Pensión Bienestar 2026: cuándo es el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios ya inscritos

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, encargada de administrar los depósitos de este programa social, reveló la información de las próximas dispersiones a los adultos mayores de 65 años

La Pensión Bienestar es un programa social dirigido a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar representa un programa social impulsado por el Gobierno de México, orientado a personas mayores de 65 años.

Los beneficiarios reciben un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales, entregado mediante tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

El objetivo es asegurar un ingreso constante a los adultos mayores, ofreciendo respaldo para cubrir gastos básicos y favorecer su estabilidad financiera.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar y supervisar este programa, así como realizar el registro, la dispersión de pagos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar 2026?

De acuerdo a los tiempos previstos por la Secretaría del Bienestar, el siguiente pago de la Pensión Bienestar será el siguiente mes de marzo.

Lo anterior debido a los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar, quienes cada dos meses realizan los depósitos. Por lo tanto, la siguiente dispersión para todos los beneficiarios será en el mes de marzo de 2026.

Los pagos de la Pensión Bienestar se llevarán a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario en su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar.

Hasta el momento no se han dado a conocer las fechas exactas en que se realizarán los depósitos a los adultos mayores de 65 años y más.

El siguiente periodo de pagos de la Pensión Bienestar será en el mes de marzo de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar, así como de sus redes sociales oficiales, para saber la fecha exacta en que arrancarán los pagos.

Estos depósitos se llevan a cabo conforme al calendario publicado por dicha dependencia federal del Gobierno de México, que da detalles de los días y letras.

El pago de este mes de marzo próximo corresponderá al segundo de este 2026, que abarca el bimestre de marzo y abril.

Secretaría del Bienestar desmiente supuesto calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026

La Secretaría del Bienestar desmintió que ya se haya publicado el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar 2026 de este mes de marzo.

Lo anterior, ya que en redes sociales circuló una imagen donde se daban a conocer las fechas de depósito conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Ante esto, la Secretaría del Bienestar aclaró que aún no se sabe los días exactos en que comenzarán las dispersiones correspondientes a todo adulto mayor de 65 años inscrito a este programa social.

Asimismo, confirmó que el siguiente periodo de pagos de la Pensión Bienestar se llevará a cabo en el mes de marzo de este 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar da a conocer el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en la conferencia matutina presidencial. Foto: X/@A_MontielR.

Por ello, la Secretaría del Bienestar reiteró el llamado a los adultos mayores de 65 años y más de la Pensión del Bienestar a mantenerse informados a través de los canales oficiales de esta dependencia federal.

Indicó que regularmente, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, da a conocer las fechas de pago de este programa social a inicios de cada mes non, en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

