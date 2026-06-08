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MasterChef México 24/7: quiénes fueron los dos eliminados de la cocina más famosa

El reality culinario sorprendió a los participantes con una noche de eliminación doble

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MasterChef México
Hasta el momento, la temporada acumula ya cuatro expulsados. (Captura de pantalla YouTube)

La gala del domingo 7 de junio arrancó con once participantes portando el delantal negro: Arturo López, Bruno Bautista “Lancer”, Daniela Parra, Diego D’León, Emmanuel Chiang, Lourdes Cruz “Lula”, Luis Ramos, María del Carmen Ramos “Molly”, Michelle Malacara, Pablo Villagrán y Ricardo Hernández. Todos se jugaban la permanencia ante los chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez.

La dinámica de la jornada planteó un reto culinario con sello mexicano: los cocineros prepararon un platillo que representara el amor por México. El equipo amarillo se salvó de la eliminación, mientras que los otros dos equipos tuvieron que designar a su peor elemento. Así llegaron a un duelo directo María y Arturo.

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Al final, Arturo López fue el primero en abandonar la competencia esa noche. Sus compañeros reconocieron su esfuerzo dentro de la cocina, y la noticia generó un momento de tensión entre quienes aún esperaban conocer su propio destino.

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Arturo se convirtió en el primer eliminado de la noche. (@MasterChefMx)

“Gracias. Hijos, los amo mucho, es para ustedes, es para toda mi familia, mis amigos y vamos a seguirle. Gracias por todo, por el apoyo, a todos los chefs, a la escuela. A darle para delante, saben que me los llevo aquí”, declaró el cocinero con lágrimas en los ojos.

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Lula, el segundo eliminado de la jornada

Tras la primera expulsión, la presión no cedió. Los cocineros que seguían con el delantal negro tuvieron que entregar sus platillos a los tres jueces, quienes analizaron sabores, técnicas y ejecución antes de tomar una nueva decisión.

Fue entonces cuando Lula escuchó su nombre. Los jueces determinaron que su preparación no alcanzó el nivel necesario para mantenerse en la competencia, y así se convirtió en el segundo eliminado de la noche. Sus compañeros, visiblemente afectados, reconocieron el crecimiento que mostró durante su estancia en el programa.

“Gracias, los voy a extrañar mucho. Pórtense bien, los quiero, ya no digan groserías”, dijo Lula.

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Lula fue la segunda eliminada de la noche. (@MasterChefMx)

“Siento que se acabó mi sueño pero voy a seguir... Siempre dije... siempre veía los programas y pensaba ‘voy a estar ahí, tenga la edad que tenga’ Dios me concedió este sueño”, expresó tras su salida.

Cabe señalar que este domingo, la gala de eliminación de MasterChef México 24/7 presentó una dinámica distinta: donde hubo dos expulsados y se sumaron nuevos cocineros a la contienda por algunas horas. Se trataba de Roy, Doña Clarita y el “Juez de Hierro”, Arturo López Gavito.

Qué participante fue salvado por el voto del público

Uno de los momentos más tensos de la noche involucró a Lancer, quien también portaba el delantal negro y cuya permanencia quedó en manos de la audiencia. El público votó a su favor y le dio una semana más dentro de la competencia.

La temporada suma cuatro eliminados

Con las salidas de Arturo y Lula, la temporada acumula cuatro participantes eliminados. Antes de esta gala ya habían abandonado el programa Nahieli Jácome y Javier “La Chuleta Metalera”, los primeros en caer en las semanas anteriores.

La competencia sigue de lunes a viernes con la convivencia diaria de los cocineros en Azteca Uno, donde los participantes enfrentan retos y actividades que los preparan para cada gala dominical. Con menos concursantes en la cocina, la exigencia de los chefs Cadena, Herrera y Téllez solo irá en aumento conforme se acerca la recta final.

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Arturo López y Lourdes Cruz "Lula" abandonaron MasterChef 24/7 este domingo 7 de junio tras una gala de eliminación doble en la que once participantes se jugaban la permanencia ante los chefs Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez. (Captura de pantalla YouTube)

Participantes que continúan en MasterChef México 24/7

  • Julio Vázquez
  • Ricardo Cendejas Hernández
  • María del Carmen Ramos Calderón
  • Anette Mihelle Núñez Malacara
  • Luis Alfonso Ramos Castillo
  • María del Carmen Fuentes León
  • Flor Ramírez González
  • Jhoana Jazmín Bernal Tapia
  • Jazmin Frida Camila Romero Martínez
  • Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”
  • Daniela Parra
  • Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”
  • Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”
  • Ixdit Aitxi Vega Melchor
  • Claudia Eloína Ruíz Méndez
  • Diego D León Carrillo
  • Julio Frank Vázquez Mellado López
  • Bruno Alonso Bautista Quintero
  • Pablo Villagrán

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