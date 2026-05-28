Sheinbaum aclara que magistrados electorales no se quedan 17 años, pide mayor revisión a la iniciativa

Durante la 'Conferencia del Pueblo', la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aclara una decisión del Congreso. Explica que la medida no extiende el mandato de los funcionarios, sino que les permite participar en una nueva elección, sujeto a la decisión del electorado. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la reciente aprobación de la reforma judicial que busca blindar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Durante su intervención, Sheinbaum Pardo puntualizó: “Lo que se plantea no es que se queden en el cargo 17 años como está planteado ahí, sino que puedan participar nuevamente en la elección”.

Subrayó la necesidad de establecer una regulación clara sobre las condiciones en que los integrantes del tribunal podrían contender en los comicios.

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La mandataria destacó que la reforma no implica una permanencia automática de 17 años, sino la apertura de mecanismos para que los magistrados tengan la oportunidad de ser considerados nuevamente a través de procesos electorales definidos.

Tras ser cuestionada acerca de si apoya la modificación aprobada en la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo rehuyó responder y dijo: “Fue una decisión del Congreso (...) no quisiera yo opinar al respecto”.

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Ante un posible escenario, planteado por la prensa, donde los magistrados en funciones puedan aprovechar su cargo para promoverse como candidatos, la mandataria señaló que se “tendrá que regular (las elecciones) las condiciones que tendrían que hacerlo”.

(Crédito: Presidencia)

La Cámara de Diputados de México aprobó una controvertida reforma judicial que traslada la elección de jueces y magistrados hasta el año 2028.

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El aspecto más debatido del decreto es una modificación técnica que permite la reelección de los magistrados actuales del Tribunal Electoral. De acuerdo con críticos, esta medida posibilitaría que ciertos funcionarios permanezcan en su cargo por un periodo total de hasta 17 años.

El cambio legislativo generó fracturas internas dentro del bloque morenista, donde algunos diputados de su bancada calificaron la propuesta de votación ciudadana reduciendo el número de candidaturas en las boletas futuras.

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Por su parte, mientras se llevaba a cabo la discusión de la iniciativa, donde el Partido del Trabajo (PT) junto con Morena tuvieron el mayor peso en las votaciones, el partido Acción Nacional (PAN) se abstuvo de participar en lo que calificó como “simulación”, de acuerdo con El País; la oposición tilizó cada oportunidad en tribuna para asociar al oficialismo con la crisis interna de Morena, derivada de las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Mientras tanto, Morena respondió señalando a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien buscan someter a juicio político por el caso de agentes de la CIA supuestamente involucrados en operativos contra el crimen organizado en la entidad.

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