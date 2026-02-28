México

Shakira en el Zócalo: Canaco CDMX estima derrama económica de casi 404 millones

Este evento es financiado por la iniciativa privada como parte de las celebraciones de su centenario, no representará un gasto para el erario

Guardar
Shakira se presentará en el
Shakira se presentará en el Zócalo de la CDMX. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estima que el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, programado para el próximo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, generará un impacto económico de 403 millones 613 mil pesos para el sector terciario de la capital.

Este evento, financiado por la iniciativa privada a través de Grupo Modelo como parte de su centenario, no representará un gasto para el erario, además de impulsar las ventas y la ocupación hotelera en el Centro Histórico y zonas aledañas.

Se prevé que la asistencia al show será de entre 280 a 300 mil personas, beneficiando significativamente a diversos sectores.

Concierto de Shakira en el Zócalo beneficiará a diversos sectores de la CDXM

En cuanto a la ocupación hotelera, se anticipa una ocupación superior al 90 oor ciento en los hoteles del primer cuadro de la ciudad, impulsada por visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para el cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

El sector restaurantero también se verá favorecido, ya que los establecimientos de alimentos y bebidas en el primer cuadro de la ciudad prevén un flujo masivo de comensales antes y después del espectáculo.

Asimismo, el transporte y el comercio local se dinamizarán gracias al uso de servicios de transporte privado y público, así como a la venta de artículos promocionales, beneficiando a miles de familias capitalinas.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, subrayó que este evento, que no tendrá costo para el erario, será útil para impulsar la economía de los establecimientos aledaños al Zócalo capitalino y consolida a la Ciudad de México como la capital del entretenimiento en América Latina.

Finalmente, la Cámara de Comercio hace un llamado a los comercios locales a mantener la calidad en sus servicios y a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad para que esta celebración transcurra con saldo blanco y máximo beneficio para las familias capitalinas.

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2026.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció su penúltimo concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “las mujeres ya no lloran”, en el estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

¿Qué esataciones de metro estarán ceradas?

El Zócalo de la Ciudad de México recibirá a la cantante colombiana el próximo domingo 1 de marzo con un concierto sin costo, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Ante la gran afluencia esperada, el Metro de la CDMX modificará su operación:

  • Las líneas 1, 2 y 9 ofrecerán servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo.
  • La línea 2 funcionará en dos segmentos de 7:00 a 17:00 (Cuatro Caminos-Pino Suárez y Tasqueña-Xola), restableciéndose de Tasqueña a Cuatro Caminos desde las 17:00 hasta la 1:00.
  • Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, así como Zócalo/Tenochtitlan durante la jornada.
  • El RTP ofrecerá un recorrido alterno de Xola a Pino Suárez.
  • Para quienes deseen evitar aglomeraciones, se instalarán pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución con transmisión en vivo del espectáculo.

Temas Relacionados

ShakiraCDMXconcierto en el ZócaloCiudad de Méxicoeconómica mexicanaCanaco CDMXmexico-noticas

Más Noticias

Fiscalía CDMX alerta por correos y SMS falsos: así opera el ransomware

Advierte sobre el aumento de mensajes fraudulentos que suplantan a bancos e instituciones

Fiscalía CDMX alerta por correos

México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

Este resultado se suma a la plata obtenida por México en la prueba por equipos mixtos, donde Olvera también fue protagonista junto a Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez

México suma su segunda medalla:

Falta de sistema de cuidados limita acceso de mujeres a empleos formales en México, alerta la OCDE

La organización estimó que ampliar la cobertura de servicios de cuidados podría generar hasta 800 mil empleos formales

Falta de sistema de cuidados

¿Tenía El Mencho su propio hospital en Jalisco? Chocan versiones sobre centro médico en Jalisco

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, resurgió la versión de un hospital privado en Jalisco que habría sido construido por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para su atención médica

¿Tenía El Mencho su propio

“Importante decapitación del régimen”: internacionalista analizó los ataques a Irán

El analista Mauricio Meschoulam dijo que se trata del mayor ataque desde 1975

“Importante decapitación del régimen”: internacionalista
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Tenía El Mencho su propio

¿Tenía El Mencho su propio hospital en Jalisco? Chocan versiones sobre centro médico en Jalisco

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer presunta “narconómina” del CJNG

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

ENTRETENIMIENTO

Feria Nacional de la Enchilada

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

DEPORTES

México suma su segunda medalla:

México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca, revela directivo escarlata

Chicharito genera reacciones en redes tras dar a entender que no se sintió querido en Chivas

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias