La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

A tan solo unos días del inicio del Mundial 2026, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tuvo una reacción controversial que causó intriga entre la afición y los reporteros. Este momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó conversación al respecto.

Y es que, el estratega se mostró incómodo con las preguntas de la prensa, en especial por la definición de quienes debutarán el próximo 11 de junio, así como las figuras en la cancha, como será el capitán del equipo.

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El Vasco Aguirre respondió con franqueza sobre el perfil ideal del capitán del Tri de cara al partido inaugural. Su perspectiva destacó la relevancia del liderazgo auténtico, el trabajo colectivo y el respeto dentro del grupo, en medio de la expectativa generada alrededor del equipo nacional.

¿Quién será el capitán de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Javier Aguirre aclaró que no ha decidido quién debe portar el gafete de capitán en el debut del Mundial (AP Foto/Moisés Castillo)

Javier Aguirre aclaró que no ha decidido quién debe portar el gafete de capitán en el debut del Mundial. Al ser cuestionado sobre este asunto, expuso que, para él, el capitán debe ser quien haya ganado el respeto de sus compañeros gracias a su desempeño diario, sin que esto implique necesariamente ser el futbolista más famoso ni el de mayor trayectoria dentro del grupo.

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Durante la rueda de prensa, la discusión sobre el liderazgo cobró fuerza cuando Aguirre fue interrogado por los medios. El entrenador hizo una pausa antes de responder: “¿Mi capitán? No había pensado en eso. En Sudáfrica usé cuatro capitanes”, manifestó Aguirre, haciendo referencia a su experiencia mundialista con la Selección Mexicana.

Experiencia y liderazgo según Javier Aguirre

Aguirre abordó el tema del liderazgo y la experiencia, cuestionando la idea de que el mando dentro de la cancha deba recaer en el jugador más experimentado o popular. Mencionó que el liderazgo no siempre está vinculado con la antigüedad o la cantidad de partidos internacionales disputados.

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Javier Aguirre señaló el simbolismo que tiene el capitán en competiciones como el Mundial ( Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)

“No tiene que ser necesariamente el más veterano o el más famoso”, puntualizó Aguirre. Para el entrenador nacional, el respeto se construye a diario, en cada entrenamiento y en la convivencia previa a la competencia, especialmente con la presión de un partido inaugural de Copa del Mundo.

El entrenador no ofreció nombres concretos. Sin embargo, al mencionar que en Sudáfrica optó por rotar la capitanía sugiere que el liderazgo no está atado a reglas rígidas ni perfiles únicos, sino que depende de las circunstancias y las necesidades particulares del plantel.

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Importancia del capitán en el partido inaugural

Javier Aguirre señaló el simbolismo que tiene el capitán en competiciones como el Mundial. Destacó que, aunque la presión y las expectativas pueden ser enormes en el primer partido, la Selección Mexicana necesita un líder que represente el compromiso y la unidad, independientemente de quién sea elegido.

El técnico concluyó que portar el gafete es resultado del trabajo y el respeto que se manifiestan diariamente en la concentración y el vestidor, y no un premio automático por historia ni por el brillo mediático ante el público y la prensa.

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Ochoa es de los jugadores más experimentados del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana llega al Mundial 2026 con una lista de 26 jugadores ya definida por Javier Aguirre tras un proceso de casi dos años, y dentro de ese grupo hay futbolistas que atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras justo antes de la Copa del Mundo que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Entre esos nombres aparecen dos jóvenes ofensivos con contextos distintos: Gilberto Mora tiene 17 años y se ganó un lugar en la convocatoria mundialista por su talento, visión de juego y madurez, mientras Armando La Hormiga González convenció al cuerpo técnico tras una evolución marcada en la última temporada.

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La pregunta central sobre quiénes llegan en mejor forma tiene una respuesta puntual: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Alexis Vega, Julián Quiñones, Gilberto Mora y La Hormiga González son los jugadores que arriban al torneo con mejor presente por nivel, continuidad y confianza del entrenador.