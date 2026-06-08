Christian Nodal se une a la fiebre mundialista con show y camiseta de la selección mexicana

Christian Nodal se presentó el domingo 7 de junio en el Peacock Theater de Los Ángeles como parte de El Mundial es Nuestro. (@nodal)

Christian Nodal subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles la noche del domingo 7 de junio para encabezar El Mundial es Nuestro, el especial de Telemundo que marcó el arranque oficial de la cobertura rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El cantante sonorense interpretó algunos temas como “Ya no somos ni seremos”, “El amigo” y “La sin vergüenza” ante un público que en tres días verá el inicio del torneo.

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El show de dos horas fue transmitido en vivo por la televisora y conducido por Jacky Bracamontes y Mauricio Ochmann. La noche reunió a artistas como Carlos Vives, Luis Fonsi, Grupo Frontera, Wisin & Xavi, Emilia y Natalia Jiménez, entre otros, en un especial pensado para los aficionados hispanohablantes en Estados Unidos.

Antes de subir al escenario, Nodal publicó en su perfil de Instagram una fotografía con la playera de la selección mexicana. En la imagen aparece con sus características joyas: anillos y una cadena con cruces. El gesto llegó en la antesala del debut de México en el Mundial, programado para el jueves 11 de junio ante Sudáfrica.

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El sonorense se subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles el 7 de junio para abrir la cuenta regresiva del Mundial. (@bibyforajida)

De esta manera fue como el cantante apareció nuevamente en vivo, desde el show que tuvo en La Plaza de Toros La Monumental en CDMX y en medio de la polémica relación con Ángela Aguilar, ya que un video de Christian Nodal captado tras su concierto del 29 de mayo en Ciudad de México, desató una nueva ola de comentarios en redes sociales luego de que los internautas aseguraran que el cantante le habría hecho un desplante a su esposa Ángela Aguilar frente a un grupo de amigos.

En el video que circuló en redes, ambos aparecen sentados frente al pastel. Nodal voltea hacia Ángela y le dice algo. Lo que llamó la atención fue su expresión: ojos entrecerrados, gesto serio, apariencia de molestia. Varios usuarios sostienen que le dijo “déjame comer”. Ángela respondió con una carcajada, negó con la cabeza y siguió riendo frente al grupo.

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La marca “El Forajido” lleva meses en disputa ante el IMPI

Mientras Nodal continúa de gira y en los escenarios, en los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial corre un expediente que complica su nueva identidad artística. Ya que el pasado 22 de abril de 2026, salió a la luz que el cantante presentó la solicitud con número de expediente 3606840 para registrar “El Forajido” en la Clase 41, que abarcaría servicios de entretenimiento, actividades culturales y espectáculos en vivo.

Grupo Forajido mantiene activa una oposición formal ante el IMPI para frenar su registro como "El Forajido". (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

El nombre había circulado en sus redes sociales luego de que el sonorense expresó varias ocasiones públicamente su inconformidad por no tener control sobre su nombre artístico ni sobre su música. La raíz del problema está en que la marca “Christian Nodal” fue registrada en 2016, cuando el cantante tenía 17 años, por su padre y entonces mánager Jaime González a través de la empresa JG Music. En enero de 2026, González renovó esa titularidad por diez años más, hasta 2036.

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Grupo Forajido presentó oposición formal el 15 de mayo

Fue entonces que algunos días más tarde la agrupación sinaloense llamada Grupo Forajido, con más de tres décadas de historia, presentó ante el IMPI un escrito de oposición formal para bloquear la solicitud. La agrupación cuenta con la marca “Forajido” registrada y vigente hasta 2034.

El argumento central del escrito es que agregar el artículo “El” no genera diferenciación suficiente entre ambas denominaciones. El instituto debe evaluar similitudes gramaticales, fonéticas, gráficas y conceptuales entre los dos nombres. Para respaldar su posición, la agrupación anexó al expediente carteles, registros históricos y pruebas de uso continuado del nombre a lo largo de su carrera.

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Tres días antes del debut de México en el Mundial, Nodal posó con la playera del Tricolor. (IG /lamexicomonumental)

Ambas marcas operan en la Clase 41 del IMPI, lo que refuerza el argumento de la agrupación: los servicios que cada una presta se superponen directamente.

El IMPI aún no emite resolución

Si el instituto falla a favor de Grupo Forajido, Nodal quedaría impedido de usar “El Forajido” como marca para conciertos, presentaciones en vivo y servicios de entretenimiento. Hasta el momento, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre el registro solicitado por el intérprete de “Botella tras botella”.

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