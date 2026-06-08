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Cómo llegar al FIFA Fan Fest CDMX en transporte público: rutas y costos que debes saber en este Mundial 2026

El acceso peatonal será por calles del Centro y conviene anticipar salidas y prevenir aglomeraciones durante los partidos

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Cómo llegar al Fan Fest CDMX en transporte público (REUTERS/Luis Cortes)
Cómo llegar al Fan Fest CDMX en transporte público (REUTERS/Luis Cortes)

Con la llegada de la Copa Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para convertir el Zócalo Capitalino en el principal centro de reunión futbolera, recibirá a a miles de aficionados que podrán vivir los partidos y realizar diferentes actividades en el Fan Fest.

Para los visitantes nacionales y extranjeros, el uso del transporte público se vuelve la opción más conveniente para acceder al evento de manera ágil y segura. Y es que, ante las acciones del gobierno por priorizar la movilidad peatonal y en la red de transporte, será importante conocer las mejores rutas.

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Para llegar al Fan Fest CDMX durante el Mundial 2026, las alternativas más sencillas y económicas incluyen el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús. El costo del viaje va de cinco a siete pesos, según el sistema y el trayecto, además existen tarjetas de fácil adquisición en las estaciones.

Cómo llegar al Fan Fest CDMX en Metro

Miles de personas en el Zócalo de México con camisetas de fútbol, mirando una pantalla gigante con un partido. La Catedral Metropolitana y puestos de comida son visibles.
Miles de aficionados se congregan en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, disfrutando de un partido de fútbol en pantalla gigante y gastronomía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruta más recomendada es viajar en la Línea 2 (Tasqueña- Cuatro Caminos), las estaciones más cercanas son: Allende, Bellas Artes y Pino Suárez. También la Línea 1 del Metro (Observatorio - Pantitlán) es otra alternativa, para ello se debe descender en la estación Pino Suárez o Isabel La Católica, una vez que las personas desciendan del STC Metro pueden caminar las calles, José María Pino Suárez, 20 de noviembre o 5 de febrero para llegar hasta el Zócalo.

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Las líneas del Metro de la Ciudad de México facilitan el acceso directo al Fan Fest. Es importante tomar en cuenta que la estación Zócalo/ Tenochtitlán permanecerá cerrada durante el evento, por lo que los asistentes deberán elegir alguna de las opciones alternativas y recorrer a pie el último tramo.

Quienes partan de zonas alejadas o de otras líneas del Metro, como la Línea 3 (verde olivo) o Línea 8 (verde oscuro), podrán transbordar para acercarse al centro y terminar el viaje caminando hasta el Zócalo. La red de conexiones permite una llegada eficiente desde distintos puntos de la ciudad o desde municipios metropolitanos.

Un grupo de funcionarios se une para la ceremonia de corte de cinta en la estación San Antonio Abad del Metro CDMX, con un cartel de la estación de fondo
La ruta más recomendada es viajar en la Línea 2 (X/ @MetroCDMX)

Metrobús para llegar al Fan Fest CDMX

El Metrobús de la Ciudad de México es otra alternativa eficiente. La estación más próxima al Fan Fest es Isabel la Católica Línea 4 Ruta Sur, o la estación República de Argentina de la Línea 4 desde donde el trayecto a pie es breve. Además, para quienes opten por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las rutas que cruzan el centro seguirán operando, aunque es recomendable consultar las posibles modificaciones o desvíos temporales debido al evento.

El transporte público ofrece varias opciones claras para llegar al Fan Fest CDMX:

  • Metro: estaciones Allende, Bellas Artes, Pino Suárez, Isabel La Católica
  • Metrobús: estación Isabel la Católica (Línea 4 Ruta Sur)
  • Trolebús y RTP: rutas que pasan por el centro, con conexiones a estaciones de Metro y Metrobús

Estas alternativas permiten elegir la forma más conveniente de acuerdo con el origen y las necesidades de cada aficionado.

Precios y formas de pago en el transporte público

Infografía muestra una mano sosteniendo la Tarjeta de Movilidad de CDMX, con ilustraciones de Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y trenes.
Infografía detallada sobre la Tarjeta de Movilidad de la Ciudad de México, mostrando su uso y los múltiples sistemas de transporte público a los que da acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar el transporte público para acercarse a la Plaza de la Constitución resulta accesible. El precio del viaje sencillo es de 5 pesos en Metro, 6 pesos en Metrobús y 7 pesos en RTP y Trolebús. El pago puede realizarse con la tarjeta de movilidad integrada, válida en los sistemas principales y fácil de recargar en taquillas o máquinas en las estaciones. La tarjeta electrónica agiliza el ingreso y la realización de transbordos.

El FIFA Fan Fest CDMX abrirá sus puertas durante todos los días del Mundial 2026 y tendrá una capacidad máxima de 55 mil personas por jornada. El horario habitual del Metro es de las 05:00 hrs a las 24 horas, y Metrobús opera hasta las 00:30 horas.

Algunas recomendaciones para los asistentes son:

  • Anticipar su llegada considerando posibles cierres viales o cambios de ruta
  • Planear el regreso con tiempo, sobre todo para partidos nocturnos
  • Vigilar objetos personales en el trayecto y al interior del evento
  • Recargar la tarjeta de movilidad antes de iniciar el regreso para evitar filas

Las autoridades sugieren a quienes asistan prever los recorridos y tomar en cuenta el cierre de operaciones del transporte público, así como las posibles aglomeraciones en las estaciones cercanas al Zócalo, de modo que el disfrute del Mundial 2026 en la capital se realice sin contratiempos.

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