EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de junio: lluvias de la depresión tropical Dos-E amenazan a Guerrero esta noche

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Depresión tropical Dos-E amenaza con lluvias torrenciales de hasta 250 mm en Guerrero esta noche

La depresión tropical Dos-E genera lluvias torrenciales en el occidente y la costa de Guerrero, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros previstos para las próximas horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema se localiza a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 140 km al suroeste de Punta Maldonado.

Las lluvias intensas —de 75 a 150 mm— alcanzan también zonas del sureste y la costa de Michoacán, así como el suroeste de Oaxaca. En Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos se esperan precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

La depresión registra vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, y muestra una disminución en la intensidad respecto a horas anteriores. Se desplaza hacia el este-noreste a apenas 4 km/h. Las costas de Guerrero y Oaxaca enfrentan rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros.