Una virgen, una carta a dios y medicamentos: revelan fotos del interior del rancho donde se escondía ‘El Mencho’

Durante años, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación pasó sus días fuera de todo foco luego de ser nombrado como el capo más buscado del mundo

Las autoridades lograron encontrar al
Las autoridades lograron encontrar al narcotraficante en una propiedad en medio de la nada. (Radio Fórmula)

El pasado domingo 22 de febrero México vivió una jornada llena de violencia, disparos e incendios en gran parte del noroeste del país. Lo anterior, en respuesta a la captura, y posterior muerte, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fue abatido en un operativo orquestado por la Sedena tras dar con el paradero del rancho donde se refugiaba.

La muerte de Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, desencadenó una ola de violencia en la región. El descubrimiento de su refugio reveló no solo el nivel de vida que llevaba, sino también las condiciones médicas y personales que atravesaba en sus últimos días.

Pertenencias personales dentro de la
Pertenencias personales dentro de la casa donde el líder del cártel de la droga mexicano Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', pasó sus últimas horas antes de resultar herido en una redada militar y posteriormente morir mientras era transportado en un helicóptero, en las afueras de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Liberto Urena

¿Qué se encontró?

La cabaña de dos pisos presentaba una puerta forzada tras el ingreso de las autoridades. En su interior, las habitaciones estaban desordenadas, con ropa y perfumes de varias marcas y artículos de higiene personal, lo que evidenciaba una reciente ocupación. En la cocina y el comedor se hallaron grandes cantidades de fruta, verduras y un refrigerador lleno de carne y pescado.

Un frasco de Tationil Plus,
Un frasco de Tationil Plus, un antioxidante comercializado para la protección celular y otros medicamentos en la casa donde el líder del cártel de la droga mexicano Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', pasó sus últimas horas antes de resultar herido en una redada militar y posteriormente morir mientras era transportado en un helicóptero, en las afueras de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Liberto Urena

Los indicios de insuficiencia renal que padecía Oseguera Cervantes se reflejaron con la presencia de Tationil Plus, medicamento utilizado como agente terapéutico complementario para esta enfermedad. El inmueble contaba con cuatro habitaciones, lo que subraya que el refugio funcionaba tanto como escondite como residencia permanente.

Elementos religiosos en el refugio

En una de las habitaciones principales se hallaba un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel. Junto al altar había una carta fechada en enero de 2026 con el Salmo 91 reproducido completamente, haciendo referencia a la protección ante la desgracia y las dificultades.

También se encontraron un libro de oración de Santa Rita de Casia dirigido al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Estos objetos, sumados a la carta, muestran la dimensión espiritual y los rituales personales que se mantenían en el refugio durante los días previos al operativo.

Una carta dentro de la
Una carta dentro de la casa donde el líder del cártel de la droga mexicano Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', pasó sus últimas horas antes de resultar herido en una redada militar y posteriormente morir mientras era transportado en un helicóptero, en las afueras de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Liberto Urena

La persecución se trasladó hacia zonas como Alta Gracia y Rancho El Pinto, donde tuvo lugar el enfrentamiento con los sicarios. El despliegue incluyó disparos de distintos calibres y el uso de un helicóptero. Entre los residentes circula la percepción de que muchas casas del fraccionamiento se rentan sin conocerse la identidad de sus ocupantes, lo que genera dudas sobre la presencia habitual de Oseguera Cervantes.

Al día siguiente, el centro de Tapalpa lucía calles vacías y negocios cerrados. Aunque algunos intentaron reanudar sus actividades, el temor a nuevos episodios de violencia persiste entre la población.

Una carta dentro de la
Una carta dentro de la casa donde el líder del cártel de la droga mexicano Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', pasó sus últimas horas antes de resultar herido en una redada militar y posteriormente morir mientras era transportado en un helicóptero, en las afueras de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Liberto Urena

Bloqueos carreteros y afectaciones para la población

Después del operativo, quienes intentaban entrar o salir del municipio se enfrentaron a bloqueos viales con vehículos incendiados, lo que detuvo la circulación en múltiples rutas. Se contabilizaron más de 10 bloqueos en las principales vías que conectan Jalisco, Michoacán y Guanajuato, algunos de ellos seguían ardiendo horas después.

Automovilistas, camiones de carga y autobuses quedaron varados, afectando a transportistas, comerciantes y turistas. En la carretera Yurécuaro-La Piedad se observaron al menos cinco tráileres incendiados, lo que obligó a los pasajeros a desplazarse hacia comunidades cercanas para buscar comida. En algunos puntos, habitantes aprovecharon la ausencia de autoridades para saquear mercancía, mientras quienes intentaban continuar su trayecto sufrían amenazas directas de grupos armados y temor a represalias.

En las horas que siguieron al operativo, la presencia de convoyes militares y de la Fiscalía General aumentó en la región, con especial atención en Sahuayo para reforzar la vigilancia y tratar de contener nuevos brotes de violencia. Los esfuerzos por restablecer la circulación se prolongaron, aunque el sentimiento de inseguridad permanece entre quienes viven o transitan por la zona.

