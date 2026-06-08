Así fue la última conversación de Paco Stanley con su hijo Paul Stanley

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El aniversario número 27 del asesinato de Paco Stanley ha reavivado el interés por los detalles de su muerte y la última conversación que sostuvo con su hijo, Paul Stanley.

En medio de la reciente exposición mediática, han surgido testimonios que ofrecen nuevas perspectivas sobre lo que vivió la familia en esos días previos al crimen.

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El 7 de junio de 1999, el conductor fue asesinado al salir de un restaurante al sur de la Ciudad de México. El ataque ocurrió cuando Paco y Jorge Gil, tras desayunar con Mario Bezares, abordaron la camioneta en la que esperaban a su compañero.

Sujetos armados dispararon contra el vehículo, provocando la muerte instantánea de Stanley y dejando heridos a Gil y a otras personas en las inmediaciones.

Aquel evento conmocionó al país y desencadenó múltiples teorías sobre el móvil del asesinato.

Algunas versiones lo vincularon con el crimen organizado, mientras que otras pusieron en la mira a Mario Bezares y a la edecán Paola Durante, quienes fueron arrestados como sospechosos.

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Ambos pasaron dieciocho meses en prisión, pero finalmente obtuvieron la libertad por falta de pruebas, aunque las dudas en torno a su inocencia persistieron en la opinión pública.

(Capturas: X)

La última conversación entre padre e hijo

Durante su participación en ‘La casa de los famosos México 2023’, Paul Stanley compartió detalles sobre su última charla con Paco. El relato cobró relevancia porque, según él, su padre parecía presentir su destino. Paul contó que una semana antes del asesinato, ambos compartieron una comida en su restaurante favorito. En un momento emotivo, Paco rompió en llanto y le pidió a su hijo que cuidara de su madre y de la familia. “Yo un día me voy a tener que ir, pero quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que nunca la dejes sola, porque las mujeres te cambian y esta lágrima es para ti”, recordó Paul sobre las palabras de su padre.

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Después de esa charla, Paco llevó a Paul a conocer una casa recién adquirida en la colonia Condesa. Allí, le prometió que tendría un cuarto especial y expresó su entusiasmo por el nuevo hogar, aunque apenas pudo disfrutarlo.

La muerte de Paco Stanley fue uno de los episodios más mediáticos del espectáculo mexicano. El hecho ocurrió cuando, tras desayunar con Mario Bezares y Jorge Gil, Paco fue atacado a balazos al abordar su camioneta. El conductor falleció en el acto y otros resultaron heridos. La investigación arrojó sospechas sobre allegados, pero no se logró esclarecer el caso completamente.

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Paul reconoció que su padre se mostró “algo triste” en esos días y que su actitud era inusual. “Creo que sí se estaba despidiendo, no sé si sabía qué onda, pero muy raro mi jefe, así triste, así se va la vida”, reflexionó el conductor.

Reacciones y documentales sobre el caso

El caso de Paco Stanley ha sido objeto de documentales, como ‘Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley’, que buscan aportar claridad a lo ocurrido y limpiar la imagen de quienes fueron señalados sin pruebas. Mario Bezares ha expresado su postura ante la realización de estos proyectos, afirmando que tanto él como Paola Durante fueron víctimas de un proceso injusto.

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Paul Stanley, por su parte, se ha manifestado en contra de los nuevos documentales, señalando que solo “lucran” con la memoria de su padre y que no tiene sentido seguir buscando culpables cuando el dolor familiar permanece.

Trayectoria de Paul Stanley

Paul Stanley Durruty nació en 1985 y debutó en televisión en 2008. Desde entonces, ha participado en producciones como ‘Sueño de amor’, ‘Camaleones’, ‘Amor de barrio’ y ‘Mi querida herencia’. En la actualidad, es uno de los conductores principales del programa ‘Hoy’ y ha formado una familia junto a Joely Bernat, con quien tuvo una hija en 2024.

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Las declaraciones de Paul y el renovado interés público muestran cómo la muerte de Paco Stanley sigue siendo una herida abierta en el mundo del espectáculo y en la historia reciente de México.