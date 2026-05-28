DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dio a conocer a través de sus redes sociales al artista sorpresa del FIFA Fan Festival que se estará presentando en Monterrey.
Como parte de las celebraciones del Mundial 2026, DPR Ian será el encargado de brindar un show totalmente exclusivo para la ciudad regia, convirtiéndose uno de los actos más esperados del evento deportivo.
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“Sorpresa: DPR Ian llega al Mundial más norteño. El K-pop llega al FIFA Fan Festival de Nuevo León. ¡Arráncate, compadre!“, escribió el funcionario en su cuenta oficial de Instagram y X.
Este anuncio tomó por sorpresa a todas sus fanáticas mexicanas, quienes expresaron su emoción por la noticia en todas las plataformas digitales.
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¿Cuándo se presentará DPR Ian en Monterrey?
De acuerdo con la información proporcionada, el interprete de “Don’t Go Insane” se estará presentando en el escenario LIVE, el próximo 23 de junio en Parque Fundidora, ubicado en Monterrey.
Para este concierto, se puede acceder de dos formas: la primera de manera gratuita, para la cual no se necesita registro previo, pero tendrá con cupo limitado. Mientras que la segunda será pagando un boleto de entrada en zona preferente.
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La venta de boletos para esta sección está programada para el lunes 1 de junio mediante el sitio oficial de Ticketmaster.
Cartelera del FIFA Fan Fest
El festival deportivo convertirá al Parque Fundidora, uno de los sitios más emblemáticos del lugar, en un epicentro de celebración futbolera y musical durante 21 días.
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Cada evento tendrá entrada general gratuita, aunque también contará con áreas premium de pago, cuyos boletos están disponibles desde el pasado 21 de mayo en la página de Ticketmaster.
Estas son las zonas exclusivas que destacan:
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- General+ por 850 pesos por concierto: con acceso garantizado y servicios adicionales.
- VIP, con precios que varían según el artista: Chayanne (2,450 pesos), Imagine Dragons (2,950 pesos), Grupo Firme y Enrique Iglesias (2,450 pesos).
Estas presentaciones reunirá a artistas internacionales y nacionales que destacan en la industria del entretenimiento. Además de los shows, habrá transmisiones en vivo de los partidos de la Copa del Mundo, actividades culturales, opciones gastronómicas y espacios familiares.
La programación abarcará una amplia variedad de géneros, desde pop y rock hasta regional mexicano y electrónica, garantizando propuestas para todos los gustos. Esta es la cartelera completa del Fan Fest:
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- La Leyenda: 11 de junio
- De Parranda: 12 de junio
- Chayanne: 13 de junio
- Caballo Dorado: 14 de junio
- Genitallica: 18 de junio
- La Costumbre: 19 de junio
- El Gran Silencio: 20 de junio
- Imagine Dragons: 21 de junio
- Toy Selectah: 23 de junio
- Grupo Firme: 24 de junio
- Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.: 27 de junio
- Enrique Iglesias: 28 de junio
- The CLSSX: 29 de junio
- 3BallMTY: 30 de junio
- Jumbo: 3 de julio
- El Malilla: 4 de julio
- Payasonicos: 5 de julio
- Mc Davo: 10 de julio
- La Sonora Dinamita: 11 de julio
- Kevis y Maiky: 18 de julio
- Artista sorpresa: 19 de julio
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