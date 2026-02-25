Cómo nos afecta la conexión entre el intestino y las emociones: inflamación intestinal, depresión, ansiedad y más (Foto: Infobae México/Jesús Aviles)

El vínculo entre el sistema digestivo y la mente ha dejado de ser solo materia de dichos populares.

Según expertos del Hospital Houston Methodist, el eje intestino-cerebro constituye un canal de comunicación biológica que influye tanto en la salud gastrointestinal como en el estado emocional, con efectos directos sobre condiciones como ansiedad, depresión e inflamación intestinal.

El eje intestino-cerebro: mensajeros en dos direcciones

El Dr. Eamonn Quigley, gastroenterólogo del Houston Methodist, explica que el intestino cuenta con una red de nervios sensoriales capaces de transmitir señales al cerebro mediante la médula espinal y el nervio vago.

“El intestino tiene nervios sensoriales, y estos transmiten mensajes a través de la médula espinal, por el nervio vago, hasta el cerebro, donde se reconocen y, si el cerebro así lo decide, responde enviando señales de regreso al intestino, lo que genera cambios en la motilidad intestinal o en la secreción”, detalla Quigley.

Esta comunicación funciona en ambos sentidos: situaciones de estrés o ansiedad pueden afectar el funcionamiento intestinal, mientras que enfermedades digestivas pueden repercutir en el estado anímico. El especialista resalta que “en algunas situaciones, puede ser el cerebro el que influye principalmente en el intestino. En otras, puede ser el intestino el que influye en el cerebro”.

Estrés, emociones y síntomas: un ciclo que se retroalimenta

El impacto de la mente sobre el intestino se evidencia en episodios de estrés, donde pueden aparecer diarreas, náuseas o dolor abdominal. “Cuando estás estresado, puedes tener diarrea, puedes sentir náuseas, y eso es el cerebro actuando directamente sobre el intestino”, afirma Quigley.

Pero la interacción no termina ahí: personas con síndrome del intestino irritable (SII) o dolor intestinal crónico suelen desarrollar ansiedad o depresión, lo que intensifica los síntomas digestivos y refuerza un ciclo difícil de romper.

Entre las condiciones más relacionadas con este eje, el SII y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) —como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa— destacan por su alta prevalencia y su fuerte componente emocional. El Dr. Quigley señala que en la EII, la inflamación puede llevar a cuadros depresivos, mientras que el estrés agrava la inflamación intestinal.

El microbioma, un actor clave en el diálogo intestino-cerebro

El microbioma intestinal —conjunto de bacterias, hongos y otros microorganismos del tracto digestivo— se ha posicionado como un protagonista central en esta comunicación. “El microbioma intestinal está en comunicación constante con el cerebro”, resalta Quigley. La influencia del microbioma se observa en su rol en la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico, pero también en el comportamiento y la función cognitiva.

Investigaciones recientes, citadas por Houston Methodist, sugieren que al modular el microbioma mediante probióticos, es posible aliviar síntomas asociados a la depresión y la ansiedad. “No hay una enorme cantidad de datos aún, pero al menos hay algo que sugiere que se pueden modular síntomas mentales administrando probióticos en el intestino”, sostiene el especialista.

Funciones corporales bajo la influencia del eje intestino-cerebro

La relación intestino-cerebro no solo afecta el estado anímico. Este eje interviene en:

Digestión y motilidad intestinal

Metabolismo y sensación de hambre

Antojos alimenticios

Inmunidad y tolerancia al dolor

Conducta y función cognitiva

El dolor, prácticamente de cualquier origen, tendrá un componente intestino-cerebro, ya sea fibromialgia o fatiga crónica. La comprensión de este paradigma resulta esencial para abordar cuadros que involucran malestares digestivos y emocionales.

Intervenciones mente-intestino: del tratamiento farmacológico a terapias conductuales

El abordaje de condiciones relacionadas con el eje intestino-cerebro incluye desde medicamentos hasta terapias de tipo psicológico. El Dr. Quigley explica que existen “intervenciones mente-intestino” como antidepresivos, ansiolíticos en dosis bajas y terapias conductuales. Estos fármacos no se emplean solo para tratar depresión o ansiedad, sino porque “parecen tener un efecto sobre el input sensorial que viene del intestino”.

Estimuladores del nervio vago y probióticos: alternativas en estudio

La estimulación del nervio vago —el más largo de los nervios craneales, clave en la comunicación entre cerebro e intestino— ha mostrado cierto potencial para modificar la percepción de síntomas digestivos. Sin embargo, los dispositivos de venta libre disponibles para este fin todavía no cuentan con una adopción amplia y su efectividad real queda por comprobarse.

En cuanto a los probióticos, su uso para influir en el eje intestino-cerebro es un campo de investigación en crecimiento. Estudios indican que estos suplementos pueden ayudar a modular síntomas mentales al modificar el microbioma intestinal.

El yogur es conocido por sus beneficios probióticos y su versatilidad en la cocina.

Consejos para mantener un eje intestino-cerebro saludable

El Dr. Quigley destaca que no existe una fórmula única, aunque la dieta mediterránea —rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas vegetales— aporta beneficios para el microbioma y la función digestiva. Mantener un peso saludable y consumir fibra son recomendaciones frecuentes entre los especialistas.

Un eje intestino-cerebro equilibrado permite que el organismo gestione miles de señales entre ambos órganos sin causar malestar. Si fuéramos conscientes de estas señales, tendríamos dolor, hinchazón y náuseas todo el tiempo.

Las investigaciones continúan arrojando luz sobre la compleja interacción entre el intestino y las emociones, abriendo camino para nuevos enfoques terapéuticos y preventivos en salud mental y digestiva.