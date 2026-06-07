México Deportes

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Los cafeteros se preparan para hacer historia en la Copa del Mundo con estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez que buscarán ser un factor diferencial dentro de la cancha

Guardar
Google icon
Los cafeteros se preparan para hacer historia en la Copa del Mundo con estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez que buscarán ser un factor diferencial dentro de la cancha. (EFE/ Carlos Ortega)
Los cafeteros se preparan para hacer historia en la Copa del Mundo con estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez que buscarán ser un factor diferencial dentro de la cancha. (EFE/ Carlos Ortega)

Colombia se enfrenta a Jordania este domingo 7 de junio en el último encuentro amistoso que tendrán ambas selecciones previo a su debut en el Mundial 2026, por lo que este duelo será vital para ajustar los últimos detalles de cara a la gran cita.

Cómo llega Colombia al Mundial 2026

La diferencia entre compras y ventas de jugadores muestra que Colombia paga en promedio USD 29.157 e ingresa USD 130.137 por futbolista vendido al extranjero - crédito Colprensa
(Colprensa)

Después de finalizar en tercer lugar en las eliminatorias mundialistas, la selección de Colombia enfrentó una mala racha en la última fecha FIFA de marzo, con derrotas ante Croacia y Francia.

PUBLICIDAD

Estos resultados generaron cuestionamientos sobre el trabajo de Néstor Lorenzo al frente del equipo. Sin embargo, la calidad de los rivales y la experiencia de varios jugadores en la plantilla son factores que respaldan al grupo.

Por su trayectoria y el nivel demostrado en los clasificatorios, Colombia parte con expectativas de realizar una buena actuación en el próximo Mundial.

A continuación, te presentamos el calendario de partidos que tendrá Colombia en el Mundial 2026:

Colombia vs. Uzbekistán

Colombia vs. República Democrática del Congo

Colombia vs. Portugal

Si eres colombiano y piensas viajar a México para el Mundial 2026, no te pierdes los reportajes especiales que tendrá Infobae México en sus redes sociales sobre la comunidad colombiana que vive en CDMX.

PUBLICIDAD

Actualidad de Jordania

(REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)
(REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)

Jordania disputará el primer Mundial de su historia en 2026, después de finalizar en segundo lugar del Grupo B por detrás de Corea del Sur . El equipo árabe nunca había logrado superar las fases previas en ediciones anteriores y su presencia marca un hito para el futbol de ese país.

A pesar de este logro, la selección jordana parte como una de las más débiles del torneo. Su plantilla cuenta con pocos jugadores en ligas extranjeras y la mayoría milita en el campeonato local, lo que limita su experiencia internacional frente a rivales con más rodaje en competencias de alto nivel.

El sorteo ubicó a Jordania en un grupo complicado, donde enfrentará a la campeona del mundo, Austria y Argelia, por lo que se antoja complicado que puede trascender en este sector.

A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos de la selección asiática:

  • Austria vs. Jordania
    • Horario: 22:00 (hora CDMX)
    • Fecha: martes, 16 de junio de 2026
    • Sede: Levi’s Stadium, San Francisco, Estados Unidos
  • Jordania vs. Argelia
    • Horario: 21:00 (hora CDMX)
    • Fecha: lunes, 22 de junio de 2026
    • Sede: Levi’s Stadium, San Francisco, Estados Unidos
  • Jordania vs. Argentina
    • Horario: 20:00 (hora CDMX)
    • Fecha: sábado, 27 de junio de 2026
    • Sede: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos

Jordania aspirará a dar la sorpresa y terminar como de los mejores terceros lugares.

Cuándo y dónde ver el juego desde México

Jordania ;Selección de Jordania; Mundial 2026 ; Futbol ; mexico-deportes
(Crédito: X/ @JordanFA)

El encuentro amistoso podrá seguirse en México a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Claro Sports, ya sea a través del sistema de cable o el canal de Youtube.

Temas Relacionados

Selección Colombia Mundial 2026Selección Jordania Mundial 2026Amistoso internacionalmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

El empate entre Sudáfrica y Jamaica en el Estadio Hidalgo dejó a los aficionados con expectativas renovadas sobre la próxima inauguración del Mundial

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Samuel Natera Jr debuta en la MLB contra los Dodgers de los Ángeles

El lanzador mexicano tuvo una gran actuación al no permitir hit y ponchar a tres rivales

Samuel Natera Jr debuta en la MLB contra los Dodgers de los Ángeles

David Faitelson brinda su pronóstico para la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: “El control emocional también jugará”

El combinado azteca y el sudafricano serán los encargados de iniciar la máxima competencia internacional del balompié por segunda vez en su historia

David Faitelson brinda su pronóstico para la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: “El control emocional también jugará”

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac

El piloto mexicano había finalizado la carrera en décima posición, pero tras alinearse mal en el relanzamiento de la carrera fue penalizado

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac

México vs Australia Femenil: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo encuentro amistoso del tricolor en la Fecha FIFA

La selección mexicana continúa su preparación de cara a la fase final de los clasificatorios en CONCACAF

México vs Australia Femenil: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo encuentro amistoso del tricolor en la Fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

Ceci Flores denuncia amenazas tras detención de implicados en la desaparición de su hijo y pide protección a Sheinbaum

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Festival MIX México 2026 celebra 30 años con cine LGBTQ+: fechas, sedes y programación internacional

Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes”

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

DEPORTES

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Samuel Natera Jr debuta en la MLB contra los Dodgers de los Ángeles

David Faitelson brinda su pronóstico para la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: “El control emocional también jugará”

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac

Por qué la Selección de Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026