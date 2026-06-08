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Tras críticas, el productor del documental de Paco Stanley responde a su hijo Paul

A 27 años del asesinato de Paco Stanley, ningún autor intelectual ha sido condenado y el caso permanece abierto sin una sentencia firme sobre quién ordenó la ejecución

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Paul Stanley la está pasando mal con el estreno de la serie sobre su padre
Frente a las declaraciones del hijo de Paco Stanley, el productor Juan Carlos Uribe tomó distancia de la polémica y defendió el derecho de los testigos a hablar. (Capturas: X)

El productor Juan Carlos Uribe le respondió a Paul Stanley tras las declaraciones del conductor sobre el nuevo documental que promete revelar la verdad del asesinato de su padre: según la investigación, Paco Stanley murió por una deuda de 4,000,000 de dólares con un grupo delictivo que nunca pagó.

El proyecto se llama Testigos: La verdad tiene voz, caso Paco Stanley y está disponible en la plataforma de streaming Reellee TV. La producción está basada en los testimonios de tres presuntos ex agentes de la Policía Federal de Jalisco que aseguran haber tenido conocimiento directo de los hechos y que hoy cuentan con protección del gobierno de Estados Unidos.

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El productor identifica al sicario y al autor intelectual

En entrevista con el programa De Primera Mano, Uribe reveló que el conductor de televisión fue ejecutado por un ex agente identificado como Carlos Acevedo, alias “El Pato”. De acuerdo con la investigación, el crimen se originó porque Paco Stanley recibió 4,000,000 de dólares de un grupo delictivo para lavarlos y nunca los devolvió.

Especial
Paul Stanley dijo que muchos lucran con la muerte de su padre. El productor del nuevo documental le respondió sin rodeos desde el programa De Primera Mano.

El productor presentó el proyecto en conferencia de prensa junto a la periodista Arleth Garibay. Ahí adelantó que el documental va más allá de lo que se ha dicho hasta ahora: “Se dice el nombre de quién dio la orden de mandarlo a matar, se dice la razón del por qué lo mandaron a matar, se dice el nombre del sicario que jaló el gatillo directamente contra Paco Stanley”.

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Uno de los tres testimonios es particularmente directo: el testigo afirma haber estado presente en el momento en que se le dio la instrucción al sicario de ejecutar a Stanley. “Nadie lo sabe todavía. Se dice ¿dónde se dio la orden?, ¿a quién se le dio la orden?, ¿quién dio la orden?, ¿por qué se dio la orden? Ahí se aclara todo”, dijo Uribe. Los nombres, precisó, no se revelaron durante la presentación porque forman parte central del documental.

Paul Stanley acusó que se lucra con la muerte de su padre

Tras enterarse días antes del estreno, Paul Stanley concedió una entrevista en la que aseguró no tener idea del nuevo material. El conductor del programa Hoy señaló que muchos han lucrado con el crimen. “Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo, nada… ni verdades o no verdades de mucha gente lo va a revivir, nada más están ganando dinero a costa de mi jefe. Ya que salga, pues ya nos vemos”, declaró el presentador.

Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)
Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

Uribe respondió sin confrontación directa. Dijo que los testigos solo buscan contar la verdad y que una historia de esta magnitud siempre va a generar lucro: “Lo que quieren decir es la verdad, cualquier tipo de historia como esta va a tener lucro”. Luego cerró el tema con una sola línea: “Su papá es una figura pública”.

Cabe señalar que los tres testimonios también confirmarían que Mario Bezares y Paola Durante no tuvieron ninguna participación en el asesinato. Ambos estuvieron presos más de un año por su presunta vinculación con el crimen y fueron absueltos por falta de pruebas.

Brenda Bezares, esposa de Mario, reaccionó al anuncio del documental con un mensaje en Instagram. Sin mencionar el proyecto de forma directa, escribió: “Mi familia inquebrantable, nos quisieron derrumbar, pero nos levantamos más fuertes, más unidos y más imparables que nunca”.

27 años sin condena por el crimen

Ilustración en acuarela de Paco Stanley sonriendo en primer plano, con una camioneta negra baleada y Mario Bezares en segundo y tercer plano, respectivamente.
Según la investigación de Uribe, un ex agente identificado como Carlos Acevedo, alias "El Pato", fue quien disparó contra Paco Stanley el 7 de junio de 1999. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paco Stanley fue atacado a mano armada el 7 de junio de 1999 a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, cuando se disponía a subir a una camioneta junto a Bezares y Jorge Gil. Tenía 56 años. Este 7 de junio de 2026 se cumplieron 27 años de su muerte.

Ningún autor intelectual ha sido condenado. El propio Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 1999, declaró para el documental de ViX que la investigación se detuvo “por razones políticas”. El caso permanece abierto.

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