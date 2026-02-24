Vinculan a proceso a un hombre y una mujer por explotación sexual contra una menor de 14 años en CDMX

Los procesados fueron identificados como Omar “N” y Vania “N”. Crédito: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas acusadas de abuso sexual y trata de personas en contra de una adolescente de 14 años.

El caso expone una serie de agresiones presuntamente cometidas en el entorno familiar durante más de una década.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por el padre de la víctima, quien refirió que la menor relató los hechos durante una entrevista escolar.

En su testimonio, la adolescente señaló que fue agredida sexualmente de manera reiterada por su tío desde 2010 y que, en 2024, su madre la habría conducido con engaños a un hotel, donde ocurrió una nueva agresión a cambio de dinero.

Detenciones y medidas cautelares

El Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar órdenes de aprehensión contra Omar “N” y Vania “N”, ejecutadas por la Policía de Investigación (PDI) los días 16 y 17 de febrero de 2026

Tras su arresto y puesta a disposición, un juez de control resolvió su vinculación a proceso por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual y dictó prisión preventiva para ambos imputados.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se podrán incorporar más pruebas al expediente.

Testimonio de la víctima y cronología de los hechos

El reporte oficial señala que la joven era abusada por su tío a cambio de dinero, el cual recibía su madre- (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de la adolescente, la víctima relató en una entrevista escolar que desde 2010 fue objeto de violencia sexual por parte de su tío, en el domicilio familiar donde ambos residían.

El testimonio señala que las agresiones se repitieron en diversas ocasiones durante varios años, sin que la menor pudiera recibir apoyo o protección por parte de su entorno inmediato.

Además, en 2024, tras un cambio de domicilio, la madre de la adolescente la habría llevado con engaños a un hotel para que se encontrara nuevamente con su tío.

La declaración de la menor indica que en ese lugar volvió a ser agredida sexualmente y que su madre habría recibido dinero a cambio de que se produjera este encuentro.

Este nuevo episodio permitió a las autoridades establecer la posible existencia de un esquema de explotación sexual y motivó la judicialización del caso como trata de personas.

Compromiso institucional y seguimiento

La FGJCDMX reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y sanción de los delitos que atentan contra su integridad.

La institución recalcó que los imputados serán tratados como inocentes mientras no exista una sentencia firme, conforme al principio de presunción de inocencia previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El caso permanece bajo investigación judicial y ambas personas continuarán en prisión preventiva, mientras avanzan las diligencias para determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.