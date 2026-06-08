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Elecciones de Coahuila EN VIVO: el PRI encabeza votación en los 16 distritos, Morena acusa compra de votos

Sigue los resultados de la jornada electoral que renovará diputaciones en el Congreso local

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En pocas líneas:

02:11 hsHoy

El PRI, en coalición con Unidad Democrática de Coahuila, se perfila para obtener la mayoría en el Congreso local al encabezar la votación en 15 de los 16 distritos electorales del estado.

El PAN enfrenta la posibilidad de perder su registro debido a su bajo desempeño en la elección.

02:00 hsHoy

Morena interpone a denuncia contra el PRI

Ariadna Montiel informó que Morena interpuso una denuncia contra el PRI por la supuesta compra de votos en Coahuila.

Montiel señaló que, durante la jornada electoral, se habría llevado a cabo un operativo orientado a pagar por sufragios.

Morena acusa al PRI de comprar de votos en elecciones de Coahuila

El señalamiento atribuye el esquema a operadores ligados al tricolor e incluye reportes ciudadanos sobre mecanismos de verificación

Morena y el PT acusan una operación sistemática de compra y coacción del voto en la elección de hoy en Coahuila, atribuida a operadores vinculados al PRI. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Morena y el PT acusan una operación sistemática de compra y coacción del voto en la elección de hoy en Coahuila, atribuida a operadores vinculados al PRI. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

En la elección de este 7 de junio en Coahuila, Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusaron una operación sistemática de compra y coacción del voto atribuida a operadores vinculados al PRI, según su comunicado.

Leer la nota completa
01:58 hsHoy

Comienza el conteo de votos en Coahuila

El PRI anticipa un triunfo total en los 16 distritos locales, mientras Morena denuncia presunta compra de votos y exige respeto a la voluntad ciudadana.

01:36 hsHoy

PREP: Avance de captura de actas y participación ciudadana

Hasta el corte del 7 de junio de 2026 a las 19:10 horas, se han capturado 443 actas de un total de 4,319 en Coahuila, lo que representa un avance del 10.26%.

La participación ciudadana registrada hasta el momento es de 47.69%.

Total de votaciones.
Total de votaciones.
01:19 hsHoy

Distribución de distritos electorales

El PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas PREP.

El PRI encabeza las votaciones.
El PRI encabeza las votaciones.
01:19 hsHoy

Resultados preliminares por partido

El PRI suma 63,135 votos, equivalentes al 56.96% de los sufragios contabilizados.

Otros partidos y coaliciones registran los siguientes porcentajes: 24.31%, 6.57%, 2.70%, 1.55%, 1.27%, 0.69%, 0.46%, 0.36% y 0.03%.

Las candidaturas no registradas acumulan 508 votos (0.46%) y los votos nulos alcanzan 5,645 (5.09%), sobre un total de 110,841 votos emitidos.

01:19 hsHoy

Ubicación y distribución de actas contabilizadas

Las actas contabilizadas corresponden a 326 casillas urbanas y 117 no urbanas.

La lista nominal de las casillas con actas contabilizadas es de 230,785 personas. La lista nominal total de casillas aprobadas en la entidad asciende a 2,499,372.

01:18 hsHoy

Cálculo de la participación ciudadana

La participación ciudadana se calcula considerando los votos de las actas contabilizadas, sin incluir la votación en casillas especiales, lo que arroja un 47.69%.

Los votos en casillas especiales se sumarán al cálculo total de participación una vez que cierre el PREP.

01:15 hsHoy

Alito Moreno asegura que el PRI ganó las 16 diputaciones locales

Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó las 16 diputaciones locales en Coahuila, atribuyendo la victoria al respaldo ciudadano y al trabajo de militantes y candidatos.

Reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su gestión en economía y seguridad. Sostuvo que las familias coahuilenses rechazaron a los “narcopolíticos de Moorena” y aseguró que el PRI es la verdadera opción de oposición, convocando a continuar la lucha rumbo a las elecciones de 2027.

Alito Moreno lanza mensaje a morena.
Alito Moreno lanza mensaje a morena.
01:13 hsHoy

Ricardo Monreal alerta por hechos violentos durante proceso

Ricardo Monreal A., presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante los hechos registrados durante el proceso electoral en Coahuila.

Informó que, entre ayer y hoy, diputados federales de Morena y simpatizantes del movimiento fueron privados de su libertad de manera ilegal.

Monreal señaló que estos actos afectan gravemente el desarrollo democrático y podrían ser un intento de alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local.

Exigió respeto irrestricto a la ley, a los derechos de las personas involucradas y a la voluntad ciudadana.

Ricardo Monreal expresa preocupación sobre las votaciones..
Ricardo Monreal expresa preocupación sobre las votaciones..

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