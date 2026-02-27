Pensión Bienestar 2026: lanzan importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de marzo

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México_ Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar constituye un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas mayores de 65 años.

Los integrantes de este programa obtienen 6 mil 400 pesos cada dos meses, mediante tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

Esta iniciativa busca garantizar un ingreso regular a los adultos mayores de 65 años, brindando apoyo para cubrir necesidades básicas y mejorar su situación financiera.

La Secretaría del Bienestar es responsable de coordinar y supervisar este programa, así como de realizar el registro, el pago de recursos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Con el inicio del periodo de pagos de la Pensión Bienestar en marzo de 2026, la Secretaría del Bienestar emitió un aviso importante para los beneficiarios que recibirán su depósito correspondiente.

Se trata del segundo depósito correspondiente a 2026, correspondiente al bimestre de marzo y abril.

Los pagos se efectúan de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que durante marzo se llevarán a cabo las entregas a los adultos mayores de 65 años incluidos en este programa social.

Este es el importante aviso para todos los beneficiarios antes de cobrar el depósito de marzo de 2026 de la Pensión Bienestar

El Banco del Bienestar recomendó a los nuevos titulares que, por seguridad, cambien el NIP de su tarjeta y seleccionen uno fácil de memorizar.

Para actualizar el NIP, es necesario seguir estos pasos:

En el menú principal, seleccionar la opción para Cambiar NIP.

El sistema pedirá un nuevo NIP; escríbelo y pulsa continuar.

Para confirmar, deberás ingresar de nuevo el nuevo NIP.

Para nuevos beneficiarios es importante cambiar el NIP de la Pensión Bienestar para quienes ya formaban parte de este programa deben recordarlo. Foto: Archivo/Infobae México.

El Banco del Bienestar enfatizó la relevancia de no divulgar el NIP a nadie.

A quienes ya poseen la tarjeta del Banco del Bienestar, se les sugiere, antes de retirar el pago de septiembre, recordar el NIP y tener presente que, tras varios intentos fallidos, la tarjeta se podría bloquear.

¿Cuándo es el próximo periodo de pagos de la Pensión Bienestar 2026?

Según el calendario marcado por la Secretaría del Bienestar, el próximo pago de la Pensión Bienestar está programado para marzo.

Esto responde a los lineamientos de la Secretaría del Bienestar, que realiza depósitos cada dos meses. Por esta razón, la siguiente dispersión para todos los beneficiarios tendrá lugar en marzo de 2026.

Los pagos de la Pensión Bienestar se efectuarán de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Hasta la fecha, no se han precisado los días exactos en que se realizarán los depósitos para las personas mayores de 65 años.

El próximo periodo de pagos de la Pensión Bienestar 2026 será en el mes de marzo. Foto: Secretaría del Bienestar.

Se recomienda seguir los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar y sus redes sociales para conocer la fecha precisa de inicio de los pagos.

Estos depósitos se efectúan conforme al calendario publicado por la dependencia federal del Gobierno de México, que detalla los días y letras.

El pago correspondiente a marzo será el segundo de 2026 y cubrirá el bimestre de marzo y abril.