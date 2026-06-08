EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de junio: lluvias de la depresión tropical Dos-E amenazan a Guerrero esta noche

En pocas líneas:
Depresión tropical Dos-E amenaza con lluvias torrenciales de hasta 250 mm en Guerrero esta noche
La depresión tropical Dos-E genera lluvias torrenciales en el occidente y la costa de Guerrero, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros previstos para las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema se localiza a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 140 km al suroeste de Punta Maldonado.
Las lluvias intensas —de 75 a 150 mm— alcanzan también zonas del sureste y la costa de Michoacán, así como el suroeste de Oaxaca. En Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos se esperan precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.
La depresión registra vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, y muestra una disminución en la intensidad respecto a horas anteriores. Se desplaza hacia el este-noreste a apenas 4 km/h. Las costas de Guerrero y Oaxaca enfrentan rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros.
Las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. La Conagua y el SMN exhortan a la población a seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.
A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este lunes en Ciudad de México.
La presencia de la depresión tropical Dos-E, que podría evolucionar a tormenta tropical Boris y tocar tierra en las costas de Guerrero durante las primeras horas de este lunes 8 de junio, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional.