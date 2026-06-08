Elecciones de Coahuila EN VIVO: el PRI encabeza votación en los 16 distritos, Morena acusa compra de votos

En pocas líneas:
- Morena interpone a denuncia contra el PRI
- Comienza el conteo de votos en Coahuila
- PREP: Avance de captura de actas y participación ciudadana
- Distribución de distritos electorales
- Resultados preliminares por partido
- Ubicación y distribución de actas contabilizadas
- Cálculo de la participación ciudadana
- Alito Moreno asegura que el PRI ganó las 16 diputaciones locales
- Ricardo Monreal alerta por hechos violentos durante proceso
- Gobernador de Coahuila reporta saldo blanco tras emitir su voto
- Elecciones Coahuila 2026: más de 4 mil casillas recibirán votos para renovar el Congreso local
El PRI, en coalición con Unidad Democrática de Coahuila, se perfila para obtener la mayoría en el Congreso local al encabezar la votación en 15 de los 16 distritos electorales del estado.
El PAN enfrenta la posibilidad de perder su registro debido a su bajo desempeño en la elección.
Morena interpone a denuncia contra el PRI
Ariadna Montiel informó que Morena interpuso una denuncia contra el PRI por la supuesta compra de votos en Coahuila.
Montiel señaló que, durante la jornada electoral, se habría llevado a cabo un operativo orientado a pagar por sufragios.
En la elección de este 7 de junio en Coahuila, Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusaron una operación sistemática de compra y coacción del voto atribuida a operadores vinculados al PRI, según su comunicado.
Comienza el conteo de votos en Coahuila
El PRI anticipa un triunfo total en los 16 distritos locales, mientras Morena denuncia presunta compra de votos y exige respeto a la voluntad ciudadana.
PREP: Avance de captura de actas y participación ciudadana
Hasta el corte del 7 de junio de 2026 a las 19:10 horas, se han capturado 443 actas de un total de 4,319 en Coahuila, lo que representa un avance del 10.26%.
La participación ciudadana registrada hasta el momento es de 47.69%.
Distribución de distritos electorales
El PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas PREP.
Resultados preliminares por partido
El PRI suma 63,135 votos, equivalentes al 56.96% de los sufragios contabilizados.
Otros partidos y coaliciones registran los siguientes porcentajes: 24.31%, 6.57%, 2.70%, 1.55%, 1.27%, 0.69%, 0.46%, 0.36% y 0.03%.
Las candidaturas no registradas acumulan 508 votos (0.46%) y los votos nulos alcanzan 5,645 (5.09%), sobre un total de 110,841 votos emitidos.
Ubicación y distribución de actas contabilizadas
Las actas contabilizadas corresponden a 326 casillas urbanas y 117 no urbanas.
La lista nominal de las casillas con actas contabilizadas es de 230,785 personas. La lista nominal total de casillas aprobadas en la entidad asciende a 2,499,372.
Cálculo de la participación ciudadana
La participación ciudadana se calcula considerando los votos de las actas contabilizadas, sin incluir la votación en casillas especiales, lo que arroja un 47.69%.
Los votos en casillas especiales se sumarán al cálculo total de participación una vez que cierre el PREP.
Alito Moreno asegura que el PRI ganó las 16 diputaciones locales
Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó las 16 diputaciones locales en Coahuila, atribuyendo la victoria al respaldo ciudadano y al trabajo de militantes y candidatos.
Reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su gestión en economía y seguridad. Sostuvo que las familias coahuilenses rechazaron a los “narcopolíticos de Moorena” y aseguró que el PRI es la verdadera opción de oposición, convocando a continuar la lucha rumbo a las elecciones de 2027.
Ricardo Monreal alerta por hechos violentos durante proceso
Ricardo Monreal A., presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante los hechos registrados durante el proceso electoral en Coahuila.
Informó que, entre ayer y hoy, diputados federales de Morena y simpatizantes del movimiento fueron privados de su libertad de manera ilegal.
Monreal señaló que estos actos afectan gravemente el desarrollo democrático y podrían ser un intento de alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local.
Exigió respeto irrestricto a la ley, a los derechos de las personas involucradas y a la voluntad ciudadana.