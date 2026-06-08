México

Sol León sorprende tras ganar La mansión VIP, pero Alfredo Adame insiste en “incongruencias”

El desenlace del programa dejó con dudas al participante de otros realities

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Alfredo Adame -México- 6 enero
(Instagram)

El desenlace de ‘La mansión VIP’ ha generado un nuevo debate público tras los cuestionamientos de Alfredo Adame sobre la legitimidad del triunfo de Sol León.

El conductor y exboxeador puso en duda el resultado, señalando incongruencias en las votaciones y la participación de patrocinadores con intereses directos en el reality.

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La polémica se suma a una ola de especulaciones que involucran tanto a exparticipantes como a seguidores del programa.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Alfredo Adame explicitó sus reservas:

“La duda razonable: ¿por qué, si en los últimos 12 días, a mí me estaba entrando una tasa de 10 SuperChats contra 5 o 3 de Sol León y 2 de Mazaclan, cómo es posible que no haya ganado? Cuando estábamos en la final, estaba en 4.2 millones y, de repente, dicen: ‘Alfredo Adame cuarto’. En ese momento se les cae a 1.2 millones”. El actor enfatizó que no busca una aclaración exhaustiva sobre el tema, pero subrayó que no le resulta lógico el desenlace.

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Dudas sobre la transparencia en la competencia

Las sospechas de fraude no son recientes. Desde los primeros días del reality, figuras como Niurka Marcos manifestaron su inconformidad por el presunto favoritismo que, a su parecer, beneficiaba a Sol León y Eli Esparza.

(RS / Telemundo / La Casa de los Famosos All Stars)
(RS / Telemundo / La Casa de los Famosos All Stars)

Niurka incluso abandonó el programa tras ser la primera eliminada y, ya fuera, utilizó sus redes sociales para advertir sobre supuestas irregularidades.

La empresaria Sol León ha sido objeto de señalamientos no solo por su victoria, sino también por su cercanía con marcas patrocinadoras del programa.

Alfredo Adame fue específico: consideró inapropiado que una patrocinadora, en referencia a la marca de fajas de León, participara como concursante, ya que esto podría afectar la percepción de imparcialidad en el reality.

El propio creador del programa, conocido como HotSpanish, negó en varias ocasiones que existiera fraude. Aseguró que el formato fue “auténtico” y declaró estar dispuesto a exhibir todo lo relativo a las votaciones para despejar dudas.

Reacciones de los protagonistas y futuro de los realities

El debate sobre la legitimidad del triunfo de Sol León ha tenido repercusiones más allá de La mansión VIP. Niurka Marcos insistió en que el resultado estuvo planeado y, lejos de retractarse ante posibles demandas, expresó: “Espero que ya la haya puesto (demanda) porque eso significa que ya puedo hablar. Lo único que yo no dije, ni mencioné fue lo que él dijo de que fue un fraude, eso no lo tuve que decir, lo dijeron absolutamente todos los defraudados de su proyecto”.

Para quienes se preguntan qué sostiene Alfredo Adame sobre el resultado, el propio conductor resumió: la única duda que mantiene es la disparidad entre la cantidad de votos que recibía y el resultado final. Sin embargo, aclaró: “No me importa. Yo estoy acostumbrado a lo bueno y a lo malo. Al fin de cuentas, a mí me fue muy bien”.

Mientras tanto, Alfredo Adame anticipa un nuevo proyecto televisivo. El conductor planea lanzar su propio reality, titulado ‘Ruco y Cursi: La mansión de Adame’, en el que celebridades competirán durante una fiesta de tres días. Sobre la posible participación de Niurka, Adame comentó: “A Niurka la respeto, la admiro. A la mejor la invito al reality que ando haciendo con el Burro Van Rankin. Igual la voy a invitar para que vaya allí a pelearse”.

La controversia sobre La mansión VIP permanece abierta, con dudas que rondan sobre la transparencia en los realities y sus mecanismos de votación. Las declaraciones de los protagonistas profundizan la expectativa sobre el futuro de este tipo de formatos en la televisión mexicana.

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