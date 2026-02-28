México

Metro CDMX: a qué hora será la última salida de trenes este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira en el Zócalo

El transporte público capitalino indicó cuáles estaciones estarán cerradas por el evento musical de la artista colombiana

Metro CDMX tendrá horario especial
Metro CDMX tendrá horario especial por concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. Foto: X/@MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que habrá horario extendido en el servicio este domingo 1 de febrero por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

La noticia fue dada a conocer primeramente por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien detalló que la medida será para ayudar a los asistentes a su traslado de vuelta del evento musical.

En tanto, el Metro capitalino confirmó la noticia a través de sus redes sociales oficiales.

Señaló a qué hora será la última salida de trenes en tres de las doce líneas que ampliarán su horario este domingo 1 de marzo por el evento musical de la Plaza de la Constitución.

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

Asimismo, precisó qué rutas del Metro de la Ciudad de México extenderán su horario para apoyar a los capitalinos en sus traslados tras finalizar el concierto de Shakira en el Zócalo de la capital del país.

¿A qué hora será la última salida de trenes del Metro de la CDMX este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo de la capital del país?

La última salida de trenes este domingo 1 de marzo del Metro de la Ciudad de México será a la 1:00 am por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Es decir, será a la 01:00 am del lunes 2 de marzo cuando el último tren salga de las respectivas terminales de tres Líneas del transporte público de la Ciudad de México.

Las Líneas 1, 2 y 9 del Metro extenderán su horario de servicio este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. Foto: X/@MetroCDMX y X/@shakira.

Las rutas que extenderán su horario en apoyo a los fans y los asistentes del evento musical serán las Líneas 1 (Observatorio - Pantitlán), 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña) y 9 (Tacubaya - Pantitlán) del Metro capitalino.

Autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población a planificar sus viajes para este domingo 1 de marzo en caso de acudir al concierto de la artista colombiana.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada durante todo el día. La alternativa para llegar a la Plaza de la Constitución será por las estaciones Bellas Artes de las Líneas 2 y 8, Pino Suárez y Líneas 1 y 2 e Isabela Catolica 1.

Las alternativas para llegar al Zócalo capitalino serán Bellas Artes, Isabel La Católica, Pino Suárez y San Juan de Letrán. Foto: X/@MetroCDMX.

¿A qué hora comenzará el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el concierto de Shakira arrancará a las 20:00 horas en el Zócalo capitalino.

Por su parte, Clara Brugada invitó a la población a acudir al evento musical, donde destacó que habrá pantallas en distintos sitios del Centro Histórico para no perderse el concierto de la intérprete de éxitos como: ‘Loba’, ‘Pies descalzos’, ‘Chantaje’ y ‘Día de enero’.

A partir de las 20:00 horas comenzará el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

En las calles y avenidas 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo y en la Alameda Central estarán instaladas pantallas para aquellas personas que no puedan llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde la mandataria capitalina destacó que habrá seguridad.

