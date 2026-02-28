Shakira en el Zócalo: Canaco CDMX estima derrama económica de casi 404 millones

Shakira se presentará en el Zócalo de la CDMX. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estima que el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, programado para el próximo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, generará un impacto económico de 403 millones 613 mil pesos para el sector terciario de la capital.

Este evento, financiado por la iniciativa privada a través de Grupo Modelo como parte de su centenario, no representará un gasto para el erario, además de impulsar las ventas y la ocupación hotelera en el Centro Histórico y zonas aledañas.

Se prevé que la asistencia al show será de entre 280 a 300 mil personas, beneficiando significativamente a diversos sectores.

Concierto de Shakira en el Zócalo beneficiará a diversos sectores de la CDXM

En cuanto a la ocupación hotelera, se anticipa una ocupación superior al 90 oor ciento en los hoteles del primer cuadro de la ciudad, impulsada por visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para el cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

El sector restaurantero también se verá favorecido, ya que los establecimientos de alimentos y bebidas en el primer cuadro de la ciudad prevén un flujo masivo de comensales antes y después del espectáculo.

Asimismo, el transporte y el comercio local se dinamizarán gracias al uso de servicios de transporte privado y público, así como a la venta de artículos promocionales, beneficiando a miles de familias capitalinas.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, subrayó que este evento, que no tendrá costo para el erario, será útil para impulsar la economía de los establecimientos aledaños al Zócalo capitalino y consolida a la Ciudad de México como la capital del entretenimiento en América Latina.

Finalmente, la Cámara de Comercio hace un llamado a los comercios locales a mantener la calidad en sus servicios y a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad para que esta celebración transcurra con saldo blanco y máximo beneficio para las familias capitalinas.

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció su penúltimo concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “las mujeres ya no lloran”, en el estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

¿Qué esataciones de metro estarán ceradas?

El Zócalo de la Ciudad de México recibirá a la cantante colombiana el próximo domingo 1 de marzo con un concierto sin costo, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Ante la gran afluencia esperada, el Metro de la CDMX modificará su operación:

Las líneas 1, 2 y 9 ofrecerán servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo.

La línea 2 funcionará en dos segmentos de 7:00 a 17:00 (Cuatro Caminos-Pino Suárez y Tasqueña-Xola), restableciéndose de Tasqueña a Cuatro Caminos desde las 17:00 hasta la 1:00.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, así como Zócalo/Tenochtitlan durante la jornada.

El RTP ofrecerá un recorrido alterno de Xola a Pino Suárez.

Para quienes deseen evitar aglomeraciones, se instalarán pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución con transmisión en vivo del espectáculo.