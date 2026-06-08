Antonio Attolini pierde diputación local en Coahuila: PREP da ventaja de casi 41 puntos a candidata del PRI

Antonio Attolini era el candidato de Morena-PT para el distrito 9 en Coahuila. (Facebook)

El político y comunicador Antonio Attolini Murra, candidato de la coalición PT-Morena por el Distrito 9 de Torreón, perdió la elección del este 7 de junio frente a la candidata priista Verónica Martínez García por una diferencia de casi 41 puntos porcentuales, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al corte de las 00:50 horas del este 8 de junio, con el 96.13% de las actas capturadas a nivel estatal.

De acuerdo con las cifras, Martínez García obtuvo 56,761 votos, equivalentes al 62.89% de los sufragios del distrito. Attolini acumuló 19,883 votos, el 22.03%. La diferencia supera los 36,000 sufragios en un distrito donde el total de votos contabilizados fue de 90,245.

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Resultados al corte de la medianoche.(PREP/Captura de pantalla)

El resto de los candidatos se repartió una porción marginal: Vanessa Del Rocío Ramírez Reyes, de Nuevas Ideas, obtuvo 3,192 votos (3.53%); Thalia Peñaloza Vallejo, del PAN, sumó 2,612 (2.89%); Gabriel Hernández Ríos, del Verde, registró 1,371 (1.51%); Ana Valeria Carranza De La Rosa, de Movimiento Ciudadano, alcanzó 1,280 (1.41%); y Karla Violeta Quiñones Salcedo, de México Avante, apenas llegó a 115 votos (0.12%).

Los votos nulos sumaron 5,017, equivalentes al 5.55 por ciento.

Resultados al corte de la medianoche.(PREP/Captura de pantalla)

Uno de los perfiles más reconocidos y polémicos de Morena

Antonio Attolini nació en Torreón en 1990 y estudió Ciencia Política en el ITAM. Su nombre se volvió conocido a nivel nacional en 2012 cuando fue vocero y una de las caras más visibles del movimiento estudiantil #YoSoy132, que buscaba la democratización de los medios de comunicación y rechazaba la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial.

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Años después se convirtió en uno de los perfiles más reconocidos de Morena en el plano mediático, con un estilo confrontativo en política y redes sociales que le generó tanto seguidores como críticos.

Su declaración más polémica llegó en marzo de 2021, cuando en entrevista con el periodista Fernando del Collado en el programa Tragaluz, comparó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con figuras como Jesucristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela.

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“Por supuesto que a Jesucristo, a Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel”, afirmó entonces, desatando una ola de críticas en redes sociales.

Antonio Attolini, ex vocero de campaña de AMLO (Foto: Instagram/@ antonioattolini)

Trabajó como asesor parlamentario del entonces senador Zoé Robledo y ocupó cargos en el IMSS durante el gobierno de López Obrador, donde enfrentó acusaciones de “aviaduría”. Fue candidato a diputado federal en 2021 y actualmente ocupa una diputación local plurinominal en el Congreso de Coahuila para el periodo 2024-2027.

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Su campaña por el Distrito 9 estuvo marcada por un tono confrontativo. Semanas antes de la jornada, el PRI presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila en su contra por la difusión de dos videos identificados con las frases “Agarra la lana” y “Quédate la lana”, en los que supuestamente se explicaba a los electores una forma de marcar la boleta que el tricolor consideró podría provocar la anulación de sufragios y generar confusión.

Attolini rechazó los señalamientos y sostuvo que “la democracia no se protege anulando la voluntad popular. Se protege respetándola. Y hoy lo que el PRI teme no es una boleta: es el tamaño del rechazo ciudadano que van a encontrar en las urnas este 7 de junio”.

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La mañana del este 7 de junio, Attolini acudió a votar a la casilla 1393, ubicada en el Centro de Atención Múltiple Laboral 31 en la colonia Torreón Jardín, acompañado de su esposa, familiares y dirigentes nacionales del movimiento. Destacó que el voto es “la herramienta más poderosa del pueblo para decidir el rumbo de su comunidad” y confió en que la participación de su zona lo llevaría a la victoria.

La jornada en Torreón también estuvo marcada por las denuncias de Morena a nivel estatal. La dirigencia nacional del partido acusó que la policía estatal retuvo a dos diputadas federales en la ciudad con un operativo de veinte patrullas, en el marco de las acusaciones por el esquema de compra de votos conocido como “QRgate” que el partido atribuyó al PRI.

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