour; ni Bad Bunny lo consiguió.

El concierto del 27 de febrero comenzó como se esperaba: con la ya icónica caminata con fans, seguida de La Fuerte, un tema que, además, es una declaración de intenciones: Shakira, durante todo el espectáculo, quiere dejar claro que pese a que está llena de emociones, la fortaleza es la que mueve sus pies descalzos y sus caderas.

Shakira agradece a los mexicanos por 13 shows en el GNP

Temas como Girl Like Me, Las de la Intuición y Estoy aquí, forman parte de los primeros minutos del espectáculo. La superproducción es evidente: pantallas gigantes, pasarelas que se elevan, luces led, bailarines y fuegos artificiales.

Shakira no dudó en recordar el récord que la mantiene en la cima en México. Ante 60 mil fans gritó: “13 Estadios GNP, es un sueño que ustedes me han hecho vivir y que jamás se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar este cariño, todo lo que me ha dado este país, te amo“.

Como ya es una constante en los conciertos de Shakira, llegó el momento de recordar a la rockera. La colombiana interpretó con guitarra Inevitable, uno de sus temas más recordados de Dónde estás los ladrones?.

Invitados sorpresa y clásicos bailables: Shakira la rompe en su último show

Te felicito, TQG y Don’t Bother también formaron parte del espectáculo. Y para cuando llegó el turno de Acróstico y el ya famoso interludio de la loba y sus lobitos, los fans no dudaron en corear palabrotas en contra de Gerard Piqué.

Copa vacía, La bicicleta, La Tortura, Hips Don’t lie (con Beéle como invitado) y una versión salsa de Chantaje forman parte de la sección más latina y bailable del espectáculo. Shakira aquí demuestra una vez más que sí fueron sus caderas las que la convirtieron en la artista latina más importante de todos los tiempos.

Antes de Soltera (uno de sus últimos hitazos), Shakira hace un recordatorio sobre la importancia del amor propio y lo injusta que es la sociedad con los roles de género: mientras que un hombre sin pareja es considerado “soltero de oro”, las críticas se vuelcan sobre las mujeres.

Última, Si te vas (otro clásico de su era de trenzas negras) y una versión de Ojos Así que es casi pura danza árabe, también forman parte del repertorio.

Tras hacer saltar a todo el GNP Seguros con Pies descalzos, Shakira tiene una sorpresa más: interpreta Dónde estás corazón, el clásico que escribió con sólo 17 años y que no ha sido tocada en una gira desde los años noventa.

De Antología a su colaboración con Bizarrap: Shakira ya no es sólo una

Antología y Día de enero son las dos baladas que Shakira canta para sus fans antes de que el encore invada al estadio.

Suerte, Waka Waka, Loba y la Session 53 forman parte del tramo final de un concierto que cierra el largo paso de la artista en el Estadio GNP Seguros.

Como si no fuera suficiente, la Loba todavía tiene un aullido más que dar: se presentará totalmente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 1 de marzo. Que a nadie le sorprenda que rompa un nuevo récord y también se lleve la corona de los espectáculos de la Plaza de la Constitución. Necesita superar los 300 mil fans que reunieron los Fabulosos Cadillacs. Para una mujer que llenó 13 veces el estadio para conciertos más icónico de la ciudad, parece una misión sencilla.