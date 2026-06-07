Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Los cafeteros se preparan para hacer historia en la Copa del Mundo con estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez que buscarán ser un factor diferencial dentro de la cancha. (EFE/ Carlos Ortega)

Colombia se enfrenta a Jordania este domingo 7 de junio en el último encuentro amistoso que tendrán ambas selecciones previo a su debut en el Mundial 2026, por lo que este duelo será vital para ajustar los últimos detalles de cara a la gran cita.

Cómo llega Colombia al Mundial 2026

(Colprensa)

Después de finalizar en tercer lugar en las eliminatorias mundialistas, la selección de Colombia enfrentó una mala racha en la última fecha FIFA de marzo, con derrotas ante Croacia y Francia.

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Estos resultados generaron cuestionamientos sobre el trabajo de Néstor Lorenzo al frente del equipo. Sin embargo, la calidad de los rivales y la experiencia de varios jugadores en la plantilla son factores que respaldan al grupo.

Por su trayectoria y el nivel demostrado en los clasificatorios, Colombia parte con expectativas de realizar una buena actuación en el próximo Mundial.

A continuación, te presentamos el calendario de partidos que tendrá Colombia en el Mundial 2026:

Colombia vs. Uzbekistán

Colombia vs. República Democrática del Congo

Colombia vs. Portugal

Si eres colombiano y piensas viajar a México para el Mundial 2026, no te pierdes los reportajes especiales que tendrá Infobae México en sus redes sociales sobre la comunidad colombiana que vive en CDMX.

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Actualidad de Jordania

(REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)

Jordania disputará el primer Mundial de su historia en 2026, después de finalizar en segundo lugar del Grupo B por detrás de Corea del Sur . El equipo árabe nunca había logrado superar las fases previas en ediciones anteriores y su presencia marca un hito para el futbol de ese país.

A pesar de este logro, la selección jordana parte como una de las más débiles del torneo. Su plantilla cuenta con pocos jugadores en ligas extranjeras y la mayoría milita en el campeonato local, lo que limita su experiencia internacional frente a rivales con más rodaje en competencias de alto nivel.

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El sorteo ubicó a Jordania en un grupo complicado, donde enfrentará a la campeona del mundo, Austria y Argelia, por lo que se antoja complicado que puede trascender en este sector.

A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos de la selección asiática:

Austria vs. Jordania Horario: 22:00 (hora CDMX) Fecha: martes, 16 de junio de 2026 Sede: Levi’s Stadium, San Francisco, Estados Unidos

Jordania vs. Argelia Horario: 21:00 (hora CDMX) Fecha: lunes, 22 de junio de 2026 Sede: Levi’s Stadium, San Francisco, Estados Unidos

Jordania vs. Argentina Horario: 20:00 (hora CDMX) Fecha: sábado, 27 de junio de 2026 Sede: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos



Jordania aspirará a dar la sorpresa y terminar como de los mejores terceros lugares.

Cuándo y dónde ver el juego desde México

(Crédito: X/ @JordanFA)

El encuentro amistoso podrá seguirse en México a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Claro Sports, ya sea a través del sistema de cable o el canal de Youtube.

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