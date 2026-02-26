Pensiones Bienestar 2026: cuánto dinero recibirán los adultos mayores en el próximo pago

Los beneficiarios adultos mayores de las Pensiones del Bienestar recibirán pronto el segundo depósito del año, correspondiente a los meses de marzo y abril, con montos ya establecidos para esta etapa.

Como en periodos anteriores, la distribución de recursos abarcará la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para personas con Discapacidad.

Estos programas buscan fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres beneficiarias en todo el país.

¿Cuánto dinero recibirán los adultos mayores de las Pensiones del Bienestar?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer modificaciones en el siguiente depósito de las Pensiones del Bienestar por lo que se espera que el pago a los beneficiarios sea de la misma cantidad de dinero.

Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos cada dos meses.

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Cabe señalar que este ajuste en los montos responde al aumento del salario mínimo y al efecto de la inflación durante 2026.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de las pensiones?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de la Pensión Bienestar, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

Calendario tentativos de pagos

La calendarización exacta de los pagos aún no ha sido anunciada, pero existe la posibilidad de que los recursos correspondientes a febrero se asignen siguiendo un esquema provisional.

Letra A | lunes 2 de marzo

Letra B | martes 3 de marzo

Letra C | miércoles 4 de marzo

Letra C | jueves 5 de marzo

Letras D, E, F | viernes 6 de marzo

Letra G | lunes 9 de marzo

Letra G | martes 10 de marzo

Letras H, I, J, K | miércoles 11 de marzo

Letra L | jueves 12 de marzo

Letra M | viernes 13 de marzo

Letra M | lunes 16 de marzo

Letras N, Ñ, O | martes 17 de marzo

Letras P, Q | miércoles 18 de marzo

Letra R | jueves 19 de marzo

Letra R | viernes 20 de marzo

Letra R | lunes 23 de marzo

Letra S | martes 24 de marzo

Letras T, U, V | miércoles 25 de marzo

Letras W, X, Y, Z | jueves 26 de marzo

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.