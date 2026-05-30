Tiran cabeza humana, un cuerpo decapitado y narcomensajes en Villahermosa, Tabasco

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad localiza este viernes una cabeza humana dentro de una nevera abandonada en el puente La Joya, sobre la carretera Frontera-Villahermosa, a la altura de Villa Ocuiltzapotlán, en Tabasco. En el sitio también aparece una cartulina con amenazas presuntamente firmadas por una organización criminal.

Durante la madrugada, autoridades encuentran un cuerpo decapitado dentro de una tina de lavadora en la ranchería Boquerón primera sección, en el municipio de Centro. Reportes policiacos señalan que, hasta la tarde de este viernes, la víctima no está identificada y al momento del hallazgo viste pantalón y calcetas.

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De acuerdo con reportes oficiales, policías realizan recorridos de vigilancia cuando detectan el contenedor abandonado en el puente. Tras el hallazgo, se asegura el área para las diligencias correspondientes y se da aviso a las instancias ministeriales.

Horas después trasciende la colocación de más cartulinas con amenazas en distintos puntos de Villahermosa. Reportes difundidos por usuarios en redes sociales ubican una cerca del mercado de la colonia Gaviotas y otra en una parada de autobuses de la ranchería San Francisco, sobre la carretera Villahermosa-Macuspana.

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Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Tabasco acude al punto donde se localiza el cuerpo para el levantamiento de indicios y el traslado al Servicio Médico Forense. En ambos casos, las autoridades inician las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las víctimas, así como la autoría de los mensajes.

Estos sucesos ocurren en un contexto de violencia que las autoridades vinculan con la disputa entre grupos del crimen organizado en Tabasco. También han señalado que la entidad se convierte en territorio de operación de La Barredora, organización criminal que, según lo indicado por autoridades, fue encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública estatal Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal federal número 1 del Altiplano.

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Desde finales de 2023, el estado registra un incremento de homicidios, ejecuciones, ataques armados y la difusión de mensajes atribuidos a grupos criminales. Esa escalada deriva en la intervención de fuerzas federales y en cambios en la estructura de seguridad estatal.

Hallan una cabeza humana en una nevera abandonada en el puente La Joya, carretera Frontera-Villahermosa, con una cartulina de amenazas.

Encuentran un cuerpo decapitado dentro de una tina de lavadora en Boquerón primera sección, municipio de Centro; no está identificado.

Aparecen más cartulinas con amenazas en puntos de Villahermosa, en medio del repunte de violencia desde finales de 2023.

Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

La violencia en Tabasco escaló a un nuevo nivel tras el hallazgo de un adolescente decapitado y abandonado junto a un mensaje intimidatorio en una zona rural del municipio de Centro el pasado 22 de febrero. El cuerpo, estimado entre 12 y 15 años, fue localizado al amanecer de este sábado a la orilla de la carretera que conduce a la ranchería Río Viejo. El crimen, marcado por la brutalidad y la exposición pública del cadáver, provocó una ola de indignación y preocupación por la seguridad de menores en la entidad.

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Vecinos de la zona reportaron a las autoridades la presencia de bolsas negras con restos humanos, de las que sobresalía la cabeza de la víctima. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio y confirmaron la muerte de un menor. El lugar fue acordonado por fuerzas estatales y federales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizó las primeras diligencias y el levantamiento de los restos.

Junto al cuerpo apareció una cartulina con mensajes de amenaza firmados presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque la autenticidad del mensaje no ha sido confirmada por las autoridades. El hallazgo coincide con el recrudecimiento de disputas entre células del crimen organizado que buscan controlar rutas y territorios en el sureste mexicano.

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La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación bajo el cargo de homicidio calificado y aseguró que el caso no quedará impune. A través de un comunicado, la dependencia informó que se encuentra en proceso de identificar plenamente al menor y de recabar testimonios y pruebas forenses que permitan esclarecer el móvil y la posible participación de grupos criminales en el hecho.