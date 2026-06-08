MasterChef México 24/7: quiénes fueron los dos eliminados de la cocina más famosa

Hasta el momento, la temporada acumula ya cuatro expulsados. (Captura de pantalla YouTube)

La gala del domingo 7 de junio arrancó con once participantes portando el delantal negro: Arturo López, Bruno Bautista “Lancer”, Daniela Parra, Diego D’León, Emmanuel Chiang, Lourdes Cruz “Lula”, Luis Ramos, María del Carmen Ramos “Molly”, Michelle Malacara, Pablo Villagrán y Ricardo Hernández. Todos se jugaban la permanencia ante los chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez.

La dinámica de la jornada planteó un reto culinario con sello mexicano: los cocineros prepararon un platillo que representara el amor por México. El equipo amarillo se salvó de la eliminación, mientras que los otros dos equipos tuvieron que designar a su peor elemento. Así llegaron a un duelo directo María y Arturo.

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Al final, Arturo López fue el primero en abandonar la competencia esa noche. Sus compañeros reconocieron su esfuerzo dentro de la cocina, y la noticia generó un momento de tensión entre quienes aún esperaban conocer su propio destino.

Arturo se convirtió en el primer eliminado de la noche. (@MasterChefMx)

“Gracias. Hijos, los amo mucho, es para ustedes, es para toda mi familia, mis amigos y vamos a seguirle. Gracias por todo, por el apoyo, a todos los chefs, a la escuela. A darle para delante, saben que me los llevo aquí”, declaró el cocinero con lágrimas en los ojos.

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Lula, el segundo eliminado de la jornada

Tras la primera expulsión, la presión no cedió. Los cocineros que seguían con el delantal negro tuvieron que entregar sus platillos a los tres jueces, quienes analizaron sabores, técnicas y ejecución antes de tomar una nueva decisión.

Fue entonces cuando Lula escuchó su nombre. Los jueces determinaron que su preparación no alcanzó el nivel necesario para mantenerse en la competencia, y así se convirtió en el segundo eliminado de la noche. Sus compañeros, visiblemente afectados, reconocieron el crecimiento que mostró durante su estancia en el programa.

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“Gracias, los voy a extrañar mucho. Pórtense bien, los quiero, ya no digan groserías”, dijo Lula.

Lula fue la segunda eliminada de la noche. (@MasterChefMx)

“Siento que se acabó mi sueño pero voy a seguir... Siempre dije... siempre veía los programas y pensaba ‘voy a estar ahí, tenga la edad que tenga’ Dios me concedió este sueño”, expresó tras su salida.

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Cabe señalar que este domingo, la gala de eliminación de MasterChef México 24/7 presentó una dinámica distinta: donde hubo dos expulsados y se sumaron nuevos cocineros a la contienda por algunas horas. Se trataba de Roy, Doña Clarita y el “Juez de Hierro”, Arturo López Gavito.

Qué participante fue salvado por el voto del público

Uno de los momentos más tensos de la noche involucró a Lancer, quien también portaba el delantal negro y cuya permanencia quedó en manos de la audiencia. El público votó a su favor y le dio una semana más dentro de la competencia.

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La temporada suma cuatro eliminados

Con las salidas de Arturo y Lula, la temporada acumula cuatro participantes eliminados. Antes de esta gala ya habían abandonado el programa Nahieli Jácome y Javier “La Chuleta Metalera”, los primeros en caer en las semanas anteriores.

La competencia sigue de lunes a viernes con la convivencia diaria de los cocineros en Azteca Uno, donde los participantes enfrentan retos y actividades que los preparan para cada gala dominical. Con menos concursantes en la cocina, la exigencia de los chefs Cadena, Herrera y Téllez solo irá en aumento conforme se acerca la recta final.

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Arturo López y Lourdes Cruz "Lula" abandonaron MasterChef 24/7 este domingo 7 de junio tras una gala de eliminación doble en la que once participantes se jugaban la permanencia ante los chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez. (Captura de pantalla YouTube)

Participantes que continúan en MasterChef México 24/7

Julio Vázquez

Ricardo Cendejas Hernández

María del Carmen Ramos Calderón

Anette Mihelle Núñez Malacara

Luis Alfonso Ramos Castillo

María del Carmen Fuentes León

Flor Ramírez González

Jhoana Jazmín Bernal Tapia

Jazmin Frida Camila Romero Martínez

Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Claudia Eloína Ruíz Méndez

Diego D León Carrillo

Julio Frank Vázquez Mellado López

Bruno Alonso Bautista Quintero

Pablo Villagrán