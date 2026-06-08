¿Quién ganó las elecciones en Coahuila? Así avanza el PREP

Una urna electoral con boletas en primer plano y un mapa de México de fondo, destacando Coahuila en verde y rojo, simboliza los resultados de las elecciones y la victoria del PRI-UDC en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coahuila celebró este 7 de junio la única elección del país en este 2026 para renovar su Congreso local, con 25 diputaciones en juego y cerca de 2.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. Al cierre de la jornada, el PREP perfila un carro completo para la coalición PRI-UDC en los 16 distritos de mayoría relativa.

La participación ciudadana superó el 50%, por encima del 39% registrado en la elección de diputados locales de 2020. Los cómputos oficiales arrancarán el miércoles este 10 de junio.

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La jornada también marcó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica (MEC) para el procesamiento del voto emitido por internet, implementada por el INE para garantizar la certeza y legalidad de los sufragios.

Elecciones Coahuila 2026.

¿Cómo avanza el PREP?

Los resultados preliminares al corte de las 22:50 horas, con 3,712 de 4,319 actas contabilizadas (85.94%), son los siguientes:

PRI – UDC: 601,932 votos — 55.19% — 16 distritos

PT – Morena: 283,566 votos — 26.00% — 0 distritos

Nuevas Ideas: 64,169 votos — 5.88% — 0 distritos

Verde: 28,244 votos — 2.59% — 0 distritos

PAN: 23,673 votos — 2.17% — 0 distritos

Movimiento Ciudadano: 21,849 votos — 2.00% — 0 distritos

México Avante: 6,351 votos — 0.58% — 0 distritos

Candidaturas no registradas: 2,204 votos — 0.20%

Votos nulos: 56,322 — 5.16%

Total de votos: 1,090,485

El PRI encabeza las votaciones.

El presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica en la entidad, con incidentes menores y aislados que no afectaron el curso general de la elección. Las 4,275 casillas aprobadas se instalaron al cien por ciento, sin incidentes graves que comprometieran su realización.

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Morena denuncia QRgate

Al cierre de la jornada, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa para denunciar lo que describió como una operación sistemática de compra y coacción del voto. El esquema, al que el partido llama “QRgate”, habría funcionado mediante la entrega individual de códigos QR a ciudadanos, quienes debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio.

Montiel Reyes aseguró que Morena posee la base de datos completa del sistema, obtenida por integrantes inconformes del propio PRI. Presentó videos de domicilios que operaban como centros de distribución de códigos y efectivo.

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La dirigencia denunció además que la policía estatal retuvo a dos diputadas federales de Morena en Torreón con un operativo de veinte patrullas. En el municipio de Frontera, militantes del partido fueron detenidos arbitrariamente tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos. En ese mismo operativo, ciudadanos y legisladores lograron presentar ante la FGR a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo.

Morena presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y anunció una ruta legal en múltiples frentes. El diputado federal Guillermo Santiago, representante del partido ante el Consejo General del INE, informó que se acudirá a la Policía Cibernética para investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos del sistema QR. También se presentará queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibirá una solicitud para rastrear cada peso invertido en la plataforma y, según Santiago, se pedirá el congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito. Montiel Reyes declaró: “Vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”.

La instancia final será el Tribunal Electoral, Sala Superior o Sala Regional, que tendrá la última palabra sobre la validez de la elección. Morena anunció que continuará recabando denuncias ciudadanas y videos durante la próxima semana para robustecer el expediente.

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El PRI celebra: “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron”

Alito Moreno da conferencia tras elecciones en Coahuila. (X/@alitomorenoc)

En el Comité Directivo Estatal en Saltillo, el líder priista Carlos Robles Loustaunau se declaró ganador ante militantes y candidatos: “Arrasamos… hay PRI pa’ rato”. A su lado, el dirigente nacional Alejandro Moreno calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidad” y sostuvo que el resultado refleja “el respaldo de miles de ciudadanos” que participaron.

En conferencia, Moreno afirmó que el resultado “mandó un mensaje” rumbo a 2027. “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, dijo el también senador. En otra publicación en sus redes añadió: “Ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero lograron doblar la decisión de la gente”.

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Alito Moreno sostuvo que Coahuila demuestra que el PRI es “la verdadera opción de la oposición” y que “el milagro mexicano lo estamos construyendo juntos, organizados en todo el país para sacar a los narcopolíticos de Morena y defender a México con rumbo y liderazgo”.

Moreno ya pone la mira en la siguiente batalla electoral. “El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”, advirtió, y lanzó: “¡Vamos con todo por el 2027!”.

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