Procesan a ocho criminales tras robo millonario de dinero en efectivo en El Salto, Jalisco

La Fiscalía General del Estado señaló que formarían parte de una banda delincuencial dedicada al robo en casa habitación

Las autoridades informaron que su
Las autoridades informaron que su detención fue realizada el pasado 9 de febrero en Jalisco. Crédito: FGE Jalisco

Ocho hombres fueron vinculados a proceso por su probable participación en un millonario robo cometido al interior de una vivienda de la colonia Las Pintas, municipio de El Salto, Jalisco, el pasado 9 de febrero de 2026.

El procesamiento judicial fue revelado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) este 24 de febrero de 2026.

El operativo que permitió la captura de los involucrados se desplegó horas después del robo, lo que facilitó la detención de dos sospechosos en el domicilio afectado y de otros seis tras una persecución que finalizó en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá.

El despliegue movilizó a elementos de la policía municipal de El Salto y de la Vicefiscalía en Investigación Regional.

Los ocho procesados son señalados por la FGE Jalisco como integrantes de una banda criminal.

Los detenidos permanecerán en prisión preventiva durante un año por su presunta participación en el robo a casa habitación.

Robo y operativo policial

La aprehensión de los vinculados
La aprehensión de los vinculados habría sido realizada tras una persecución. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGE informó que los implicados irrumpieron de manera violenta en el inmueble y sometieron a los habitantes con armas de fuego.

Durante el asalto, una mujer resultó agredida físicamente.

Tras ingresar al domicilio, los delincuentes se llevaron una caja fuerte con aproximadamente dos millones y medio de pesos, joyas y una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, año 2025.

Parte del botín fue recuperado posteriormente en un cateo realizado en la colonia Educadores Jaliscienses, en Tonalá.

Detención y proceso judicial

FGE Jalisco señaló mediante el boletín de su vinculación que la captura fue realizada en dos partes; “dos de ellos en el mismo lugar del robo, mientras que los seis restantes tras una persecución que terminó en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá”.

La detención de los ocho hombres fue calificada como legal por el Ministerio Público, que integró los datos de prueba para que un juez determinara su vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Los imputados son:

  • Carlos Eduardo “N”
  • Kevin Yahir “N”
  • Moisés “N”
  • Pablo César “N”
  • Jesús “N”
  • Jorge Alberto “N”
  • Ismael “N”
  • Carlos Alberto “N”

Estos ocho permanecerán en prisión preventiva durante mientras se desarrollan investigaciones complementarias por un periodo de tres meses.

Botín recuperado y acciones de la Fiscalía

Durante un cateo realizado en la colonia Educadores Jaliscienses, Tonalá, autoridades localizaron bienes reconocidos por las víctimas como parte de lo sustraído en el robo, lo que refuerza la investigación en curso.

La FGE Jalisco reiteró su postura de combatir la impunidad y fortalecer las acciones operativas para resguardar el patrimonio de las familias del estado. El caso se mantiene abierto, a la espera de que las diligencias permitan esclarecer en su totalidad la operación de la banda.

La autoridad judicial y ministerial continuará con el proceso, mientras los detenidos permanecen sujetos a prisión preventiva y avanzan las labores para la recuperación total de los bienes robados.

CDMX suspende actividades en Parque

Reforma electoral sigue en pausa

Temblor en Chiapas: se registra

Suprema Corte falla a favor

Sonora creará senderos seguros en
No hay detenidos por quema

Redes sociales “matan” a Harold

FMF asegura que el México

