Confirman la fuga de 23 reos del penal de Puerto Vallarta tras violencia por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

La fuga fue realizada durante los momentos de pánico y ataques ocurridos en la ciudad. Crédito: Reuters

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP) confirmó la fuga de 23 personas, quienes se encontraban privadas de la libertad en el penal de Ixtapa, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

El incidente, ocurrido el pasado 22 de febrero, se produjo luego de que grupos armados irrumpieron en el centro penitenciario, con disparos y el derribo de un portón por medio de un vehículo.

De acuerdo con la información oficial, la situación generó una serie de disturbios internos.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, precisó que se han implementado alertamientos a diferentes entidades federativas para localizar y capturar a los evadidos.

Además, el funcionario confirmó que los elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler la agresión, pero uno de ellos murió durante el enfrentamiento.

Respuesta de autoridades y control de la situación

La fuga fue confirmada por Juan Pablo Hernández. Crédito: Facebook - Juan Pablo Hernández.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) declaró que, tras el ataque, se registraron conatos de riña dentro del penal, por lo que se solicitó refuerzo de personal desde la zona metropolitana y desde Puerto Vallarta para restablecer el orden, tarea que se complicó por la violencia registrada en otras partes del municipio.

Hernández señaló que la seguridad quedó restablecida tras el pase de lista, y que personal de derechos humanos permanece en el penal supervisando la situación.

“La información que se tiene al pase de lista, son veintitrés personas privadas de la libertad que están evadidas y ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura”, declaró Hernández en conferencia con medios.

Apoyo de la policía estatal tras la fuga del penal de Ixtapa

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco informó que fue necesario enviar elementos de la policía estatal para brindar apoyo en el penal de Ixtapa.

Según el relato, personal de la zona metropolitana y elementos destacados en Puerto Vallarta acudieron al centro penitenciario para colaborar en el restablecimiento del orden, debido a la complejidad de los hechos y los disturbios que se presentaron tras el ingreso de los grupos armados.

El funcionario explicó que la llegada de refuerzos resultó complicada por la situación en el interior y exterior del penal.

Contexto de la violencia tras la muerte de “El Mencho”

La fuga masiva se da en medio de una escalada de violencia en Jalisco, atribuida a la reacción de grupos criminales por la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, resultado de una operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Tapalpa.

Según reportes oficiales, el abatimiento de Nemesio originó que grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaran 85 narcobloqueos distribuidos en las siguientes entidades:

Baja California

Estado de México

Michoacán

Guanajuato

Guerrero,

Jalisco

Oaxaca

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

La entidad que más sufrió la violencia del grupo criminal fue Jalisco, debido a que concentró el mayor número, con 18 bloqueos.

Caso similar: la fuga del culiacanazo

Durante el “culiacanazo”, ocurrido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, los hechos violentos y la fuga masiva de reos ocurrieron como respuesta criminal a la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa en ese entonces.

En esa ocasión, grupos armados desplegaron bloqueos, ataques y enfrentamientos en diferentes puntos de Culiacán para presionar a las autoridades y lograr la liberación de Guzmán López.

En medio del caos, más de 50 internos aprovecharon la crisis para escapar del penal de Aguaruto, incrementando el clima de inseguridad en la ciudad y evidenciando la capacidad de los grupos criminales.