Alcaldía Tlalpan emitirá tarjetones de acceso a vecinos del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026

Alcaldía Tlalpan emitirá tarjetones de acceso a vecinos del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026 (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

La Alcaldía Tlalpan entregará tarjetones de acceso exclusivos a habitantes y comerciantes de las zonas cercanas al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Esta medida busca regular la circulación vehicular en los polígonos aledaños para reducir afectaciones a quienes viven o laboran en la demarcación durante la realización de los partidos.

Las personas que residen o cuentan con comercios cerca del Estadio Ciudad de México podrán obtener tarjetones de acceso expedidos por personal autorizado. Estos permisos tienen como finalidad permitir su libre tránsito en los días de partido, cuando se implementarán restricciones vehiculares debido a la cantidad estimada de visitantes y a los operativos previstos por las autoridades.

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Quiénes recibirán los tarjetones de acceso

La entrega de tarjetones estará dirigida a habitantes y comerciantes que se ubiquen en los sectores considerados zona de última milla dentro de Tlalpan. Las vialidades incluidas son:

Lateral de Viaducto Tlalpan y Avenida Acueducto

Calle Capirote

Calle Huipulco

Calle San Juan de Dios

Cerrada San Juan Bosco

Avenida Acoxpa

(X/ @TlalpanAl)

Solo quienes acrediten domicilio particular o cuenten con un negocio formal en estas calles podrán acceder al tarjetón exclusivo para el evento. La restricción aplicará exclusivamente durante los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, a fin de evitar el ingreso de vehículos ajenos y proteger la movilidad cotidiana de los residentes y comercios establecidos dentro de los polígonos delimitados.

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Requisitos y proceso para la entrega de tarjetones

El operativo contempla que únicamente personal autorizado de la Alcaldía Tlalpan realice la entrega de estos tarjetones. Se encuentra prohibida de forma estricta cualquier venta, comercialización o intento de lucro asociado a los tarjetones de acceso. Toda irregularidad deberá reportarse de inmediato a las instancias oficiales.

El procedimiento para recibir el tarjetón será gestionado directamente ante la alcaldía. Hasta el momento, no se han detallado requisitos específicos, pero la distribución estará limitada a quienes demuestren su residencia o actividad comercial en las calles incluidas dentro de los polígonos señalados. No habrá acceso para visitantes ocasionales ni para vehículos de servicios ajenos, privilegiando así los criterios de domicilio y giro comercial.

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ESTOS SON LOS TRES REQUISITOS PARA TRANSITAR EN LA ÚLTIMA MILLA DEL ESTADIO AZTECA. (Infobae/Jenifer Nava)

Por qué se implementa el acceso controlado en Tlalpan

Ante el Mundial 2026, la Alcaldía Tlalpan implementa controles especiales de movilidad para asegurar el tránsito de habitantes y evitar que la afluencia de visitantes ocasionales provoque congestionamientos o altere la dinámica diaria. El dispositivo funcionará en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México únicamente durante los partidos programados en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

El propósito esencial es mantener el orden en la circulación y resguardar el bienestar de quienes viven o laboran en la zona, evitando afectaciones derivadas del flujo masivo de asistentes al evento deportivo. El tarjetón permitirá a los residentes y comercios transitar sin restricciones ni demoras en los días de partidos.

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Impacto para residentes y comerciantes por el Mundial 2026

La implementación de tarjetones de acceso generará ajustes temporales en las rutinas de quienes habitan, trabajan o transitan por el área circundante al estadio. Durante los partidos, habrá restricciones de acceso para vehículos sin el permiso correspondiente, por lo que se recomienda planificar trayectos o actividades fuera de la zona en esas fechas.

Colectivos de personas desaparecidas pegaron fichas de búsqueda en los alrededores del Estadio Ciudad de México previo al Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

El volumen de personas que asista al estadio y la recomendación de priorizar el uso de transporte público hacen indispensable la acreditación que ofrece el tarjetón, sobre todo en días de mayor concurrencia.

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Este esquema de acceso exclusivo por tarjetón en la Alcaldía Tlalpan representa una medida preventiva destinada a mitigar posibles complicaciones de movilidad y a proteger la seguridad de quienes forman parte de la zona durante la realización del Mundial 2026.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de la agencia EFE, los vecinos afectados han encontrado en esta medida una posibilidad de sacar provecho. Algunos habitantes están dispuestos a vender sus estacionamientos y sacar una ganancia de las afectaciones.

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