Elecciones de Coahuila EN VIVO: el PRI encabeza votación en los 16 distritos, Morena acusa compra de votos

El PAN enfrenta la posibilidad de perder su registro debido a su bajo desempeño en la elección.

El PRI , en coalición con Unidad Democrática de Coahuila , se perfila para obtener la mayoría en el Congreso local al encabezar la votación en 15 de los 16 distritos electorales del estado.

02:00 hs

Morena interpone a denuncia contra el PRI

Ariadna Montiel informó que Morena interpuso una denuncia contra el PRI por la supuesta compra de votos en Coahuila.

Montiel señaló que, durante la jornada electoral, se habría llevado a cabo un operativo orientado a pagar por sufragios.