Confrontan a Manuel Bartlett en vuelo en primera clase a España: “¿Ya no van para EEUU?"

Un ciudadano encaró al ex director de la CFE, Manuel Bartlett, mientras viajaba a España. (X/@SGarciaSoto)

Un pasajero increpó al extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, durante un vuelo a Madrid, lo grabó en la sección de primera clase y lo llamó “corrupto” frente a su pareja Julia Abdalá.

El video, difundido este domingo por el periodista Salvador García Soto, se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve al hombre acercarse al exfuncionario para increparlo.

PUBLICIDAD

“¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes, señor Bartlett Díaz, ¿cómo le ha hecho para viajar tan lejos y tan cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?”. Bartlett no respondió y durante el clip se limitó a levantar el pulgar dos veces hacia la cámara y esbozar una sonrisa breve pero incómoda.

El pasajero siguió: “¿Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España? ¿Viene a pedir disculpas Morena, la 4T viene a pedir disculpas a los españoles?”, dijo el ciudadano en alusión a la cancelación de visas a funcionarios mexicanos y la investigación a otros más por supuestos nexos con el crimen organizado. Luego le preguntó por su dinero y sus casas. Bartlett se volteó y se llevó la mano al mentón.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

“¿Cómo se hace para tener tanto dinero y tantas casas?”, le preguntó el pasajero antes de retirarse. La pregunta remite a una investigación publicada en 2019 por Latinus, que documentó 25 propiedades valuadas en más de 800 millones de pesos, registradas a nombre de Abdalá, sus hijos y presuntos prestanombres, sin aparecer en su declaración patrimonial.

Al final del clip, el pasajero le lanzó una última frase: “Secretario de Gobernación, tumbó el sistema”, en referencia a las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988, cuando Bartlett presidía la CFE y el sistema de cómputo de votos dejó de transmitir resultados en el momento en que los datos preliminares mostraban ventaja del candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas sobre el priista Carlos Salinas de Gortari.

PUBLICIDAD

Qué ha pasado con Manuel Bartlett desde que dejó la CFE

El 30 de septiembre de 2024, Bartlett entregó la dirección de la CFE a Emilia Calleja y desapareció de la escena pública. Sin conferencias, sin declaraciones, sin apariciones. La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado el relevo desde el 12 de agosto anterior.

Manuel Bartlett, entonces director de la CFE.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la salida discreta no apagó los expedientes abiertos en su contra. Cinco días antes de que dejara el cargo, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando enviado desde la embajada en Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986, que confirmaría su presunta participación en el caso del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985.

PUBLICIDAD

El documento, según el comunicador, señala que agentes estadounidenses sospechaban que Bartlett colaboró con los narcotraficantes del Cártel de Guadalajara involucrados en el crimen.

En julio de 2025, la entonces consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, lo habría citado en Palacio Nacional para notificarle que fiscales federales estadounidenses habían presentado nuevas pruebas ante el juez Frederick Block, en la Corte Federal de Brooklyn. Entre esas pruebas figuran grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, en las que presuntamente se evidencia la implicación del entonces secretario de Gobernación.

PUBLICIDAD

Según reveló días después el periodista Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, Bartlett habría solicitado al gobierno mexicano protección y pidió ser enviado a una embajada en un país sin tratado de extradición para evadir un posible arresto.

En agosto de 2025, trascendió que la UIF había ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de su hijo León Manuel Bartlett Álvarez y de su pareja Julia Abdalá Lemus, hechos que fueron desmentidos por el gabinete.

PUBLICIDAD

En México, hasta el momento, ni la FGR ni la Secretaría de la Función Pública tienen registrado ningún procedimiento formal de responsabilidades en su contra.