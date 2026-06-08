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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de junio: lluvias de la depresión tropical Dos-E amenazan a Guerrero esta noche

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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En pocas líneas:

06:06 hsHoy

Depresión tropical Dos-E amenaza con lluvias torrenciales de hasta 250 mm en Guerrero esta noche

La depresión tropical Dos-E genera lluvias torrenciales en el occidente y la costa de Guerrero, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros previstos para las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema se localiza a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 140 km al suroeste de Punta Maldonado.

Las lluvias intensas —de 75 a 150 mm— alcanzan también zonas del sureste y la costa de Michoacán, así como el suroeste de Oaxaca. En Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos se esperan precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

La depresión registra vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, y muestra una disminución en la intensidad respecto a horas anteriores. Se desplaza hacia el este-noreste a apenas 4 km/h. Las costas de Guerrero y Oaxaca enfrentan rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros.

Las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. La Conagua y el SMN exhortan a la población a seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.

06:01 hsHoy

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este lunes en Ciudad de México.

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06:01 hsHoy

Pronostican lluvias torrenciales en el sur y centro del país por sistema tropical en el Pacífico

Guerrero y Oaxaca encabezan las entidades con mayor riesgo, mientras que la Ciudad de México también espera precipitaciones fuertes

Dos-E provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas.
Dos-E provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas.

La presencia de la depresión tropical Dos-E, que podría evolucionar a tormenta tropical Boris y tocar tierra en las costas de Guerrero durante las primeras horas de este lunes 8 de junio, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional.

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